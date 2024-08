Tutte le donne sognano di avere una pelle sana e luminosa, ma a volte è molto difficile ottenere i risultati sperati. Gli antiossidanti possono, però, essere degli ottimi alleati. Si tratta di molecole che combattono i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare e di diverse malattie. Ci sono degli alimenti che li contengono naturalmente: ecco quali.

Alimenti ricchi di antiossidanti

Uno degli alimenti ricchi di antiossidanti è il cioccolato fondente, al cui interno ci sono i flavanoli, composti naturali che partecipano a diverse attività biologiche, e di conseguenza sono molto importanti per l’organismo. Ci sono, poi, le verdure a foglia verde, come spinaci e cavolo, che contengono carotenoidi, in grado di proteggere le cellule. Ottimi anche mirtilli, lamponi e bacche di goji, ricchi di antocianine, acido ellagico e resveratrolo. Infine, gli agrumi e i fagioli.

Oltre l’alimentazione

Se la dieta non fornisce sufficienti antiossidanti, si possono assumere integratori. Oltre agli antiossidanti, alcuni contengono anche collagene, che migliora l’elasticità e l’idratazione della pelle. È, però, importante scegliere integratori di collagene che forniscano vitamina C e che siano di alta qualità.

I consigli per una pelle luminosa

Se gli antiossidanti, naturali o non, possono sicuramente aiutare ad avere una pelle luminosa e sana, ci sono altre accortezze da tenere a mente per un risultato ottimale. Innanzitutto è necessario lavare il viso due volte al giorno per rimuovere lo sporco, l’olio e il trucco che possono ostruire i pori e rendere la pelle spenta. Una o due volte a settimana bisognerebbe esfoliare la pelle per togliere le cellule morte della pelle e favorire il rinnovamento cellulare. Fondamentale anche l’idratazione, mattina e sera, per la secchezza, che può causare un aspetto opaco. Infine, mai dimenticare la crema solare per proteggere la pelle dai danni del sole, che possono causare rughe, macchie scure e altri problemi di pigmentazione.

Uno stile di vita sano per una pelle sana

Anche le abitudini di vita influiscono sul nostro aspetto esteriore. Una dieta equilibrata, preferibilmente ricca di alimenti antiossidanti, e tanta acqua possono sicuramente aiutare ad avere una pelle luminosa e sana. Inoltre, è necessario dormire a sufficienza e non accumulare troppo stress, che può provocare acne e secchezza.