La stagione fredda mette a dura prova la tua pelle, che appare più provata e disidratata. In questo periodo, poi, utilizzi di più il fondotinta, le ciprie, i correttori. Di conseguenza, senti di più l’esigenza di pulire bene il viso prima di andare a dormire. Il che va bene, ma fai attenzione a quante volte lo detergi e a quali prodotti usi. Parola di Jennifer Lopez, secondo la quale lavare due volte il viso fa più male che bene.

Un problema comune

Intervistata dal sito WhoWhatWear.com, J.Lo ha raccontato che quando era giovane è stata costretta a rivolgersi a un medico poiché intorno alla sua bocca erano comparsi tanti brufoletti che non volevano andare via. «Continuavo a lavare il viso e a usare uno scrub», ha raccontato, «ma lui mi ha detto: “Smettila di strofinarti la faccia. Stai causando irritazione”». Le ha spiegato che a furia di detergere il viso stava peggiorando la situazione.

«Da allora sconsiglio una doppia pulizia, soprattutto se si ha la pelle sensibile», ha spiegato Jennifer Lopez. La cantante e attrice ha anche precisato di essere ben consapevole di quanto sia importante pulire i pori della pelle dal trucco, ma detergere troppo elimina gli oli naturali dell’epidermide e può anche danneggiare la barriera protettiva. La pelle diventerà più asciutta e, per compensare a questo, i pori produrranno più sebo. Alla fine, diventa un circolo vizioso. Meglio evitare: usa un buon detergente ed evita il doppio lavaggio.

Il trucco di J.Lo per una pelle giovane

Jennifer Lopez ha anche svelato uno dei trucchi che l’hanno aiutata a mantenere la pelle giovane: la protezione solare. «L’ho usata ogni giorno da quando avevo vent’anni, e credo davvero che sia la chiave per mantenere la pelle giovane», ha detto.

Spazzolatura a secco: che ossessione!

Ma non è l’unico segreto. J.Lo ha anche svelato che è ossessionata dalla spazzolatura a secco del suo corpo. «Aumenta il flusso del sangue, restituisce più ossigeno all’epidermide e rimuove le tossine. Dà alla pelle un aspetto più radioso», ha spiegato. L’importante è non dimenticare di idratare la pelle subito dopo.

I benefici del “gua sha” sulla pelle

Quanto al “sollevamento” e tonificazione del viso, Jennifer Lopez ha dichiarato di essere fan del gua sha, una tecnica antica di origini orientali che consiste nello strofinare una pietra sul viso. Lo scopo è riscaldare la pelle stimolando il microcircolo e sciogliere così le tensioni muscolari. Il nome gua sha deriva da due parole: gua, che significa frizionare, strofinare e sha, che significa calore.

«Periodicamente, strofino il viso con le diverse tecniche che ho imparato per il gua sha. Si tratta di far andare la circolazione del sangue», ha spiegato J.Lo. Poi ha aggiunto che agevola il tutto con un siero o un olio che idrata il viso e fa scivolare la pietra.

Borse sotto gli occhi? Fai come J.Lo

Infine, un trucco di bellezza che tutte dovremmo conoscere. «Se mi sveglio con un po’ di gonfiore sotto gli occhi e non ho tempo di fare un impacco fresco, prendo la mia crema per gli occhi e la metto in frigo mentre sono sotto la doccia», ha spiegato Jennifer Lopez, «poi la applico rapidamente sotto gli occhi. Funziona».