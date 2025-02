Da qualche anno la pelle ha sostituito la categoria “dieta”. Si fa di tutto per ottenere la perfezione epidermica come un tempo si conteggiavano le calorie. Ma alla fine la pelle soffre. E anche la mente. Ne parliamo con il dermatologo e lo psicologo

Ci si può ammalare di benessere? In particolare, inseguendo la cura della pelle? Sì, anche se suona strano! È ciò che sta accadendo con l’ossessione della skincare, ribattezzata dermorexia dalla giornalista americana Jessica De Fino, autrice della newsletter indipendente The Unpublishable (l’impubblicabile in fatto di beauty).

Si subissa la pelle di così tanti cosmetici sino a soffocarla, o alterarne la barriera, per dirla in termini dermatologici. Ma l’aspetto patologico dell’ossessione per la skincare riguarda anche la mente: si provano incessantemenre prodotti e ingredienti, mirando alla perfezione. Come se si fosse “affetti” da una mania quasi compulsiva. La responsabilità è dei social o dell’industria di bellezza?

Che cos’è la dermorexia, l’ossessione per la skincare

Il termine dermorexia è un neologismo mutuato, nel significato e nell’assonanza, da ortoressia, il disturbo alimentare per cui si è ossessionati dal mangiar sano fino farne diventare una malattia. Ma c’è di più: «il suffisso -ressia in medicina indica rottura traumatica e profonda di un tessuto o di un organo» spiega il dottor Andrea Romani, dermatologo e Docente al Master di Dermatologia Plastica dell’Università di Siena. Quindi, la dermoressia significa una rottura della pelle del derma. In particolare, un eccesso di terapia non necessaria sulla pelle la manda in sofferenza. Quindi oltre alla preoccupazione ossessiva e poco sana, apportiamo dei danni proprio alla nostra pelle.

Anatomia di una ossessione

Il problema della ossessione della skincare dipende dall’ fatto di patologizzare la nostra pelle al punto che le diamo cure mediche e interventi di livello medico ogni giorno. Molti ingredienti popolari per la cura della pelle hanno uno scopo in contesti clinici quando c’è un problema medico da affrontare. Fondamentalmente, ciò che la cultura della cura della pelle sta facendo è inquadrare la nostra pelle come una crisi medica attiva ogni giorno. Il consumatore medio non ha bisogno di un intervento di livello di prescrizione ogni giorno.

E poi c’è la confusione tra cura per la salute della pelle e fine estetico. L’obiettivo della skincare non è la salute, ma è l’aspetto. Se cerchiamo questo tipo di perfezione senza età e senza pori, non è un obiettivo di salute, ma un obiettivo estetico, e raggiungerlo compromette in realtà la salute della pelle, proprio come le strisce sbiancanti per i denti compromettono la salute dei denti.

Chi colpisce

I più colpiti dalla ossessione per la skincare sono i giovani, compresi i pre-adolescenti under 14 anni. Molti giovani conoscono precocemente paure sconosciute sino a soli 10 anni fa.

In realtà, l’anti invecchiamento è una priorità per tutte le fasce d’età, che si tratti di una donna di 60 anni colpita da tutte queste pubblicità su Facebook o di una bambina di 10 anni che scopre su TikTok la paura delle rughe tra 20 anni. E quindi inizia un regime quotidiano per prevenirle.

La colpa è sempre dei social?

In gran parte l’ossessione per la skincare pare nascere sui social con la pletora di video, post, card e video di sedicenti esperti. Un esempio è la conoscenza enciclopedica, inimmaginabile fino a qualche anno fa, degli ingredienti dei cosmetici. Oggi si abusa di un principio attivo anti rughe o anti acne come se fossero risolutivi.

Molto dipenda anche dai filtri dei social e dalle app di fotoritocco che offrono una versione più bella di noi, leggi: senza pori, senza età, senza linee sottili o rughe. Molti giovani stanno cercando di assomigliare di più alle loro foto filtrate e i prodotti anti-invecchiamento li stanno aiutando a raggiungere questo ideale. Quindi forse non è necessariamente un’ossessione per l’invecchiamento, quanto piuttosto un’ossessione per l’emulazione dei loro avatar digitali nella vita reale.

I pericoli dell’ossessione della skincare

Il troppo stroppia. Se si usano prodotti sbagliati, la pelle si rovina. Un esempio è l’uso di prodotti cosmetici sgrassanti quando non si soffre di seborrea. La pelle se sgrassata in eccesso si impoverisce esponendosi a rischi di di eczema. Allo stesso modo, se la pelle è ipernutrita con prodotti molto idratanti non facciamo altro che occludere maggiormente i pori superficiali della pelle, aumentando l’apporto di sostanze grasse. E quindi possiamo favorire lo sviluppo di una seborrea, di un eccesso di produzione di sebo.

Il parere dello psicologo

L’ossessione per la skincare ha qualcosa di compulsivo. Secondo lo psicoanalista Roberto Pani, docente di Psicologia Clinica all’Università di Bologna.-come se fosse «una dipendenza che si manifesta con automatismo impulsivo, non appena il piacere di spalmarsi creme e lozioni diventa una compensazione di troppe frustrazioni psicologiche. L’impulso ad applicare cosmetici su cosmetici (e a trovarne sempre di nuovi) assomiglia ad un comportamento bulimico, che prevede una voracità incontrollabile, costituita nei casi più gravi da attacchi ripetuti e improvvisi».

