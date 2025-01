È un classico: non si sa bene come e perché, ma spesso i cosmetici finiscono tutti insieme. E così, tra detergente, siero, crema viso e altri prodotti si può arrivare a spendere una fortuna. Ci vorrebbe una skincare low cost di qualità! Proprio ciò che abbiamo pensato, per proporti soluzioni di rinnovo beauty case a prezzi contenuti.

Skincare low cost: perché alcuni cosmetici costano poco

I tempi sono cambiati: fino a qualche anno fa c’era una tacita convinzione che i prodotti skincare di qualità dovessero essere costosi. Oggi il mercato risente degli investimenti degli scorsi anni nella ricerca cosmetica. Un esempio sono gli ingredienti brevettati: dopo alcuni anni i brevetti scadono, e ciò fa abbassare il prezzo dei componenti con cui si realizzano i cosmetici. Del resto, anche la ricerca e la sperimentazione clinica di nuove formulazioni fa lievitare i prezzi dei prodotti per la cura della pelle.

In genere, la skincare low cost è tale perché non ha costi di marketing e distribuzione né packaging elaborati o lunghe liste di ingredienti. Ciò significa che se un brand di cosmesi è disposto a tagliare alcuni di questi costi, utilizzando imballaggi minimi e liste ridotte di ingredienti (magari già testati) può offrire prodotti convenienti. Di qualità.

Skincare low cost ma anche completa di ciò che serve

Risparmiare sui cosmetici permette di sperimentare e divertirsi con la skincare senza far piangere il portafogli. Devono averlo pensato milioni di Italiani, visto che nel 2023 la GDO, canale di vendita tradizionale dei cosmetici low cost, ha registrato un incremento dell’8% rispetto al 2022 (fonte Cosmetica Italia).

Nelle righe che seguono, abbiamo selezionato i prodotti skincare low cost migliori in base a 3 esigenze principale (pelle secca, grassa, antiage). Rinnova la tua beauty routine completa spendendo massimo di 50 euro.

Beauty routine low cost per pelle secca

La pelle secca ha bisogno di tanta idratazione e nutrimento. Se hai l’esigenza di ridurre le spese beauty, non lesinare sui trattamenti da giorno e da notte, ma piuttosto razionalizza la detersione: questa tipologia di pelle regge benissimo un detergene unico che fa tutto (strucca, pulisce, funge da tonico ecc.).

In basso un esempio di beauty routine essenziale ma completa a circa 50 €.

Per la skincare low cost della pelle secca partiamo dall’acqua micellare che può essere risciacquata o meno, perché non sempre tale tipologia epidermica gradisce il contatto con l’acqua di rubinetto soprattutto la sera. L’acqua micellare Skin Glow di NIVEA contiene il 5% di siero alla Vitamina Ce ed E per illuminare il colorito spento che a volte manifesta la pelle secca.

Prezzo: 5,89 €

La pelle secca ha bisogno di tanto nutrimento, e per questo motivo, in ottica di risparmio, occorre investire sulla crema idratante. In commercio si possono trovare formule ricche di nutrienti come la crema giorno nutriente SkinFood di Weleda, a base di squalano e burro di karité vegetale, ingredienti che ripristinano la barriera cutanea.

Prezzo: 18,90 €

In ottica di spending review, si può fare a meno del siero e della crema da notte, sostituendoli con un olio viso dagli utilizzi versatili. Di notte l’olio viso nutre la pelle durante il riposo, di giorno, invece, può essere aggiunto in poche gocce alla crema idratante, qualora questa dovesse essere un po’ leggera, oppure nelle giornate più fredde e ventose.

Super Food di Q+A è un blend di oli vegetali, come olio di semi di jojoba, olio di frutti rossi (fragola, lampone e mirtillo) e olio di semi di fico d’India. Aiuta a lenire e nutrire la pelle, lasciandola morbida e setosa.

Prezzo: 9,90 € da dm market.

Nonostante il budget ridotto, la pelle secca non può fare a meno di una maschera viso, che se inserita nella skincare routine, cambia notevolmente l’aspetto della pelle.

La maschera impacco di Bottega Verde combatte la disidratazione e attenua i segni di stress e fatica. Contiene acido ialuronico, estratto di mirtillo e lampone che aiutano a distendere i tratti del viso.

Prezzo: 7,99 €

Spesso la pelle secca si segna precocemente nell’area intorno agli occhi. Meglio non rinunciare a un prodotto specifico per il contorno occhi, scegliendolo appunto tra i prodotti skincare low cost. Un esempio è il trattamento contorno occhi biologico alla rosa mosqueta de I Provenzali. Contiene, inoltre, acido ialuronico vegetale (dal nome INCI Cassia Angustifolia Seed Polysaccharide), burro di karité, eritritolo ed estratti di alga rossa.

Prezzo: 8 €

Skincare routine low cost per pelle Grassa

A differenza della pelle secca, quella grassa deve concentrarsi sulla detersione, rinunciando all’idratazione eccessiva: anzi più questa è leggera, meglio la pelle appare. In basso un esempio di combinazioni di prodotti per pelle grassa a un prezzo totale di 45 €.

La detersione quotidiana è il primo step per curare la pelle grassa, ma è indispensabile sia eseguita con prodotti specifici che regolino la produzione di sebo. Un esempio è il detergente Pure Active 3 in 1 di GARNIER della linea Pure Active. Contiene carbone vegetale, acido salicilico ed estratto di mirtillo, tutti dall’azione purificante. Può essere usato come detergente quotidiano, scrub e maschera.

Prezzo: 5,80 €

Un fluido leggero che contrasti l’eccessiva produzione di sebo è quello che ci vuole per la pelle grassa. Un esempio è Pure Beauty di Lavera a base di menta biologica e acido salicilico per idratare con leggerezza e migliorare l’aspetto della pelle mista e grassa.

Prezzo: 12,30 €

Nella beauty routine per la pelle grassa a prezzi contenuti abbiamo scelto di inserire un siero specifico perché spesso questo tipo di pelle ha bisogno di un aiutino per controllare la lucidità. The Ordinary è uno dei brand specializzati nella skincare low cost di qualità poiché crede nell’uso minimal di ingredienti mirati e liste INCI ridottissimi. Un esempio è il siero alla niacinamide al 10% e Zinco all’1%, entrambi dall’azione purificante anti imperfezioni.

Prezzo: da 6,99 €

Lozione tonica niacinamide 5%, zinco e acido ialuronico di Arome-Zone: si usa dopo la detersione per bilanciare il pH della pelle, ridurre le imperfezioni e i punti neri e restringere i pori.

Prezzo: 6,95 €

Per migliorare l’aspetto della pelle grassa, non si può rinunciare a un gommage, anche se per la propria beauty routine non si vuole spendere molto. Pure Menthe è un gommage purificante di Yves Rocher che esfolia con dolcezza e opacizza la pelle.

Prezzo: 12,95€

Anti-Age

E arriviamo alla skincare routine della pelle matura che per tradizione è quella che richiede maggiori risorse economiche. Niente, paura si possono trovare prodotti di qualità a prezzi non esagerati. Guardare per credere: con la nostra selezione arriviamo a 50 € tondi!

Il latte detergente micellare anti età di Dermolab ha una texture lattiginosa che non necessita di risciacquo. Il pool di acidi ialuorinici di vari pesi molecolari fa sì che il prodotto idrati mentre deterge la pelle.

Prezzo: 6,90 €

Spendere poco per la skincare OK, ma se l’obiettivo è contrastare i segni dell’età, è meglio insiero un siero viso dal prezzo contenuto ma di qualità come quello Time-Age Gold di Lovrén. Contiene un complesso di retinolo dall’azione rigenerante e contiene e un peptite particolare dal nome Palmitoyl Tripeptide-28, che inibisce i processi che portano alla degradazione delle fibre di collagene. Aiuta così a incrementare il collagene. La pelle è così più tonica e compatta.

Prezzo: 9,90 € in farmacia.

Argan contorno occhi Equilibra è una delicata emulsione, studiata per il trattamento del contorno occhi, che si assorbe rapidamente senza appesantire. L’olio di argan, insieme al mix di componenti attivi naturali, assicura protezione ed un’efficace azione liftante.

Prezzo: 8,40 €

Per un’azione anti-età la pelle ha bisogno di ingredienti che ne mantengano la compattezza e la idratino intensamente. Una crema anti-età dal prezzo contenuto è Revitalift Laser X3 di L’Oréal Paris con pro-retinolo, acido ialuronico e vitamina C. Minimizza le rughe, ridensifica la pelle e aiuta a rimodellare i contorni del viso.

Prezzo: 16,99 €

Nonostante il budget limitato, desideri differenziare la skincare nei vari momenti della giornata usa una crema da notte? Un buon trattamento notturno ha un prezzo abbordabile è la crema viso sorbetto antirughe intensiva di Cosmecos.

Prezzo: 8,84 € nei supermercati Coop.