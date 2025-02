La Morning shed routine è una tendenza beauty virale su TikTok, ma che trae spunto dai rituali di bellezza del passato. L’ispirazione viene dalle donne di qualche generazione fa, che andavano a dormire con i bigodini in testa e impacchi sul viso. Questa routine prevede l’applicazione sulla pelle di numerosi strati di prodotti la sera, da smontare poi al risveglio. I video social mostrano le influencer che tolgono come veli i vari elementi di skincare che hanno agito nella notte: la maschera in tessuto, i patch occhi, la cuffia di seta e apparire radiose e bellissime. Una pratica che sicuramente ha alcuni vantaggi, ma che nasconde anche rischi insospettabili che è opportuno non trascurare.

Come si fa la Morning shed routine

La Morning shed routine inizia la sera quando, prima di andare a dormire, si applicano i vari elementi che agiranno la notte. Tra i prodotti che le influencer usano nei video social ci sono fasce di seta per proteggere i capelli, bigodini, cerotti per rimpolpare le labbra, patch per il contorno occhi o antirughe, maschere viso in tessuto, vari strati di varie creme idratanti con azioni specifiche e fasce per il mento. Una volta completati tutti questi passaggi puoi andare a dormire, per svegliarti la mattina dopo e passare a rimuovere ogni cosa. Eliminando strato dopo strato riemergerai più bella e luminosa che mai. L’obiettivo è di curare il viso mentre dormi, approfittando di tutte le ore notturne per lasciare agire i prodotti e ottenere il massimo dell’efficacia.

I vantaggi della Morning shed routine

La Morning shade routine offre innegabili vantaggi, soprattutto per la salute di labbra, capelli e viso. La notte è un momento fondamentale per la cura della pelle perché questa si rigenera naturalmente. Per questo motivo è l’ideale per applicare prodotti che prevengono l’invecchiamento. In più, con la vita frenetica che probabilmente anche tu conduci, quello del sonno è l’unico attimo in cui hai tempo di stare ferma con una maschera sul viso o i bigodini in testa.

I contro

Vedere le influencer che al mattino tolgono gli strati di prodotti applicati la sera prima dona un certo grado di soddisfazione, questo è innegabile. Ma un conto è guardare un reel e un conto e farlo sulla propria pelle. Gli effetti negativi di questa pratica non vanno sottovalutati. Può causare pori ostruiti o sfoghi cutanei, soprattutto nella zona occhi, causati dall’accumulo di prodotto per tempi lunghi. Inoltre spesso i principi attivi con cui sono fatte creme e sieri sono pensati per restare sulla pelle 10 o 15 minuti, come le maschere in tessuto o i patch, e tenerli in posa a lungo può essere motivo di irritazione e secchezza cutanea. Inoltre a causa del layering la pelle potrebbe non riuscire a respirare. La fascia sottogola potrebbe essere pericolosa per chi soffre di apnea notturna e la cuffia di seta, utile a prevenire che i capelli si spezzino, può portare a un aumento di forfora se hai la cute grassa. Quello che conta in definitiva è saper prendere spunto ma anche decidere in base ai propri bisogni e possibilità. Meglio pochi prodotti ma specifici, che tanti ma applicati senza cognizione di causa. La cura di sé è importante e le tendenze social possono offrire spunti validi, ma non dimenticare che ogni pelle ha le sue esigenze e devi fare solo ciò che è giusto per te.

