Sulla fronte, sul naso, sparsi per il viso e ovviamente sotto gli occhi. I patch cosmetici non sono più la novità assoluta del beauty (l’evoluzione è il face taping, l’arte di fasciare il viso con speciali nastri allo scopo di sollevarne i tratti). Ma di certo oggi i patch per il viso sono più virali che mai. Li si vede ovunque: sui social e negli e-commerce di cosmetica. E nel frattempo si sono moltiplicati in forme e funzioni, tanto che si può dire che c’è un cerotto per ogni zona del viso.

Perché i patch beauty piacciono tanto?

Il perché del successo dei patch? Da un lato sono divertenti e curiosi, rispondendo al crescente bisogno di evasione tipico dei nostri tempi. Non è un caso che l’estetica giocosa e kidult abbia fatto capolino in molte case produttrici di cerottini cosmetici, soprattutto made in Corea. Come dire: è più simpatico “incerottare” un brufoletto con un patch a forma di unicorno. E poi sono instagrammabili, un aspetto che oggi non si può più trascurare.

Dall’altro lato i patch incarnano la filosofia della beauty smart, cioè semplice, veloce, accessibile. Certo, è meglio non aspettarsi risultati miracolosi, come ad esempio sostituirsi al botox.

Quanti tipi di patch esistono?

Oggi ci sono cerotti cosmetici per ogni esigenza. I più classici restano quelli per il contorno occhi e anti-brufoli, ma nel frattempo la famiglia si è allargata comprendendo patch per la fronte, le guance, il mento, il collo, il décolleté. Ecco un veloce elenco:

patch per occhi: realizzati in tessuto, in biocellulosa, in hydrogel o in silicone riutilizzabile , si usano come maschera idratante, rinfrescante o lifting;

, si usano come maschera idratante, rinfrescante o lifting; cerotti anti-brufolo con gel idrocolloidale o con ingredienti attivi contro le imperfezioni come l’acido salicilico e il tea tree oil;

patch per le altre zone del viso, da usare durante la notte.

I patch antirughe funzionano?

I cerotti contro le rughe possono funzionare, ma è importante capire che il loro effetto positivo è breve termine. Se si indossa uno dei cerotti durante la notte, si impedisce alla pelle di muoversi. Quindi, al risveglio, si potresti non notare quelle “rughe del sonno” che a volte si formano mentre si dorme.

Inoltre, i cerotti antirughe impediranno la perdita di acqua dalla pelle, che apparirà così più idratata e tonica. Gli effetti dipendono anche dalla frequenza con cui li si indossa. Nel complesso, probabilmente si noterà che gli effetti iniziano a svanire nel corso della giornata. Quando ci si sveglia e si toglie, è il momento in cui la sua efficacia sarà al massimo. Man mano che passa la giornata, si muoverà il viso e quelle rughe inizieranno a riformarsi.

Sono efficaci contro l’acne?

Il principio del funzionamento dei patch anti brufolo è un po’ quello contro l’herpes. Proteggere la zona dall’ambiente esterno e soprattutto dalla tentazione di toccarsi per evitare lo sviluppo dell’infiammazione. Infatti le case produttrici suggeriscono di tenerli fino a quando l’infiammazione non scompare.

I patch per tutte le zone del viso da provare

Patch brufoli e acne

Mighty Patch The Original, cerotti contro brufoli e imperfezioni in gel idrocolloidale e pellicola in poliuretano, si applicano durante la notte per assorbire le impurità e creare una barriera protettiva contro batteri e agenti esterni. Sono classificati come dispositivi medici. Di Hero (12,90 € – confezione da 24 patch).

Clear-Up Stip Zona T, uno dei primi cerotti per rimuovere i punti neri dal naso e dalla fronte. Si tengono in posa per 15 minuti, dopo averli applicati sulle zone interessate inumidite con un po’ d’acqua. Di NIVEA (10 € confezione da 6 pezzi).

Spot Squad Pimple Patches, un modo divertente per combattere le imperfezioni ironizzando su di esse. Questi cerottini anti-brufolo contengono olio di tea tree, acido salicilico e acido ialuronico. Di Essence (2,39 € – confezione da 32 pezzi).

Patch occhi

Cambia la consistenza, ma non il loro funzionamento: si applicano sulla pelle pulita e, grazie alla temporanea occlusione, permettono alla pelle di assorbire le sostanze di cui sono imbevute (può essere acido ialuronico, retinolo, collagene, ceramidi oppure vitamina C). Non è raro vedere modelle e star sfoggiarli anche per strada. Per i comuni mortali, invece, sono la soluzione ideale da tenere in posa mentre ci si prepara per la giornata o per un evento speciale, prima di truccarsi. Il trucco in più: se si tengono in frigo donano un boost di freschezza e sgonfiano in fretta gli occhi al mattino.

Riutilizzabili

Patch in silicone lavabili e riutilizzabili, adatti per sigillare i principi attivi dei trattamenti occhi, come ad esempio le creme contorno occhi a base di lavanda bio toscana e ceramidi o di limone bio di Biofficina Toscana (€3,90 – confezione da 2 pezzi).

Rinfrescanti

No-Puff Caffeine Eye Patches, cerottini di lusso per rinfrescare il contorno occhi. Contengono caffeina dall’azione e adenosina, aminoacido rivitalizzante e rassodante. Di Dolce&Gabbana (40 € – confezione da 5 paia).

Flashpatch, patch illuminanti per il contorno occhi con vitamina C ed estratto di tè verde per migliorare la circolazione e ridurre la visibilità delle occhiaie. L’estratto di gelso illumina la pelle dall’interno e i minerali perlescenti riflettenti donano un’immediata luminosità. Di Patchlogy (12,50 € – confezione da 5 paia).

Anti-rughe e liftanti del contorno occhi

Cerotti lifting al retinolo: la loro forma semicircolare abbraccia tutto l’occhio per rassodare e rivitalizzare l’intera area perioculare. Sono realizzati in biocellulosa infusa di retinolo incapsulato, peptidi e tre tipi di acido ialuronico. Di Peace Out (30 € – confezione da 5 paia).

Patchs Lift Regard 360°, cerottini monouso dalla forma circolare per un’azione completa sul contorno occhi: rughe, palpebre cadenti e occhiaie. Contengono acido ialuronico ad alto peso molecolare e polisaccaridi di avena, un mix che crea un film tensore traspirante sulla pelle, levigandola intensamente. Mentre i fito-glicogeni del mais, stimolano il metabolismo dei fibroblasti e favoriscono la sintesi di acido ialuronico e collagene. L’estratto di acmella oleracea rilassa i muscoli, agendo sulle rughe d’espressione. Infine, l’estratto di genziana bio elimina i segni di stanchezza. Di Patyka (10,90 € un paio).

Per sollevare le palpebre

Bye Bye Sleepy Eye: a differenza degli altri patch, si tengono per tutto il giorno quando si desidera mostrare uno sguardo più aperto. Questi cerotti trasparenti sono monouso e si possono usare sotto il trucco: nel frattempo sollevano le palpebre con un effetto lifting naturale, per uno sguardo più luminoso e aperto. Adatti a chi ha le palpebre cadenti. Di Apricot (12,90 € – confezione da 96 pezzi).

Patch viso

Un set in edizione limitata contenente la la crema giorno Lift Integral più i patch viso riutilizzabili da usare con la crema per veicolarne meglio i principi attivi, come ad esempio l’estratto di tulipano

nero che rilancia del 75%* la sintesi naturale di elastina ed 49%* quella della fibrillina, elementi fondamentali della densità della pelle, ovvero anti-cedimento. Di Lierac (59,90 €).

RTX Into Peptishot, cerotto rassodante per il collo. Contiene un principio attivo dal nome “spicule aero” cioè l’ingrediente principale del Botox, che serve a migliorare l’elasticità per ridurre la visibilità delle rughe del collo. Di Dr. G (35 €).

Patch con microaghi per la fronte. I piccoli microaghi indolori veicolano i principi attivi, tra cui l’acido ialuronico, fino alla profondità del derma. Aiutano a distendere la ruga del pensatore. Di iCare (12,50 € – confezione monouso).

Rose Ceramide Lip Patch – Un boost di luminosità sotto forma di cerottino monouso. Contiene Vitamina C e peptidi che donano un effetto plumping immediato. Gli estratti di rosa, ceramidi e cica apportano idratazione profonda. Di PIXI (3,50 € – 1 pezzo).

