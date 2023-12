L e feste se ne vanno, ma a volte lasciano il segno: tra serate no stop (quante volte hai fatto le ore piccole?), aperitivi e panettoni (l’alimentazione corretta in questo periodo è un miraggio), hai l’aria stanca e affaticata. E lo sguardo è la zona più penalizzata. Nasconderlo dietro un paio di occhiali scuri funziona, ma sarebbe meglio farsi un bel sonno e seguire le cure giuste. Come quelle che ti suggeriamo qui. Con risultati immediati e duraturi per uno sguardo fresco immediato.

Se hai le borse, l’obiettivo è drenare

«Il gonfiore sotto gli occhi è costituzionale, ma diventa più evidente quando l’aumento del grasso e dei liquidi sottocutanei preme sui tessuti della zona orbitale, che aumentano di volume (è il tipico caso post abbuffate che si vede soprattutto sullo sguardo). Quando poi la pelle perde anche elasticità a causa dell’età, l’effetto diventa più marcato» spiega Leonardo Celleno, dermatologo. Mentre sul grasso purtroppo non puoi intervenire (solo la blefaroplastica è risolutiva), sul ristagno di liquidi sì. E alla grande. «Per sgonfiare le borse, utilizza cosmetici specifici, che spesso hanno una fresca texture in gel e contengono ingredienti drenanti, elasticizzanti e lipolitici come la caffeina, e alcuni dipeptidi e tripeptidi specifici che aiutano a riassorbire gli edemi» consiglia Celleno. Per potenziare il drenaggio applica il prodotto con un massaggiatore di metallo tenuto prima in frigo.

I trattamenti al centro estetico

Chiedi alla tua esperta di provare un protocollo ultra veloce, come Timexpert Rides Eyes di Germaine de Capuccini. Grazie alla formula cosmetica hi-tech accompagnata da massaggi con il gua-sha e da yoga facciale, oltre a drenare le borse, attenua rughe e occhiaie (3 sedute da 45/50 euro per cicli personalizzati; germainedecapuccini.it). Il make up giusto? «Sul bordo inferiore delle borse, stendi un correttore chiaro per dare luce e accentua il trucco solo sulle palpebre superiori. Uno smokey eyes, per esempio, aiuta a distogliere l’attenzione dal gonfiore» consiglia Paolo Guatelli, make up designer.

Le specialità drenanti per uno sguardo fresco

Per contrastare le borse che rendono lo sguardo pesante funzionano soprattutto le texture gel fresche da abbinare a un massaggio con i tool specifici, dal gua-sha a i roller ghiacciati. ecco qualche novità.

I Patches Occhi di Royal Beauty (1,30 euro il kit da 2), che drenano e illuminano lo sguardo, sono di idrogel, un mix di estratto di alghe e gomma xanthana di origine naturale.

La caffeina, che aiuta a sgonfiare le borse, rende ultra efficace il Trattamento Contorno Occhi Peptides + C Energy Eye Concentrate di Youth to the People (49 euro, da Sephora). Ideale per uno sguardo fresco.

Bye Bye Under Eye Bags di It Cosmetics (35 euro, da Douglas) è un trattamento rapido che riduce le borse, rassoda e leviga.

Se hai le occhiaie, riattiva il microcircolo

Che siano congenite o causate da stress e cattiva alimentazione, le occhiaie diventano più marcate con il passare degli anni. «Tutta colpa dello scivolamento dei tessuti verso il basso che, evidenziando il solco orbitale, causa il tipico infossamento. Se poi si dorme poco e male, si noterà ancora di più. L’alone scuro, invece, è dovuto ai tessuti che in quella zona sono sottilissimi e lasciano trasparire il microcircolo» specifica Celleno. Per contrastarle e recuperare uno sguardo fresco, bene le specialità a base di vitamina C, estratti di mirtillo e ginkgo biloba, tutti ingredienti che migliorano la circolazione rendendo le venuzze meno evidenti. Sì anche al tè verde: è un infuso dagli effetti rilassanti (lo stress accentua le occhiaie), ma che aiuta anche sotto forma di impacco: usa le bustine una volta raffreddate e tienile in posa sugli occhi per almeno un quarto d’ora.

Al centro estetico per schiarire lo sguardo

Un trattamento professionale aiuta a mimetizzare in tempi flash le occhiaie e migliorare lo sguardo. Filler Code occhi e labbra di Dibi Milano, per esempio, applica sieri e patch carichi di ingredienti che attenuano i solchi orbitali e danno sprint al microcircolo (70 euro, dibimilano.com). Il make up giusto «Il must per camuffare le occhiaie più scure e violacee è un correttore leggero in una sfumatura albicocca: dosa bene la quantità e picchietta il prodotto con le dita, quindi applica un ombretto chiaro sulla palpebra superiore. Scegli invece una nuance più scura per scolpire la forma dell’occhio, stendendola anche alla base delle ciglia inferiori» suggerisce Guatelli.

Le specialità che migliorano il microcircolo

Dal tè verde alla vitamina C e poi gli estratti di mirtillo, questi gli ingredienti da preferire nelle creme contorno occhi se si cerca uno sguardo luminoso e senza ombre.

Il siero Biolumin-C Eye Serum di Dermalogica (79 euro, nei flagship Dermalogica e su dermalogica.it) contiene un fungo ricco di nutrienti, microalghe e un complesso di vitamina C illuminante e antietà. Così lo sguardo diventa subito fresco.

Aqua Sensitive di Rilastil (18,90 euro, in farmacia), è un gel a base di acido ialuronico e ceramidi. Perfetto per pelli sensibili, riduce le occhiaie, idrata e sgonfia.

Se le palpebre scendono bisogna risollevarle

Il passare degli anni provoca un cedimento muscolare e di conseguenza una “caduta” della pelle delle palpebre, che quando si è stanche si nota ancora di più. «Come contromisura si può aggiungere alla routine quotidiana una crema a base di ingredienti liftanti e rigeneranti, come l’acido ialuronico a diversi pesi molecolari e la centella asiatica. Di sera, invece, è molto utile il retinolo» suggerisce Celleno. «Se si desidera aggiungere un effetto levigante, basta un siero a base di acetyl hexapeptide-3, un fantastico ingrediente botox-like».

Al centro estetico trattamenti antietà

Prova il trattamento Liftante per contorno occhi di Becos che promette di “risollevare” palpebre e arco sopracciliare, aprendo lo sguardo. In che cosa consiste? Dopo aver steso un gel levigante, l’estetista applica una maschera liftante di tessuto che avvolge contorno occhi, tempie e fronte. Per finire, massaggio manuale o trattamento a radiofrequenza, secondo l’esigenza (30 euro la seduta manuale; 50 euro con radiofrequenza; becos.it). Il make up giusto «Prima di tutto, non applicare prodotti illuminanti o metallizzati sulla palpebra superiore: rendono più evidente il problema. No anche a linee troppo grafiche e pesanti, come quelle dell’eyeliner. Funziona bene, invece, un tratto di matita scura ben sfumata seguito, senza stacchi, da un tocco di ombretto opaco, sempre tono su tono e sfumato verso l’alto» suggerisce il truccatore Guatelli

Le specialità per uno sguardo “liftato”

Se desideri aprire lo sguardo risollevando la palpebra ci vogliono specialità che racchiudono ingredienti botox like e a base di retinolo da applicare con costanza.

Crema Antirughe Contorno Occhi e Labbra Beevine Elixir di Apivita (37,50 euro) riempie le rughe, idrata e rimpolpa e lascia lo sguardo fresco e riposato.

Oltre a rendere compatta la pelle, aprendo lo sguardo Crema Contorno Occhi Levigante Avanzata Apple of Sodom di Ahava (79 euro) leviga le rughe.

Trattamento intensivo per la zona perioculare con escina, acido ialuronico e Tripeptide-1 che ringiovanisce lo sguardo: Contorno Occhi Antietà Me I’m Collagen di Iyoskin (49 euro).

E c’è anche la gym che aiuta ad avere uno sguardo fresco

Una buona abitudine da mettere in agenda tutti i giorni, da qui e per sempre, è tonificare i tessuti del contorno occhi con esercizi di ginnastica facciale, che allenano i muscoli orbicolari, cioè quelli che si estendono oltre le sopracciglia e più in basso fino allo zigomo, così da ringiovanire e rinfrescare lo sguardo. Ecco due esercizi che aiutano a drenare e risollevare la zona. 1. Appoggia i palmi delle mani sulle tempie tirando leggermente verso l’esterno in modo da creare una contrazione isometrica e contemporaneamente stringi gli occhi per almeno 10 secondi. Rilascia e ripeti per 5 volte. 2. A occhi aperti, blocca le palpebre con le dita, tenendo l’indice di taglio su quella superiore e il pollice su quella inferiore. Allontana leggermente le dita, come se con queste volessi aprire ulteriormente le palpebre e inizia a strizzare gli occhi per circa 30 secondi. Ripeti 3-4 volte di seguito.