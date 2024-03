V ia quella faccia da smog, grigia e opaca, causata da freddo e aria inquinata. È ora di riconquistare un colorito sano con la skincare di primavera. La più efficace? Una combinazione di tips fai-da-te, aiutini professionali e prodotti su misura. Trovi tutto qui

I dermatologi definiscono “faccia da smog”, quel viso grigio e spento di chi vive tutto l’anno in una città o in posti inquinati. E, in effetti, il risultato combinato di polveri sottili, sbalzi di temperatura, freddo rende complicato, ora che siamo a fine inverno, esibire una pelle dall’aria salutare e luminosa. Rimediare si può, ma meglio darsi da fare subito con un programma di skincare intensivo e su misura fai-da-te o, per un effetto più deciso, con trattamenti professionali.

Skincare di primavera a casa

Mattino e sera introduci nella tua routine un booster o un siero, cioè una texture fluida ma altamente concentrata. Gli ingredienti top per ottenere subito una bonne mine sono la niacinamide al 10% e la vitamina C, meglio nella versione più attiva dell’acido ascorbico, in concentrazione fino al 20% e in pack airless, che la preserva meglio, visto che è una molecola instabile. «Le due sostanze sono potenti antiossidanti che spazzano via i radicali liberi e la patina grigia, esfoliando con delicatezza, uniformando, levigando e illuminando la pelle, senza dare problemi di fotosensibilizzazione. Ma la niacinamide regola anche il sebo, perciò è ideale per le pelli grasse, impure e a tendenza acneica» spiega Leonardo Celleno, dermatologo e presidente AIDECO. Puoi anche aggiungere alla tua ruotine un integratore come la stessa vitamina C, nella dose di 1.000 mg al giorno per 2-3 mesi. In alternativa, se hai la pelle macchiata, aiutati con il picnogenolo, una miscela di antiossidanti e schiarenti, estratti dal pino marittimo francese: la dose è di 150 mg al giorno fino a fine estate. Associato a un buon solare ad alta protezione, ti aiuterà a prevenire anche la comparsa di nuove discromie.

Skincare di primavera al centro estetico

Una pelle radiosa non può prescindere da una pulizia del viso professionale. E ora puoi contare su sistemi hi-tech multitasking che assicurano anche un risultato tonificante, elasticizzante, antietà. Come Hydrafacial, un trattamento usato prima delle occasioni importanti anche dalle star (tra le altre, Charlize Theron e Beyoncé). È una, pulizia del viso personalizzata adatta a tutti i tipi di pelle, che agisce come un’idro-dermoabrasione: grazie a un pennino effetto vacuum che purifica il viso in profondità, elimina sebo in eccesso, cellule morte e impurità. «Prima si deterge con cura e si esfolia con acidi, tra cui il salicilico, poi si applica un booster di antiossidanti, peptidi e acido ialuronico che idrata e cura. Il risultato è istantaneo» spiega Margherita Arena, estetista. «Per intensificare la luminosità, si può perfezionare il trattamento, per esempio con un peeling all’acido mandelico o con luci LED, che trattano l’acne, la couperose e riattivano il microcircolo». Dopo la seduta, per almeno una settimana, va applicato un filtro solare ad ampio spettro, anti Uva-Uvb. Il ciclo, consigliato è di 5 trattamenti, uno al mese. Costo a seduta: da 170 euro.

Skincare di primavera dal medico

È AMATO DALLE STAR, prime fra tutte JLo e Angelina Jolie, ma è esso stesso una star: l’acido glicolico è sempre il più richiesto, tra i peeling medici, perché regala freschezza e immediato splendore alle pelli sia giovani sia mature ed è sconsigliato solo a quelle più sensibili. Nelle formule che lo racchiudono in alte concentrazioni (50-70%) induce l’esfoliazione degli strati più superficiali della pelle e stimola il ricambio cellulare. «Sceglilo, se devi affinare la grana, dare un’istantanea luminosità, minimizzare le macchie scure. Ma va bene anche se la pelle è grassa e tende all’acne, perché è sebonormalizzante» dice Arianna Venturoli, medico estetico. «Inoltre, l’acido glicolico è in grado di attenuare le cicatrici lasciate dall’acne: un ciclo di almeno 6-7 sedute, a distanza di 15 giorni l’una d’altra, dà uno sprint ai fibroblasti e migliora la produzione di collagene ed elastina. Così, la pelle acquista compattezza ed elasticità». Il costo di una seduta va dai 100 ai 150 euro. Dopo ogni trattamento, dovrai idratare generosamente e, di giorno, applicare un SPF molto alto. Un’alternativa che funziona bene per le pelli più mature è un ciclo con il PRX, tre sedute, una ogni 15 giorni, da 150 euro l’una. «È un peeling, combinato di acido tricloroacetico al 33%, acido cogico e perossido di idrogeno: esfolia in superficie e con delicatezza, aumentando la luminosità, e penetra rapidamente nel derma per stimolare il collagene» conclude l’esperta.

Un make up fatto di luce

Quando la pelle è sana, basta davvero poco per ottenere un trucco che la faccia splendere. «Se vuoi un risultato discreto, adatto a tutte le occasioni, puoi aggiungere un paio di gocce di illuminante liquido al tuo solito fondotinta» suggerisce Paolo Guatelli, make up designer. «Se, invece, cerchi un “effetto bagliore”, prima stendi il fondotinta, meglio se in una texture leggera, quindi un prodotto illuminante per creare una sorta di “triangolo di luce” nella parte centrale del viso». Dove va applicato esattamente? «Sul centro della fronte e sulla parte alta degli zigomi, poi appena sotto l’arcata sopraccigliare. Non dimenticare di sfumarne un po’ anche all’angolo interno dell’occhio, proprio nel punto del dotto lacrimale, sul dorso del naso e sull’arco di Cupido. E per un finish quasi traslucido, che ora va molto di moda, termina picchiettando sugli zigomi anche un po’ di balm, sì, proprio quello che usi in genere per idratare le labbra» conclude l’esperto.

Idratazione&glow

Biology AC Night-Peel di A-Derma (34,90 euro, in farmacia)

esfolia con acidi vegetali ultradelicati.

Grazie ad aloe vera, acido ialuronico e glicerina,

Hyaluronic Aloe Siero Rimpolpante

di Garnier (13,99 euro) migliora l’elasticità.

Hyaluron Activ B3 Aqua Gel-Crème

di Eau Thermale Avène (45,50 euro, in farmacia)

fa da crema giorno e da maschera rivitalizzante.

Bright Reveal Crema Idratante Anti-Macchie SPF 50

di L’Oréal Paris (16,99 euro)

rende più uniforme la carnagione.

Super energia

Defence My Age Pearl Crema Rivitalizzante Notte

di BioNike (42,50 euro, in farmacia)

dà energia alla pelle spenta.

Texture ultrasoft e formula con madreperla naturale

che ravviva la luminosità per Age Absolu Crema Rosa Ridensificante

di Uriage (43,50 euro, in farmacia).

Con microparticelle rosate, Rigenera Glow

Trattamento Anti-Rughe Illuminante

di Collistar (68 euro) rende radiose.

Pelle più fresca con Oxygen-Glow CC Cream

di Filorga (43 euro, in farmacia).

Bonne mine

Per illuminare e levigare il viso, Maschera Vitamina C & Oro 24K

Potere Anti-Età di L’Erbolario (24,90 euro)

usa anche il caviale di limone.

Rinforza la barriera cutanea con un mix di vitamine:

Crema Viso Fattore Difesa ACE di Equilibra (10,40 euro).

Anew Radiance Maximising Micro-Dermabrasion

Vitamin C di Avon (10,99 euro) contrasta l’opacità.

La maschera di tessuto Q10 Anti-Wrinkle Energy

Instant Radiance Boost di Nivea (4,29 euro) “ricarica” la pelle.