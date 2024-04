4 Spa per rimetterti in forma prima dell’estate

N iente di più facile, in questo periodo, che la forma fisica e mentale lasci a desiderare.

Se, in vista dell’estate, hai voglia di rigenerarti, puoi programmare qualche giorno di remise en forme alla Spa. Ne abbiamo selezionate quattro con programmi top, a misura di esigenza. Più una chicca per immergerti nell'arte



Ecco 4 Spa dove puoi rimetterti in forma prima dell’estate, selezionate da noi.

Allenta lo stress con la Forest Therapy

Tenuta de l’Annunziata a Uggiate Trevano (CO)

Obiettivo Vivi in una metropoli con ritmi a mille all’ora e hai bisogno di fuggire dalla frenesia per recuperare le energie e ricaricarti nel silenzio e nella natura?

Destinazione Nel cuore delle colline che circondano il lago di Como, a Uggiate Trevano (CO), sorge un’oasi di pace e benessere: Tenuta de l’Annunziata (tenutadelannunziata.it). Posto perfetto per rigenerarti immersa nella natura. Che qui è protagonista per il contesto paesaggistico e perché tutta la filosofia del resort è olistica.

Il centro benessere La Spa di 1.500 mq (accessibile anche a ospiti esterni) è un’isola wellness. Nel menu, tanti trattamenti viso e corpo soprattutto ayuverdici che aiutano ad allentare lo stress, intervenendo su mente e corpo. Tutti i prodotti utilizzati sono realizzati partendo dalla produzione agricola della Tenuta, principalmente erbe del bosco e piccoli frutti. Non mancano, per un percorso rigenerante completo, piscina coperta con musica subacquea, idromassaggi, percorso Kneipp e zona umida con vari tipi di saune e docce emozionali aromaterapiche.

L’esperienza da non perdere: Fiore all’occhiello del relais è il bosco bioenergetico, un unicum in Europa che fa della Tenuta un centro olistico all’avanguardia a livello internazionale. Oasi verde che si estende intorno per tredici ettari, il bosco è un “parco del benessere” dove provare la Forest Therapy o silvoterapia, disciplina di origine giapponese che aiuta a sviluppare maggiore consapevolezza di sé e del mondo attraverso il contatto con la natura. Qui puoi fare lunghe passeggiate nel verde, respirare aria pulita e lasciarti avvolgere dei profumi antistress delle piante. Nato da un progetto dell’ecodesigner e bio-researcher Marco Nieri, il bosco bioenergetico si articola in un itinerario di 40 aree con diverse specie arboree che creano condizioni bioenergetiche capaci di abbassare il livello generale di stress. Nel bosco puoi anche fare sessioni di fitness con esercizi a corpo libero per migliorare mobilità, resistenza, forza e coordinazione.

Contrasta l’invecchiamento con il Reverse Aging alla Spa

L’Hotel Plunhof, nel cuore della Val Ridanna, in Alto Adige

Obiettivo Ti vedi un po’ invecchiata e vorresti un aspetto più fresco e riposato. In pratica, ti piacerebbe riportare un po’ indietro l’orologio dell’invecchiamento.

Dovestinazione A pochi chilometri da Vipiteno, nel cuore della Val Ridanna, in Alto Adige, circondato dal magnifico panorama delle Alpi dello Stubai, c’è l’Hotel Plunhof (plunhof.it) eco-hotel certificato, super sostenibile e luogo speciale dove fare un’esperienza wellness che coinvolge tutti i sensi.

Il centro benessere La Spa & Acqua Minera è stata premiata ai recenti World Luxury Hotel & Spa Awards come vincitrice globale nelle categorie Best Luxury Theme Design Spa e Best Unique Experience Spa in Italy: 4.000 mq di benessere, si ricollega idealmente alla tradizione mineraria della Val Ridanna. Qui trovi anche una sauna mineraria a 80/100°, ideale per depurare il corpo dalle tossine e risvegliare la circolazione. Ma anche un’area outdoor con laghetto naturale balneabile, piscina salata con getti idromassaggio e piscina di acqua di fonte riscaldata. Ma soprattutto qui puoi provare prodotti e apparecchiature per una skincare antiaging e trattamenti studiati da scienziati e cosmetologi per riportare indietro le lancette dell’orologio biologico. Da abbinare, quando rientri a casa, a buone abitudini antinvecchiamento.

L’esperienza da non perdere: Nel ricchissimo menu Spa, oltre ai massaggi a base di erbe, resine, fiori e anche pietre (il benefico massaggio con la quarzite argentea rafforza il sistema immunitario e rilascia ossitocina e serotonina, ormoni della felicità). Per contrastare l’invecchiamento ci sono i trattamenti !QMS Medicosmetics come il Neo Tissudermie dall’effetto rigenerante sulla pelle stanca e segnata, che combina pulizia profonda, peeling, modelage alle alghe, massaggio lifting e maschera. O come il Pure Oxygen Energy a base di ossigeno. I principi attivi vengono veicolati e fatti penetrare in profondità con il concentratore di ossigeno avanzato. Effetti? Pelle levigata, circolazione riattivata.

Ritrova linea e forma con un Wellness Program alla Spa

L’Adler Balance Spa & Health Resort di Ortisei (BZ)

Obiettivo Ti senti appesantita, con qualche chilo di troppo, ma anche affaticata? Hai bisogno di dimagrire ma senza perdere l’equilibrio psicofisico.

Destinazione A Ortisei (BZ), in Val Gardena, in posizione panoramica e collegato allo storico Adler, sorge l’Adler Balance Spa & Health Resort (adler-resorts.com), una medical Spa a 360° specializzata in programmi benessere orientati prima alla salute poi all’estetica e studiati per favorire la depurazione e la rigenerazione cellulare in tutto l’organismo.

Il centro benessere L’Adler Balance è collegato all’oasi wellness dell’Adler, tra le più rinomate nell’arco alpino: con area piscine che si estende in un parco tra alberi, fiori e isole relax, zona saune e lago salino. Poi, c’è un moderno centro salute con studio medico e di naturopatia, zona per check-up, sala energetica dei cristalli e area fitness. Qui, oltre ad allenarti con attrezzature innovative, puoi seguire corsi Body & Mind con istruttori professionali, fare training mentale, yoga, pilates, e private coaching.

L’esperienza da non perdere Seguire un programma tailor made per la remise en forme, settimanale o in versione short. Puoi optare per quello di Prevenzione e Diagnostica, far scendere l’ago della bilancia riducendo la massa grassa con il Dimagrimento e Nutrizione, migliorare la qualità del sonno e ricaricare di energia l’organismo con Gestione dello Stress. Ancora, puoi disintossicare l’organismo con il Depurazione e contrastare l’invecchiamento con il Medicina Estetica. Ogni programma, seguito da vari specialisti (medico, nutrizionista, trainer) ti fa imparare durante il soggiorno le regole da seguire a casa per ritrovare e mantenere il nuovo equilibrio raggiunto. I processi fisiologici di depurazione e rigenerazione cellulare vengono riattivati e sostenuti anche con trattamenti specifici che utilizzano acqua, fanghi, massaggi ed energia elettromagnetica in varie frequenze.

Riequilibra corpo, mente e spirito con il Mind & Body Detox

Il Park Hotel ai Cappuccini Wellness & Spa di Gubbio (PG)

Obiettivo Quello di cui hai bisogno è un po’ di digital detox, di silenzio e di recuperare le energie di corpo, mente e spirito.

Destinazione A Gubbio (PG), sulle verdeggianti colline umbre, c’è il Park Hotel ai Cappuccini Wellness & Spa (parkhotelaicappuccini.it), antico monastero del XVII secolo completamente rinnovato, immerso nella tranquillità e nella quiete rasserenante di un parco di ulivi secolari e membro della prestigiosa catena Small Luxury Hotel.

Il centro benessere La Wellness & Spa (aperta anche agli esterni), è uno spazio esclusivo dove ritrovare un benessere profondo e globale, attraverso un approccio olistico e naturale. Oltre al Parco Acqua (zona umida con saune, bagno turco, docce emozionali), ci sono la speciale cabina Raxul per i rituali dei fanghi, una piscina interna collegata da un ascensore alla terrazza con la neonata Oasi del Parco: qui poi fare il percorso Kneipp (l’alternarsi di acqua calda e fredda crea uno shock termico che stimola la circolazione sanguigna e il sistema linfatico, rinforzando il sistema immunitario) o entrare nella vasca indoor riscaldata che si apre all’esterno su quella a sfioro con stupenda vista panoramica. Hai bisogno anche di allenarti? A disposizione hai palestra, sala corsi per yoga e pilates, campi da tennis. E se ami pedalare anche le mountain bikes per rigenerarti nella natura.

L’esperienza da non perdere Oltre all’ampio menu di trattamenti e massaggi rigeneranti, antietà e detox, tutti eseguiti con cosmetici naturali, puoi sprovare i percorsi fitoterapici di Marc Mességué, noto fitoterapista ed erborista (figlio del pioniere della fitoterapia, Maurice) che collabora con il resort: si tratta di cure tailor made in cui la ricerca e l’utilizzo delle erbe e l’alimentazione sana si integrano alla medicina, alla fisioterapia e all’estetica per detossinare corpo e mente e aiutarti a ritrovare la migliore forma.

Arte&Wellness

L’Imperialart Boutique & Design Hotel di Merano (BZ)

Se per te, rigenerarsi significa unire il piacere di vedere posti speciali, programma un weekend a Merano nell’Imperialart Boutique & Design Hotel (imperialart.it), meta imperdibile per gli appassionati di design e di arte. L’originalità è il suo biglietto da visita. Si tratta di una vera chicca con sole 12 stanze d’autore, tutte progettate da artisti meranesi a colori, total white, in legno o alluminio. Tra queste c’è la nuova suite “Oleandro, mon amour”, interpretata dall’artista meranese Elisabeth Hölzl, con grandi e delicate foglie di oleandro sulle pareti, considerate simbolo di buona fortuna. E il wellness? Puoi prenotare la Paradise Suite con vasca idromassaggio sul tetto e suggestiva vista sulla città oppure andare alle vicinissime Terme di Merano.