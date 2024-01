Il colore della tua auto parla di te: la ricerca

S econdo una ricerca della piattaforma britannica Cazoo ci sarebbe un legame tra colore scelto per l'auto e personalità del suo proprietario

“Puoi averla in qualsiasi colore desideri, purché sia nero”. Questa celebre frase pronunciata all’inizio del ‘900 per accompagnare il lancio sul mercato dell’automobile Ford Model T sembra oggi più che mai attuale. Perché un nuovo sondaggio condotto in Gran Bretagna da Cazoo, piattaforma britannica di vendita online di auto, ha scoperto che il nero è ancora il colore preferito quando si tratta di acquistare un’auto (più di quattro persone su dieci lo sceglierebbe per la sua nuova vettura).

Auto, ecco i colori preferiti (e quelli in coda alla classifica)

Dopo il nero, il blu è il colore più popolare: oltre un terzo degli intervistati lo apprezza, seguito da vicino dal grigio, rosso e dall’argento. Non sorprende che il rosa sia in fondo alla classifica, con un misero 2,8% dei consensi. Tra i colori meno popolari anche l’arancione, il giallo e il viola.

Dati da tenere a mente se pensate di acquistare un’auto dai colori stravaganti, soprattutto perché non sarà facile piazzarla quando deciderete di venderla. Ma soprattutto perché dal sondaggio di Cazoo emerge che l’83% delle persone pensa che la tonalità dell’auto incida negativamente sul suo valore.

Disposti a pagare di più per il nostro colore preferito

Dall’indagine traspare quanto sia importante il colore dell’auto per gli acquirenti, tanto che il 60% degli intervistati sarebbe propenso a pagare di più per la tonalità preferita (si sarebbe disposti ad arrivare a un esborso medio ulteriore di 600 euro, pur di essere accontentati sul colore).

Le preferenze per fasce d’età

Il 18% ritiene il colore elemento imprescindibile per l’acquisto di un’automobile. Percentuale simile per entrambi i sessi ma profondamente differente per fasce d’età. Quel 18% si abbassa infatti per gli over 60, quasi raddoppia per gli under 29.

Quasi la metà degli appartenenti a quest’ultima fascia d’età non acquisterebbe mai un’automobile di un colore che sia rappresentativo di una certa parte politica (non ci badano più di tanto gli over 60, qui la percentuale scende al 10%).

Anche la fedeltà alla propria squadra del cuore conta nel processo decisionale, con il 23% degli intervistati che afferma che si rifiuterebbe di comperare un’auto se il suo colore rappresentasse una squadra rivale a quella per cui tifa.

Il colore dell’auto ci dice chi siamo

La metà del campione ritiene che si possa capire che tipo di persona ci si trova davanti dal colore della sua auto.

Chi possiede una quattroruote nera è considerato leale e intelligente, quelli con un’auto blu sono altrettanto leali e premurosi mentre il rosso denota passione e l’arancione senso dell’umorismo.

Fate attenzione a chiunque abbia un’auto verde: pare infatti che secondo l’immaginario collettivo sia disordinato. Ma potrebbe andare peggio. E si tratta dei proprietari di un veicolo color argento, grigio o bianco, bollati come noiosi.

Ma il colore di un’auto rivela anche se il suo proprietario è un buon guidatore? A quanto pare sì, con il 21% che afferma che i possessori di auto nere hanno maggiori probabilità di essere buoni guidatori.