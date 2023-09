O ffrire supporto psicologico online a donne e ragazzi in difficoltà, attraverso una chat anonima e gratuita. È questo l'obiettivo di Mama Chat e della sua raccolta fondi "Terapia Sospesa"

8 ore di servizio in chat al giorno, oltre 700 casi gravi gestiti al mese e 3 vittime di violenza aiutate al giorno. I numeri confermano il ruolo sociale di Mama Chat, che offre supporto psicologico online tramite uno sportello chat gratuito e sedute di psicoterapia a prezzi sociali, a chi ne ha bisogno. Perché sono 17 milioni le persone in Italia che soffrono di un disturbo mentale, ma il sistema sanitario pubblico non riesce a rispondere alle esigenze di questa emergenza.

La missione di Mama Chat

Mama Chat è una realtà digitale no profit che per prima in Europa si è occupata di empowerment, di promozione del benessere mentale a ogni età attraverso servizi di supporto psicologico. Per prima in Europa ha creato una chat online gratuita e anonima premiata con riconoscimenti internazionali. Nel 2019 la chat è stata poi affiancata dal primo servizio di psicoterapia online a tariffe sociali in Italia, che ad oggi ha consentito a oltre 7000 persone di accedere a consulenze psicologiche altrimenti inaccessibili per la maggior parte di loro.

Come funziona la chat per il supporto psicologico

“Ho bisogno di aiuto”. “Che tipo di aiuto? Siamo qui per te”. Quello di Mama Chat è il primo servizio online europeo per chiedere aiuto e ottenere sostegno psicologico attraverso uno sportello di ascolto digitale protetto e gratuito. Tramite l’ascolto anonimo, professionale e accessibile, l’associazione si occupa di violenza, disturbi alimentari, depressione, ansia e attacchi di panico, maternità fragili e disuguaglianze. La chat è molto semplice e sicura da utilizzare perché disegnata senza barriere di registrazione.

La raccolta fondi “Terapia Sospesa”

Sono 36.500 le donne in difficoltà supportate da Mama Chat attraverso il servizio di psicoterapia online a tariffe accessibili. Visto il numero sempre crescente di richieste d’aiuto, Mama Chat punta i riflettori sul diritto alla salute mentale, lanciando una nuova campagna sulla “Terapia Sospesa”, ispirata alla tradizione del “caffè sospeso” di Napoli. Si tratta di una raccolta fondi per garantire sostegno psicologico a donne, uomini e giovani in fragilità e avversità economiche: le donazioni, infatti, copriranno le spese di un percorso psicoterapeutico di 8 sedute destinato a chi non potrebbe altrimenti permetterselo. Trovi tutte le info a questo link: https://mamachat.org/terapia-sospesa/.

Cresce la richiesta di supporto psicologico

Oggi i casi di fragilità sono in aumento e richiedono terapie dedicate spesso troppo onerose per le famiglie e i singoli. Dopo la pandemia, per esempio, la maternità vede tanti casi di depressioni post-partum, alcuni intercettati anche molti mesi dopo, di cui solo 1 caso su 2 viene trattato. Senza contare i giovani che si rivolgono a Mama Chat: ormai centinaia, ma per tanti di loro 35 euro a seduta sono proibitivi. Insomma, il bisogno è altissimo.

L’impegno di Mama Chat e il lancio della nuova campagna sulla “Terapia Sospesa” derivano da numeri drammatici e in continua crescita. In Italia sono 17 milioni le persone che soffrono di un disturbo mentale e, dopo la pandemia, la percentuale di coloro che soffrono di problemi psichici è passata dal 6 al 32%. L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che nel 2030 la malattia più diffusa sarà la depressione, mentre nel solo 2022 le richieste di supporto psicologico a Mama Chat sono aumentate del 39%. Intanto 2,9 milioni di famiglie italiane vivono in povertà e molti soggetti che versano in fragilità economica e psicologica non hanno accesso a servizi di benessere mentale. Mama Chat vuole rispondere a un bisogno essenziale, quello del diritto alla salute mentale.