7 modi per rimanere innamorati (anche quando la luna di miele è finita)

I primi tempi è tutta passione. Poi subentra la quotidianità, molte coppie scoppiano perché pensano di non essere più innamorate. Mantenere viva la scintilla non è così difficile, ecco qualche consiglio

Ti sei mai chiesta come si fa a rimanere innamorati a lungo? Non tutte le relazioni durano per sempre. Spesso, con il tempo la passione si assopisce. La quotidianità può uccidere l’amore. Molte coppie si lasciano perché, finita la fase in cui non si riesce a tenere le mani lontane l’uno dall’altro, pensano di non essere più innamorate. In realtà, stanno entrando in una nuova fase della loro relazione: il vero amore.

Navigare nella tempesta e mantenere viva la scintilla non è così difficile come sembra. Ecco alcuni consigli per mantenere accesa la fiamma per tutta la relazione, anche dopo che l’attrazione iniziale è svanita.

Per rimanere innamorati, dimostra che ci tieni

Non c’è niente di così importante in una relazione del fare sentire all’altra persona quanto teniamo a lei. Chiedere come è andata la sua giornata, come sta il suo amico malato o, semplicemente, “C’è qualcosa che posso fare per te?“, aumenta la longevità di una relazione. L’amore duraturo deriva anche dall’essere radicati nella consapevolezza che ci si prende cura e si è rispettosi l’uno dell’altro. Inoltre, man mano che la relazione matura, un partner che vuole fare le cose per te appare più sexy.

Essere nella stessa squadra

Non dovete condividere la stessa opinione su tutto, oppure prendete la stessa posizione su ogni argomento. Sarebbe noiosissimo. Ma è importante ricordare che alla fine siete entrambi nella stessa squadra. Ed è il lavoro di squadra che fa funzionare il sogno.

Impegnati nel far durare la vostra storia d’amore

La parte peggiore dell’uscire dalla fase della luna di miele è imparare che il vero romanticismo richiede un vero e proprio lavoro. A volte devi dire al tuo compagno che vuoi dei fiori. Ricordagli che è il tuo compleanno. Dover programmare le cose che sono importanti per te non significa che non c’è più romanticismo: significa che sei abbastanza intelligente da sapere come mantenere reale una storia d’amore.

Per rimanere innamorati, ridete insieme

Ridere insieme fa miracoli in una relazione. Durante la fase della luna di miele, siete così spensierati, amabili e sopraffatti che la stupidità è solo una parte dell’intero processo. Ma, quando siete nel bel mezzo del vostro rapporto, a volte è facile dimenticare quanto sia bella una risata, soprattutto quando la condividi con la persona che significa più di ogni altra cosa per te.

Pianifica il sesso

È semplice: pianifica quando farai sesso. Fai una promessa e rispettala. No, questo non renderà i vostri “incontri” noiosi: è l’opposto. Programmare assicura che entrambi saprete in anticipo che cosa avete intenzione di fare tra le lenzuola, il che rende la serata che vi aspetta molto più perversa. Passerai tutto il giorno a pensarci. Significa: riaccendere la passione.

Per rimanere innamorati, non smettete di ascoltarvi

Il miglior consiglio? Non smettete mai di ascoltarvi l’un l’altro. Durante la fase della luna di miele, la tua relazione è così nuova e così invitante che sei così presa dall’altra persona. Vuoi ascoltare ogni storia e provare ogni emozione. Una volta superata quella fase, può essere facile dimenticare quanto sia importante l’ascolto vero e genuino.

Se ha avuto una brutta giornata, abbraccialo e ascoltalo. Se il suo capo gli sta facendo passare l’inferno al lavoro, sii lì quando ha bisogno di te. Non farà altro che approfondire, e rafforzare, il vostro legame.

Frequentatevi

È così facile dirlo – e sembra quasi un po’ un cliché – ma uscire insieme durante la vostra relazione mantiene viva la storia d’amore. Quindi, quando ti manda un messaggio con scritto: “Cena alle 7?”, rispondigli che non vedi l’ora.