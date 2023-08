Giovani e lavoro: il 41% degli over 25 non sa cosa farà “da grande”

L a maggior parte dei giovani tra i 15 e i 28 anni non ha alcuna idea sul lavoro che svolgerà o sulle competenze professionali che vorrà sviluppare

Giovani sempre più incerti sul loro futuro professionale. Il 57,3% dei ragazzi tra i 15 e i 28 anni non ha alcuna idea sul lavoro che svolgerà o sulle competenze professionali che vorrà sviluppare. La percentuale cresce (oltre il 50%) per l’età compresa tra i 18 e i 24 anni e si attesta al 41,2% per la fascia di età 25 e oltre.

In generale, sono soprattutto i maschi ad avere le idee confuse: il 60% contro il 55% delle femmine, e gli inattivi, coloro che non studiano e non lavorano.

È quanto emerge dai risultati dell’indagine sui Servizi di orientamento svolta dall’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) su un campione è di 3.642 giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni.

“Bisogno inespresso di orientamento”

“Troppi ragazzi non raggiungono la consapevolezza di una identità professionale e di un ruolo nella società in grado di coniugare le proprie aspirazioni con i propri talenti e con le dinamiche del mercato del lavoro – dichiara il professor Sebastiano Fadda, presidente dell’Inapp -. Questo impone una riflessione e una rivisitazione dell’intero sistema dei servizi di orientamento in sinergia col sistema dell’istruzione e della formazione professionale. Anche perché, nella maggior parte dei casi, si tratta di maggiorenni. Esiste un bisogno inespresso di orientamento che deve essere intercettato e soddisfatto attraverso un accompagnamento che faciliti i complicati passaggi dei giovani nelle varie tappe del loro percorso, sia esso formativo che professionale”.

Centri di orientamento, questi sconosciuti

Riguardo ai centri di orientamento, il 38,1% degli intervistati dichiara di non averne mai usufruito. Tra i motivi di tale scelta la percezione di un’assenza di necessità, dovuta in parte all’idea che tali servizi siano utili soprattutto nella fase di ricerca di un lavoro. Ma c’è un altro dato che desta preoccupazione: circa il 13% ne ignora l’esistenza.

Insomma, i centri di orientamento sono ancora poco conosciuti e poco frequentati, dice l’indagine Inapp. Quando ci si va è per motivi molto specifici: ricerca di informazioni su opportunità di tirocini e stage, supporto nella ricerca del lavoro. Ma non va trascurato un altro dato: il 19.5% dei giovani che chiede all’orientamento una consulenza che li aiuti a capire e definire i propri obiettivi lavorativi e formativi. Segnale che la confusione e l’incertezza sul proprio futuro è un’esigenza che viene percepita, almeno da un ragazzo su cinque.

Cambio di prospettive: i giovani e il lavoro come progetto di vita

Un’ampia sezione dell’indagine Inapp è dedicata ai valori attribuiti dai giovani al lavoro. I risultati ottenuti mostrano un cambiamento di prospettiva. I giovani, infatti, intendono sempre più il lavoro come progetto di vita e non più solo come strumento di guadagno, mettendo al centro situazioni in cui possono realizzare sé stessi dal punto di vista umano e professionale.

“I giovani avrebbero bisogno di essere accompagnati e sostenuti nella costruzione e nella realizzazione del loro progetto di vita – prosegue Fadda – ma spesso i servizi si limitano a intervenire solo nei momenti della scelta dell’indirizzo di istruzione o al supporto nella ricerca di lavoro. Manca un sostegno educativo distribuito durante tutto l’arco della vita. Certo si registrano passi in avanti, il Pnrr prevede una riforma dell’orientamento, il ministero dell’Università e della Ricerca mette a disposizione dell’education circa 200 milioni per i prossimi anni, ma è necessario un ripensamento generale dell’orientamento; accompagnato da percorsi di formazione innovativi e da una destinazione più mirata delle risorse nel quadro della evoluzione dei fabbisogni professionali e formativi”.