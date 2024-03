Una giornata sotto al piumone senza lavorare: cos’è il “duvet day”

I n Inghilterra è una tradizione dal 1997: durante la “giornata del piumone” si può evitare di andare al lavoro e rimanere a casa al calduccio, sotto le coperte. Ecco perché è importante

Hai mai desiderato un giorno in cui potresti semplicemente abbandonare le responsabilità, immergerti nel tuo piumone e dire “Ciao, mondo!”? Bene, il Duvet Day è proprio ciò di cui hai bisogno. Di che cosa si tratta? Una tradizione nata nel Regno Unito nel 1997.

Questo giorno speciale è come una coperta calda e soffice che avvolge il tuo corpo e la tua mente. Non devi preavvisare il tuo datore di lavoro, né giustificare la tua assenza. È un giorno in cui puoi semplicemente dire: “Oggi mi prendo cura di me stessa”.

Duvet day: un giorno dedicato a te stessa

Il “duvet day”, letteralmente “giornata del piumone”, può essere considerato come un giorno sacro dedicato al culto del sonno e del comfort estremo. Una giornata dove l’unico impegno accettato è rimanere a letto, al calduccio, magari con sul comodino una tazza di cioccolata calda e in mano il telecomando, per fare zapping tra un programma e l’altro in tv.

Come trascorrere questa giornata

Ma come trascorrere questa giornata? Immagina di svegliarti senza la sveglia, di lasciare il telefono in modalità silenziosa e di lasciare che il sole filtri attraverso le tende. Potresti fare colazione a letto, come una regina. E poi scegliere la tua serie tv preferita e lasciarti trasportare dalle avventure dei personaggi. Non c’è fretta, nessun impegno.

Oppure, potresti prendere un buon libro e immergerti nella storia. Le pagine si apriranno come porte verso mondi fantastici.

Un’altra alternativa è fare un bagno caldo con sali profumati, ascoltare musica rilassante o meditare. Il tuo corpo e la tua mente ti ringrazieranno. E, infine, ordinare il tuo cibo preferito. A meno che tu non sia una appassionata di cucina e non abbia voglia di metterti ai fornelli, il Duvet Day è dedicato esclusivamente al riposo e a prendersi cura di se stessi. Quindi, via libera al cibo ordinato sul web o via app.

Perché il duvet day è importante

Il Duvet Day ci ricorda che il riposo e il benessere sono fondamentali per la nostra salute mentale e fisica. Molte aziende britanniche incoraggiano i loro dipendenti a prendersi una “giornata del piumone”. Peccato che in Italia questa tradizione non sia ancora arrivata. Ma chissà: mai dire mai..