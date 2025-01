Più di una prima a teatro. Più di una serata al cinema. Più di una cena tra amici. Se vuoi iniziare l’anno con un’esperienza nuova e curiosa, questi corsi non ti deluderanno. Abbiamo selezionato tante proposte scartando le solite cose e concentrandoci sulle più originali e nuove. Scommettiamo che troverai qualcosa che ti piace?

L’handpan, lo strumento che non ti fa stonare

Una musicista con il suo handpan, lo strumento più ricercato su Google e a cui ci si può avvicinare con video lezioni online. Foto: Unsplash

Tra i corsi del 2025 il più ricercato su Google è come imparare a suonare l’handpan. Nato in Svizzera nel 2000, ha una caratteristica forma a conchiglia ed è in metallo. Si suona a percussione (in realtà quando guardi i musicisti sembra che lo accarezzino). «Il motivo del successo è duplice: innanzitutto il suo suono armonioso e meditativo crea un’atmosfera avvolgente (e per questo è usato spesso per accompagnare sessioni di yoga). Poi, è facile da approcciare, perché, essendo accordato su una scala definita, è impossibile “stonare”. Dopo qualche ora di pratica, si riesce già a suonare dei ritmi semplici» spiegano Filippo Pigaiani e Raffaello Cavaggioni, musicisti e insegnanti di handpan. Se vuoi avvicinarti alla musica, anche senza esperienza, e iniziare a divertirti da subito, su corsohandpan.com sono disponibili video-corsi online, ma puoi prenotare il tuo posto anche per lezioni in presenza in molte città italiane o, addirittura, retreat di 3 giorni per immergerti nelle sonorità dell’handpan.

I corsi di ballo più originali del 2025

Boogie woogie, jjve e lindy hop sono gioia ed energia pura. Balboa è travolgente, nel suo turbinìo di passi piccoli e veloci. Collegiate Shag, una evoluzione del Charleston, ha uno stile saltellante, ma morbido come un’onda. Ogni ritmo di questi balli di coppia, dal gusto retrò e dal fascino senza tempo, è comunque un richiamo irresistibile al movimento. Se sei stanco di stare a bordo pista a guardare gli altri e sogni di buttarti anche tu nella mischia, padroneggiare i passi e scatenarti in compagnia, gli insegnanti della Dance Academy del Summer Jumboree, il festival cult di Senigallia (An) dedicato a musica e balli dagli anni Venti ai Cinquanta, ti aspettano online: ci sono lezioni per tutti i livelli, da principiante a intermedio e avanzato, e durante l’anno si organizzano dance camp per fare pratica insieme a centinaia di appassionati (summerjamboree.com/dance-academy/).

Corsi di tintura naturale in cucina

Il potere dei vegetali, usati per tingere nel corso Cucina Tintoria.

Il recupero degli scarti in cucina è sempre un tema di tendenza. Ma, oltre a riciclarli per nuove ricette come le bucce di patata che si trasformano in chips croccanti, si può fare dell’altro. Come utilizzarli per tingere tessuti e carta in modo naturale. Bastano degli scarti di una barbabietola per ottenere dei toni di colore dal rosa al viola, o la buccia di cipolla per un giallo intenso. Ce lo insegnano Erika Bozzi, fashion designer, e Francesca Giovannini, autrice e food blogger veg, nel loro corso in formato e-book Cucina Tintoria, che contiene 65 ricette e 20 progetti creativi per sperimentare, anche utilizzando tecniche come lo shibori che crea fantasie astratte (thebluebirdkitchen.com).

I corsi 2025 della chef Giulia Pieri per imparare a fermentare le verdure

«Per me la fermentazione è un atto rivoluzionario, è, in un mondo che corre, l’arte di rispettare i tempi della natura e di trasformare il cibo in qualcosa di nutriente e sostenibile. Fermentare significa anche ridurre gli sprechi, valorizzare gli ingredienti semplici, arricchendoli di vitamine, enzimi e probiotici, rendendoli più digeribili e benefici per il nostro corpo, e allo stesso tempo riscoprire la saggezza delle tradizioni». A parlare è la chef Giulia Pieri, che organizza corsi di 1 o 2 giorni per imparare a fermentare le verdure, dal cavolo cappuccio alle carote, ideali per arricchire zuppe, insalate e bruschette. «Il loro sapore acidulo, che ricorda vagamente quello dei sottaceti, è il frutto della trasformazione microbica» continua Pieri: ha un laboratorio a Cesena, ma gira l’Italia, con i suoi barattoli al seguito, dal Trentino a Toscana e Umbria (@giulia_pieri_).

Realizzare un tappeto con il tufting

Il corso di tufting.

L’entusiasmo di Brian traspare dalle parole mentre racconta in cosa consiste il corso di tufting, che si tiene da Yam Lab (@yamlabmilano), a Milano, uno spazio alternativo per eventi di cui è socio fondatore con Nicola Bordignon. «Chi partecipa porta con sé una immagine da ricalcare (la scelta è personalizzata: c’è chi vuole riprodurre il suo ritratto, quello del cane o il suo personaggio preferito tra gli anime giapponesi). Dopodiché si scelgono i colori e si inizia a filare il tappeto con un apposito attrezzo chiamato tufting gun, che spara il tessuto in un telaio, per poi concludere con incollaggio e rasatura». Tutti tornano a casa con la loro creazione, che può misurare 40×40, 60×60 o 80×80 centimetri.

Corso di sashiko: il ricamo giapponese che rilassa

Nel video dove l’australiana Kate Ward, artista tessile e embroidery designer, presenta il suo video-corso (su domestika.org, con sottotitoli) di ricamo giapponese sashiko, lo definisce, oltre a una tecnica di upcycling per recuperare abiti in modo sostenibile, anche una forma di meditazione attiva. «Come una camminata, dove invece di muovere i piedi, le protagoniste sono le tue dita» dice. Anche i suoni del processo di cucitura invitano al rilassamento. Mette voglia di provare, no? Il sashiko è una tecnica di rammendo, che utilizza un semplice punto per rinforzare tessuti, creando delle toppe decorate.

I corsi per diventare profumieri

Boccettine con erbe e fiori: strumenti del mestiere per chi vuole imparare a creare nuove fragranze. Foto: Pexels

Se vuoi che casa tua abbia un profumo unico, d’atmosfera, che risvegli i sensi di ogni ospite non appena ne varca la soglia, questo è il corso che fa per te e a guidarti sarà Joseph Caruso, fondatore dello Smell Atelier di Verona (smellatelier.it). «Da anni creo composizioni olfattive per eventi, mostre e spettacoli, e mi piace trasmettere il mio interesse per la dimensione atmosferica degli odori. Durante il workshop Paesaggi olfattivi, che consiste in 2 ore di lezione individuale online, ti accompagno, grazie a un kit didattico che riceverai a casa, nella creazione di una fragranza, da spruzzare su stoffa o nell’aria, a partire dall’area olfattiva che preferisci. Legnosa, floreale, orientale, incensata? A te la scelta, sarà un bel viaggio aromatico».

Face Yoga per imparare l’autolifting

Le lezioni di face yoga su Zoom.

Eliana Pugliese è naturopata e insegnante certificata di ginnastica posturale e facciale. Nel 2016 ha scoperto il Face Yoga e ne ha fatto il mantra della sua vita. «Prima ho sperimentato su di me alcune tecniche, che si basano anche sulla digitopressione, e poi nel 2020 sono diventata trainer. Con pochi minuti di pratica al giorno, ho migliorato la qualità della mia pelle, che dopo i 40 stava iniziando a perdere tonicità». Il suo profilo Instagram @fitfaceacademy è pieno di video pratici e gratuiti, ma puoi prenotare anche delle consulenze personalizzate, di circa 2 ore, su Zoom. In più, su fitfaceacademy.it c’è il video-corso Face Yoga Essential, che raccoglie esercizi di massaggio autolifiting.

Tra i corsi del 2025 non può mancare la Stand up commedy

Dave Chapelle, Ricky Gervais, Hannah Gadsby sono solo alcuni dei più famosi stand up comedian americani: i loro tour, anche internazionali, vanno sempre sold out in un batter d’occhio. Chi decide di frequentare un corso di stand up comedy (veri e propri one man/woman show comici in teatro) o è un fan accanito della serie tv La Fantastica signora Maisel oppure vuole uscire dalla comfort zone, imparare a essere disinvolto di fronte al pubblico, affinare le doti comunicative. È un po’ l’evoluzione moderna del “vecchio” corso di teatro. A Torino puoi iscriverti a quelli di Dario Benedetto, comico e autore (dariobenedetto.com): durano da 5 mesi a un anno. All’Accademia del comico di Milano e Roma, invece, ti aspetta un weekend di full immersion con Chiara Becchimanzi, attrice e speaker radiofonica (accademiadelcomico.it).

