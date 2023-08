H ai presente quando ti squilla il telefono, non riconosci il numero, ma rispondi perché una vocina ti dice: «Potrebbe essere qualcuno che ha bisogno» e, invece, è la solita chiamata promozionale? Forse non sai che puoi risolvere il problema, se il gestore ha un servizio utilissimo, come Please don’t call di WindTre che tiene al riparo dalle chiamate indesiderate. E che puoi facilmente attivare gratis sull’app

Cosa è il servizio Please don’t call di WindTre

Chi di noi non si è trovato a dover rispondere a numeri sconosciuti? Magari in momenti in cui era impegnato al lavoro o durante le vacanze? I protagonisti della campagna WindTre dedicata all’utilissimo servizio Please don’t Call ci ricordano come avremmo risparmiato tempo a non rispondere a chiamate indesiderate, le cosiddette chiamate spam che, soprattutto quando siamo in ferie, interrompono il nostro relax. Di sicuro saranno vacanze perfette per il milione di clienti WindTre che hanno già attivato il servizio gratuito Please don’t call, proteggendosi così da oltre 46 milioni di chiamate moleste, un numero enorme che rappresenta quello delle chiamate indesiderate che gli italiani hanno ricevuto nell’ultimo anno.

Come funziona

Attivare questo servizio gratuito è semplicissimo. Qui ti spieghiamo come fare, utilizzando l’app.

Apri l’App WindTre sul tuo smartphone e dal menu seleziona la voce “Please don’t call”. Una volta visualizzati i dettagli del servizio, clicca su “attiva”: sarai indirizzato alle impostazioni del tuo smartphone. Dovrai abilitare WindTre come app predefinita per l’identificazione delle chiamate. Ti ricordiamo che il servizio è valido solo sullo smartphone su cui sono state impostate le abilitazioni. Il database di numeri potenzialmente indesiderati viene costantemente aggiornato da WindTre, anche sulla base delle tue segnalazioni.