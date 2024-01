Appartamento open space? Consigli su come arredarlo

L’arredamento di un appartamento open space offre infinite possibilità creative per sfruttare al meglio gli spazi e dare vita a un ambiente accogliente e funzionale. Ecco alcune idee e suggerimenti.

Organizzazione dello spazio

Puoi sistemare gli arredi vicino alle pareti, lasciando la superficie centrale libera. Questa disposizione crea un senso di ariosità e facilità di movimento. Se preferisci, invece, puoi disporre gli arredi al centro dell’open space, creando un ambiente più dinamico e centrale.

Arredamento cucina-soggiorno

L’open space cucina-soggiorno è una soluzione comune. Puoi fondere i due ambienti in modo armonioso o separarli con elementi di design. Prova a utilizzare una parete diagonale come schermo tra cucina e salone: garantirai una connessione fluida tra le due zone. L’alternativa è disporre un’isola centrale che funga da elemento divisorio e punto focale

Stile e design

Per gli amanti del design ricercato ed essenziale, opta per arredi moderni e linee pulite. Se preferisci uno stile più caldo e tradizionale, il rustico potrebbe essere la scelta giusta. Per un tocco industriale, ispirati allo stile loft con materiali grezzi e spazi aperti. Se l’open space ha altezze generose, considera l’aggiunta di un soppalco per creare ulteriori spazi.

Elementi essenziali

Nell’arredamento di un open space gli arredi devono essere versatili, facilmente adattabili per diverse attività. Assicurati di avere una buona illuminazione in tutto l’appartamento e scegli sedie ergonomiche e tavoli funzionali. In ultimo, per creare un ambiente accogliente gioca con colori e tessuti.