Le piastrelle sono un rivestimento popolare per pavimenti e pareti grazie alla loro durabilità e al loro fascino estetico. Tuttavia anche la piastrella del nostro pavimento invecchia. Con il tempo, può incrinarsi o scheggiarsi, compromettendo il suo aspetto. Spesso anche la scelta di detergenti troppo aggressivi può influire sul suo deterioramento. Che cosa fare allora nel malaugurato caso che si scheggiasse? Fortunatamente, esistono tecniche semplici ed efficaci per riparare questi danni e ridare alle tue piastrelle il loro splendore originale. Ecco come risolvere da sole il problema senza spendere una fortuna.

Materiali e strumenti

stucco per piastrelle

spatola o coltello da stucco

carta vetrata fine

panno umido

prodotto sigillante o vernice

Piastrelle scheggiate, il procedimento per rinnovarle

Pulisci accuratamente l’area scheggiata per eliminare ogni traccia di sporco o polvere. Questo consente una migliore adesione dello stucco. Usa una spatola o un coltello da stucco per applicare lo stucco nella scheggiatura. Assicurati di riempire bene lo spazio danneggiato. Livella la superficie con una spatola per ottenere una finitura uniforme.

Lascia asciugare completamente lo stucco. Usa carta vetrata fine per levigare i bordi dello stucco e ottenere una superficie piana. Pulisci l’area riparata con un panno umido per rimuovere i residui di stucco. Applica un prodotto sigillante o una vernice per proteggere la riparazione e prevenire infiltrazioni d’acqua (se necessario). La riparazione è finita, goditi la tua piastrella rinnovata!

