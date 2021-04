I l balcone è uno spazio all'aperto da utilizzare in tantissimi modi: ecco come valorizzare l'ambiente e renderlo più accogliente.

Nonostante il tempo pazzerello tipico delle prime giornate di primavera ormai ci siamo: il caldo è alle porte e chi non ha a disposizione un giardino desidera sfruttare al massimo il balcone per poter trascorrere momenti spensierati, anche in compagnia, all’aria aperta.

Niente di meglio di poter lavorare in smart working sul proprio balcone o di organizzare una bella cenetta con amiche: il balcone è un luogo vivibile e anche se di piccole dimensioni può essere sfruttato al massimo; oggi ti sveliamo 10 modi per sfruttare al meglio il tuo balcone durante la bella stagione.

Quando acquistiamo o affittiamo casa uno degli aspetti che teniamo in considerazione è proprio il balcone, eppure poi quando iniziamo ad arredarla quasi ce ne dimentichiamo. L’anno appena trascorso ci ha però insegnato quanto sia prezioso e importante avere uno spazio verde, fresco e piacevole dove trascorrere qualche ora. Ecco 10 modi per sfruttare al meglio il tuo balcone durante la bella stagione.

Crea una giungla urbana

Uno dei primi consigli che possiamo darti per sfruttare al massimo il tuo balcone è quello di creare una giungla urbana; porta un po’ di verde in città disponendo non solo fiori da vaso ma anche piante sul tuo balcone. Se hai il pollice verde puoi anche scegliere tipologie di piante non solo adatte alla stagione ma in grado di allontanare gli insetti, così da vivere al meglio il tuo spazio all’aperto.

Il balcone pet friendly

Se hai cani o gatti il balcone diventa un angolo di gioco e svago anche per loro; quando progetti un salottino non dimenticarti di creare una zona dedicata a loro in modo che possano restare con te all’aperto a godersi un po’ di sole e aria pulita quando passeggiare non è possibile.

Parola d’ordine multifunzionalità

I mobili multifunzione sono sempre una scelta vincente per le zone più piccole della casa: il mondo del design e dell’arredamento è diventato grande esperto del tema e così troviamo panche che si trasformano in tavolini ma utilizzabili anche come divanetto e molto altro.

Trasforma il balcone in un bistrot

Poter fare merenda o colazione all’aperto è un sogno, ma non devi più attendere le vacanze per farlo. Scegliendo con cura potrai realizzare un angolo bistrot direttamente a casa tua.

Scegli un tavolino e delle sedie colorate e pieghevoli così da riporli con facilità a fine stagione e lasciati conquistare dal colore, non aver paura di osare. Turchese, giallo, fucsia sono solo alcune delle sfumature vitaminiche perfette per dare un twist al tuo balcone.

Mobili in rattan per un look scandinavo

Tra i materiali che regalano un look retrò e chic c’è sicuramente il rattan; questa tipologia di mobilio è particolarmente apprezzato da chi ama lo stile scandinavo. L’atmosfera rilassante e chic viene data immediatamente grazie alla tipologia di materiale naturale che si abbina alla perfezione a piante e toni neutri.

Crea un angolo relax ombreggiato

Tende o tettoie in tessuto sono una soluzione vincente per sfruttare il balcone anche nelle ore di sole. Tutti amiamo le giornate tiepide ma trascorrere molto tempo al sole diretto può essere stancante e affaticante; per questo motivo puoi installare una tenda o una tettoia in tessuto per creare la giusta atmosfera. Per la sera invece puoi giocare con lanterne ad energia solare.

Balcone green? Sfrutta i pallet

Tra i materiali più utilizzati per l’esterno e di gran tendenza c’è il pallet; i pallet sono veri e propri bancali che possono essere scelti nuovi o in versione riciclo per un impatto ancora minore sull’ambiente. Durevoli nel tempo e abituati a stare all’esterno, sono sicuramente una scelta vincente per il balcone. Esistono in commercio già realizzati, oppure puoi divertirti con un progetto fai da te.

La parete diventa una fioriera verticale

Molti amano il verde ma i regolamenti di condominio non sempre permettono di esporre vasi all’esterno: che fare dunque? Una soluzione che puoi adottare è quella di sfruttare la verticalità della parete, così oltre a non infrangere il regolamento condominiale non occuperai nemmeno suolo calpestabile con le tue piante.

Un’ottima scelta potrebbe essere quella di utilizzare la parete per le tue erbe aromatiche, avendo quindi anche ingredienti sani e genuini da utilizzare in cucina.

Crea un angolo di lettura all’aperto

Il balcone non è solo un luogo dove lavorare in smart working o preparare pranzi e cene in compagnia, con i giusti elementi d’arredo può diventare il tuo angolo di lettura e il tuo rifugio.

Se ami leggere ma anche ascoltare la musica puoi creare un angolo tutto tuo dando vita ad una vera e propria micro-stanza. Ti basterà un divanetto comodo scelto in materiali adatti all’esterno e qualche cuscino per abbellire e rendere il tutto più accogliente.

Tutela la tua privacy

Il balcone è un ottimo alleato per poter stare all’aperto ma, specialmente in città dove le distanze sono irrisorie, è altrettanto importante tutelare la propria privacy. Evita di costruire vere e proprie muraglie ma puoi sfruttare il bambù e altri materiali naturali per creare uno schermo per dare un tocco di design in più e allo stesso tempo proteggere chi è con te da sguardi indiscreti.