Dormire con un animale domestico: i pro e i contro

Chi ha o ha avuto in casa un animale domestico sa che diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia. Rispetto al passato, ora i proprietari trascorrono molto più tempo a stretto contatto con i loro amici a quattro zampe, il che, spiegano gli esperti, comporta un miglioramento della salute, del contatto sociale, dell’attività fisica e di una diminuzione della percezione della solitudine. Ma su un aspetto gli amanti degli animali si dividono: possono dormire nel letto con noi? Una ricerca ha mostrato che dei circa 90 milioni di famiglie europee che possiedono almeno un animale domestico, il 45% dei cani e il 60% dei gatti sono ammessi sul letto e il 18% dei cani e il 30% dei gatti dormono con il loro proprietario sotto le coperte.

Sonno disturbato

Sebbene possa essere piacevole e rilassante condividere il tempo di relax con un cagnolino o un gattino, potrebbe comportare rischi per la salute dell’animale domestico e dell’uomo, per non parlare delle conseguenze sull’igiene, sul sonno e sulle relazioni umane. Il sonno potrebbe essere disturbato a causa dei movimento nel nostro amico peloso e questo può portare a una riduzione della qualità del riposo, anche se un letto abbastanza grande da ospitare tutti può mitigare questo problema.

Dormire nel letto no, in camera sì

Un’alternativa a far stare cani e gatti nel nostro letto è quello di incoraggiarli a dormire altrove, ma sempre all’interno della camera da letto. Questo potrebbe mantenere il legame, ma portare a un miglioramento del sonno per cane o gatto e padrone. Anche i nostri animali domestici hanno, infatti, bisogno di un sonno di qualità.

Cimici, pulci e parassiti

Un altro motivo per non permettere agli animali di riposare nel nostro letto è l’igiene. Gli animali domestici a volte portano ospiti indesiderati nelle nostre case come pulci, zecche, acari e pidocchi. Questi ectoparassiti potrebbero passare dai nostri animali domestici a noi e causare irritazioni transitorie o più prolungate. In casi estremi, possono trasmettere altre malattie potenzialmente gravi come la “malattia da graffio di gatto”, un’infezione causata da batteri nella saliva del gatto. Gli animali domestici spesso ospitano anche parassiti interni come il nematode Toxocara canis, un parassita che colpisce sia i cani che i gatti, alcuni dei quali possono essere trasmessi all’uomo, provocando malattie. Le uova microscopiche che possono causare infezioni possono essere trasportate sul pelo dei nostri animali domestici e il contatto ravvicinato aumenta il potenziale di diffusione tra animali domestici e persone.

Batteri, funghi e virus

Anche la possibilità che altri organismi patogeni, tra cui batteri, virus e funghi, si diffondano tra noi e i nostri animali domestici, è preoccupante, in particolare i batteri resistenti agli antibiotici come l’MRSA. Durante la pandemia di Covid-19 è stato più volte dimostrato il passaggio del virus tra uomo e animale.

I vantaggi di dormire con il nostro cane o gatto

Ma condividere la zona notte ha anche aspetti positivi. A molti proprietari piace infatti dormire con i loro animali domestici, che possono offrire compagnia, sicurezza e persino calore. Ma se si decide di ospitare il nostro cane o gatte nel letto è bene rispettare alcune regole. È importante per esempio mantenere una buona igiene pulendo regolarmente e cambiando le lenzuola ogni tre o quattro giorni. Inoltre, è bene pulire le zampe dopo essere stati all’aperto. È anche consigliata la toelettatura e il bagno regolari. Ultimo consiglio è quello di utilizzare trattamenti antiparassitari sotto consiglio veterinario per ridurre al minimo il trasporto e la diffusione di parassiti interni ed esterni ai proprietari di animali domestici e ad altri animali domestici.