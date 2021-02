I l festival di Sanremo 2021 si avvicina tra polemiche e anticipazioni di ogni tipo: facciamo ordine con tutte le informazione precise e aggiornate sulla 71esima edizione del Festival della canzone Italiana

Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo, conosciuto anche come Festival della Canzone Italiana è il festival musicale italiano più famoso e più longevo. La prima edizione di Sanremo risale al 1951, il che vuol dire che Sanremo 2021 è l'edizione numero 71.

Il festival si svolge tradizionalmente nella città ligure che gli dà il nome presso il Teatro Ariston, e oltre alla gara canora è un evento televisivo di primaria importanza trasmesso dalla Rai in Eurovisione, e piuttosto seguito e conosciuto anche fuori dai confini nazionali.

Ultime news su Sanremo

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo uno degli ospiti di punta ha dato forfait, per validissimi motivi: la modella Naomi Campbell non potrà partecipare per via delle nuove restrizioni agli spostamenti dagli USA dovute alla crisi Covid. Al suo posto la celebre modella italiana Vittoria Ceretti. Tra gli altri ospiti annunciati anche Simona Ventura e Luisa Ranieri.

Il 9 febbraio si è celebrata la prima conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2021: è stata mostrata la scenografia dell'Ariston ed è arrivata la conferma definitiva che il festival si svolgerà senza pubblico. Altri annunci importanti:

Il Prima Festival (la striscia televisiva precedente ogni serata) sarà condotta da Giovanni Vernia, Giovanna Civitillo e Valeria Graci

(la striscia televisiva precedente ogni serata) sarà condotta da Giovanni Vernia, Giovanna Civitillo e Valeria Graci Agli ospiti già confermati si aggiungono Alessandra Amoroso e i Negramaro

Amadeus attende una risposta anche da Loredana Berté

É stata proposta la partecipazione come ospite al festival anche all'infermiera Alessia Bonari, divenuta simbolo della lotta al covid con un post virale sui social durante il lockdown della primavera 2020

Mostrato anche lo spot Rai per Sanremo 2021, già in onda in tv, che vede protagonista Fiorello ma con il volto di Matteo Renzi.

Sanremo 2021 avrà luogo dal 2 al 6 marzo 2021: come da tradizione 5 serate consecutive dal martedì fino alla finale del sabato sera durante la quale viene proclamato il vincitore.

Generalmente il festival si svolge nel mese di febbraio, mentre Sanremo 2021 è slittato di alcuni giorni all'inizio di marzo.

In relazione all'emergenza Covid è stata più volte ventilata l'ipotesi di far slittare ulteriormente lo svolgimento del Festival: al momento sono confermate le date dal 2 al 6 marzo 2021.

In queste settimane precedenti al Festival sono numerose le news relative alle misure anti covid particolari che verranno osservate per assicurare uno svolgimento sicuro del festival. L'ultima notizia riguarda il protocollo che il comitato tecnico scientifico del governo ha fornito alla direzione artistica del festival. Tra le misure trapelate ci sono quelle sulla distanza da mantenere rigorosamente e le mascherine ffp2 obbligatorie per tutti. Sembra che il grande spazio che era tradizionalmente utilizzato come area stampa verrà destinato al trucco.

Conduttori: Amadeus e le vallette

Amadeus è il conduttore di Sanremo 2021, oltre che direttore artistico della kermesse. Il popolare conduttore televisivo era stato confermato come direttore artistico e conduttore dell'edizione 71 di Sanremo già all'indomani del grande successo dell'edizione 2020. In questo la Rai ha replicato le modalità scelte con i precedenti conduttori Carlo Conti (che ha seguito ben 3 edizioni del festival) e Claudio Baglioni (che ha seguito 2 edizioni consecutive). Al fianco di Amadeus ancora una volta ci sarà Fiorello.

Come ogni anno ad affiancare il conduttore principale ci saranno diverse co-conduttrici, quelle che un tempo erano note come "vallette". Ecco i nomi delle co-conduttrici di Sanremo 2021 che sono stati confermati ad oggi dalla direzione artistica:

Matilda de Angelis

Elodie

Loredana Berté

Luisa Ranieri

Vittoria Ceretti

Barbara Palombelli

Beatrice Venezia

Serena Rossi

Simona Ventura

Saranno inoltre presenti in veste di ospiti fissi per tutte le serate - oltre a Fiorello - due personaggi maschili, anche loro una sorta di ospiti/co-conduttori:

Achille Lauro

Zlatan Ibrahimovic

Cantanti big: testi e canzoni

I cantanti big in gara a Sanremo 2021 saranno 26, due in più rispetto all'edizione precedente. I nomi dei 26 artisti in gara sono stati proclamati da Amadeus il 17 dicembre 2020 in occasione della finale di Sanremo Giovani.

Ecco chi sono i 26 cantanti della categoria Campioni e quali sono le canzoni in gara di Sanremo 2021:

Francesco Renga con "Quando trovo te"

con "Quando trovo te" Coma_Cose con "Fiamme negli occhi"

con "Fiamme negli occhi" Gaia con "Cuore amaro"

con "Cuore amaro" Irama con "La genesi del tuo colore"

con "La genesi del tuo colore" Fulminacci con "Santa Marinella"

con "Santa Marinella" Madame con "Voce"

con "Voce" Willie Peyote con "Mai dire mai (la locura)"

con "Mai dire mai (la locura)" Orietta Berti con "Quando ti sei innamorato"

con "Quando ti sei innamorato" Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti"

con "Un milione di cose da dirti" Fasma con "Parlami"

con "Parlami" Arisa con 2Potevi fare di più"

con 2Potevi fare di più" Gio Evan con "Arnica"

con "Arnica" Maneskin con "Zitti e buoni"

con "Zitti e buoni" Malika Ayane con "Ti piaci così"

con "Ti piaci così" Aiello con "Ora"

con "Ora" Max Gazzè con "Il Farmacista"

con "Il Farmacista" Ghemon con "Momento Perfetto"

con "Momento Perfetto" La Rappresentante di Lista con "Amare"

con "Amare" Noemi con "Glicine"

con "Glicine" Random con "Torno a Te"

con "Torno a Te" Colapesce Dimartino con "Musica Leggerissima"

con "Musica Leggerissima" Annalisa con "Dieci"

con "Dieci" Bugo con "E invece sì"

con "E invece sì" Lo Stato Sociale con "Combat Pop"

con "Combat Pop" Extraliscio feat. Davide Toffolo con "Bianca Luce Nera"

con "Bianca Luce Nera" Francesca Michielin e Fedez con "Chiamami per nome"

Giovani e nuove proposte: testi e canzoni

Saranno 8 i cantanti giovani delle "Nuove proposte" che partecipano a Sanremo 2021, i cui nomi sono stati annunciati il 17 dicembre 2020 in quanto vincitori di Sanremo Giovani.

Ecco chi sono gli 8 cantanti della sezione Nuove Proposte e le rispettive canzoni in gara a Sanremo 2021:

Folcast con "Scopriti"

Greta Zuccoli con "Ogni cosa sa di te"

Wrongonyou con "Lezioni di volo"

Davide Shorty con "Regina"

Elena Faggi con "Che ne so"

Dellai con "Io sono Luca"

Gaudiano con "Polvere da sparo"

Avincola con "Goal!"

Gli ospiti di Sanremo 2021 saranno come sempre numerosi e di pregio. Al momento gli ospiti fissi confermati saranno due personaggi maschili, vale a dire il calciatore Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro.

Quest'ultimo ha partecipato in veste di cantante in gare alle due ultime edizioni del festival, e in particolare a Sanremo 2020 ha catalizzato l'attenzione del pubblico con una serie di performance molto istrioniche: a Sanremo 2021 vedremo Achille Lauro mettere in scena quelli che Amadeus ha definito "cinque quadri".

Tra gli ospiti musicali fino'ora confermati ci sono:

Ornella Vanoni

Giorgia

Alessandra Amoroso

Negramaro

Sanremo 2021 si svolge come da tradizione in 5 serate, durante le quali vedremo le esibizioni dei cantanti in gara della sezione Campioni e della sezione Nuove proposte.

In sintesi: le prime due serate saranno dedicate al primo ascolto di tutte le canzoni in gara di entrambe le categorie, la terza serata sarà dedicata alle cover e ai duetti, durante la quarta serata si riascolteranno le canzoni in gara e si proclamerà il vincitore delle nuove proposte, mentre durante la finale vedremo finalmente la proclamazione del vincitore.

Ecco cosa vedremo - secondo il regolamento di Sanremo - in ognuna delle serate dal 2 al 6 marzo nel dettaglio.

Prima serata

La prima Serata di martedì 2 marzo sarà come sempre uno dei momenti più attesi in cui vedremo l'inaugurazione dell'attesissimo Sanremo 2021. Vedremo quindi le esibizioni di 13 dei 26 Campioni in gara con votazione della Giuria Demoscopica e del pubblico tramite Televoto, con classifica finale.

Quindi ci sarà l'esibizione di 4 degli otto cantanti delle Nuove Proposte con votazione della Giuria Demoscopica e del pubblico con classifica finale: i primi 2 passano alla Quarta Serata, i restanti 2 vengono eliminati.

Seconda serata

La seconda Serata di mercoledì 3 marzo sarà formalmente speculare alla prima. Assisteremo all'esibizione degli altri 13 Campioni in gara e alla votazione di pubblico (televoto) e giuria demoscopica, con classifica finale.

A fine serata viene elaborata la classifica complessiva.

Vedremo anche l'esibizione delle restanti 4 Nuove Proposte con votazione di pubblico e giuria demoscopica e classifica: i primi 2 passano alla Quarta Serata, e i restanti 2 vengono eliminati.

La terza Serata di giovedì 4 marzo è una delle più attese, soprattutto per la presenza di molti ospiti musicali che si esibiscono con i cantanti in gara.

Come da tradizione da qualche anno a questa parta la terza serata di Sanremo 2021 è la serata delle cover e dei duetti. I 26 cantanti della categoria Campioni si esibiscono in un brano d'autore italiano, e hanno la possibilità di farlo in duetto con un altro artista ospite (non in gara) italiano o straniero. Le esibizioni vengono votate da una giuria composta da musicisti e coristi dell'orchestra del Festival.

La classifica finale della serata verrà combinata alla classifica precedente (facendo la media delle percentuali di voti ricevuti da ogni artista) e andrà a determinare una nuova classifica.

Quarta serata

La quarta Serata di venerdì 5 marzo vedrà la seconda esibizione dei 26 cantanti Campioni con la canzone in gara. In questa serata le votazioni verranno fatte dalla Giuria della Sala Stampa. La media tra le percentuali di voto di questa giuria e quella delle votazioni delle serate precedenti andrà a definire una nuova classifica.

Ci sarà ò'esibizione delle 4 nuove proposte finaliste, con votazione combinatadel pubblico, della Giuria Demoscopica e della Sala Stampa: il primo classificato si aggiudica il titolo di Vincitore delle Nuove Proposte.

Quinta serata

La quinta Serata di sabato 6 marzo è la serata della finale di Sanremo 2021. Assisteremo un'ultima volta all'esibizione dei 26 cantanti Campioni in gara e che riceveranno la votazione combinata di Giuria Demoscopica, pubblico (televoto) e Sala Stampa.

Le percentuali di voto vengono messe a media con quelle delle serate precedenti e vanno a costituire la classifica finale. I primi tre classificati sono i finalisti: a questo punto è prevista una veloce riproposizione dei loro brani, che vengono sottoposti a una ulteriore votazione di pubblico, giuria demoscopica e sala stampa, che determina il vincitore di Sanremo 2021.

Regolamento

Il regolamento ufficiale di Sanremo 2021 è consultabile sul sito della Rai e stabilisce in maniera molto precisa tutto lo svolgimento delle cinque serate del festival, e tutte le norme che regolamentano la legittima partecipazione dei concorrenti, le modalità per partecipare, le caratteristiche delle canzoni in gara, le giurie e le votazioni.

Uno dei punti più chiacchierati nella storia di Sanremo è sicuramente quello sulla caratteristica di "Novità" delle canzoni in gara, che devono essere inedite, e che soprattutto non possono diventare in alcun modo di dominio pubblico prima dell'inizio del festival.

Fondamentale la parte sulle Giurie che stabilisce per questa edizione di Sanremo 4 entità preposte al voto:

la Giuria Demoscopica

il pubblico a casa tramite televoto

la giuria della Sala Stampa

la giura dell'orchestra e dei coristi Rai del festival

Il cosidetto Albo d'oro di Sanremo è la lista di tutti i vincitori di tutte le edizioni di Sanremo dal 1951 a oggi. La vincitrice delle prime due edizioni fu Nilla Pizzi, l'ultimo vincitore nel 2020 è stato Diodato.

Il record di vittorie a Sanremo appartiene a parimerito a Claudio Villa e Domenico Modugno, che hanno vinto 4 festival a testa, seguiti da Iva Zanicchi che ha vinto tre edizioni del festival.

Trattandosi di evento mediatico importantissimo, Sanremo ha fatto la storia del costume italiano, non solo per quanto riguarda cantanti e presentatori, ma anche per gli abiti sfoggiati sul palco dell'Ariston. Dai un'occhiata alla nostra raccolta dei migliori look di Sanremo: