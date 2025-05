Sebbene la maggior parte delle compagnie aeree non preveda un dress code formale, esistono alcune linee guida ampiamente condivise su cosa sia bene indossare (e cosa no) in aereo. Le ragioni di queste raccomandazioni spaziano dalla pulizia al comfort, fino alla praticità. Probabilmente non ti sarai soffermata sulle clausole del contratto di trasporto, ma le compagnie aeree prevedono l’osservanza di alcune regole, pena il rischio di essere cacciate dal volo. Prima di dirigerti in ​​aeroporto per il prossimo viaggio, dai un’occhiata all’elenco degli indumenti da non indossare in aereo…

Profumazioni intense, meglio evitare

Cerca di essere magnanima con gli altri passeggeri evitando di cospargerti di profumi troppo intensi. Gli odori si diffondono quando ci si trova in uno spazio chiuso come la cabina di un aereo e la tua fragranza preferita potrebbe risultare troppo forte per i tuoi compagni di viaggio.

Scarpe aperte in aereo, i rischi

Se ti stai dirigendo verso un luogo caldo, potresti trovare comodo indossare direttamente un paio di sandali a bordo. Meglio pensarci due volte, afferma a Travel + Leisure Bobby Laurie, esperto di viaggi ed ex assistente di volo: «Probabilmente è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che la moquette e lo spazio sotto i sedili sono stati lavati e puliti a fondo. Senza contare l’igiene dei pavimenti nei bagni degli aerei, soprattutto per le tratte a lunga percorrenza…».

In aereo no ai gioielli ingombranti

Gli accessori sono perfetti per essere indossati in occasioni particolari. Meglio evitarli in viaggio e riporre i gioielli di metallo più ingombranti nel bagaglio a mano. Probabilmente dovrai toglierli ai controlli di sicurezza in aeroporto: una seccatura più che un vantaggio.

Costumi da bagno? Non sei in spiaggia…

Hawaiian Airlines è una delle poche compagnie aeree che adotta linee guida per il dress code e vieta espressamente i costumi da bagno. Se proprio non puoi fare a meno di indossarne uno in volo, conviene «nasconderlo» con un copricostume.

In aereo meglio vestirsi a cipolla

Non sapendo a priori quale sarà la temperatura a bordo, è sempre buona idea prepararsi a ogni evenienza. Ed è per questo che indossare un solo indumento, che si tratti di una canottiera o di un maglione pesante, non è una buona idea: «Vestiti a cipolla per essere preparata se fa freddo e togli a strati i tuoi indumenti quando hai caldo», consiglia Laurie.

Abbigliamento offensivo: rischio «espulsione»

In questo caso entrano in gioco le clausole cui accennavamo a inizio articolo. La maggior parte delle compagnie aeree si riserva il diritto di rifiutare l’imbarco di passeggeri che indossano abiti offensivi. Il testo è volutamente vago, ma in genere si riferisce a parolacce o a oscenità. Se una compagnia ritiene che il tuo abbigliamento sia irrispettoso, potrebbe chiederti di cambiarti. E se rifiuti, potresti essere espulsa dal volo.

Pigiama ad alta quota, un’unica eccezione

Siamo tutti per la comodità in volo, ma visto che siamo in pubblico è meglio non indossare il pigiama in aeroporto e a bordo. «Utilizza pantaloni larghi e comodi con un elastico», suggerisce Susan Fogwell, ex assistente di volo con oltre vent’anni di esperienza. Unica eccezione: se viaggi in business class e ti viene consegnato un pigiama per il volo, puoi indossarlo in aereo. Basta cambiarti prima di atterrare.

