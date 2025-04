Sarà pronta entro il 2028 la linea dell’Alta velocità che collegherà Napoli con Bari. I treni viaggeranno a una velocità massima di 250 km/h, abbattendo i tempi di percorrenza dalla Puglia verso la Campania, il Lazio ed il resto del centro-nord Italia e migliorando i collegamenti del Paese sul versante Est/Ovest.

Da Napoli a Bari in appena due ore

La tratta Napoli-Bari dell’Alta velocità, a fine lavori, sarà percorribile in appena due ore, contro le circa quattro attuali. Il collegamento fra Roma e Bari sarà invece possibile in tre ore, con un risparmio di circa due ore rispetto ad oggi.

Un’attesa svolta per la mobilità nel Sud Italia

La nuova linea Av/Ac Napoli-Bari, del valore complessivo di circa 6 miliardi di euro, è stata finanziata anche con fondi Pnrr. Si tratta di un’opera strategica del Gruppo Fs per migliorare la mobilità nel Sud Italia.

Il completamente di due gallerie

Di recente è stato dato l’annuncio del completamenti degli scavi di due gallerie:

Telese (sul lotto Frasso Telesino – Telese)

(sul lotto Frasso Telesino – Telese) Reventa (sul lotto Telese – Vitulano).

A presenziare all’iniziativa è stato Aldo Isi, nuovo amministratore delegato di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Ferrovie dello Stato) insieme a Roberto Pagone (commissario straordinario per la Napoli-Bari), e al sottosegretario del Mit Tullio Ferrante. «Giornata importante – ha detto Isi – perché si fa un altro passo in avanti verso il completamento dell’opera che è un cantiere di successo e un modello perché è un cantiere che parte da lontano con una condivisione col territorio e che sta rispettando le fasi».

Collegamento fra Puglia e l’Av Napoli-Roma-Milano

Il completamento dell’opera di Av velocizzerà il collegamento trasversale tra il Tirreno e l’Adriatico. E ottimizzerà le connessioni tra la Puglia e le aree interne della Campania con la dorsale Av Napoli-Roma-Milano. L’opera rientra nel progetto Cantieri Parlanti, iniziativa del Gruppo Fs in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture che punta a informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere ferroviarie in corso di realizzazione.

Il trasferimento su ferro del 50% del traffico merci

Il progetto dell’Alta Velocità / Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari, in totale 145 km di linea, costituisce una parte importante del programma europeo TEN-T per i trasporti sostenibili. Il progetto mira entro il 2050 a:

trasferire su ferro il 50% del traffico merci attualmente su gomma ,

, triplicare la rete ferroviaria alta velocità

ridurre del 60% le emissioni prodotte dai trasporti.

