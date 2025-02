Planet Cruise, agenzia di viaggi online specializzata in crociere, ha analizzato le tendenze di ricerca su Google e TikTok per identificare le destinazioni balneari che stanno guadagnando popolarità nel 2025. Al vertice della lista si trova Ksamil, un incantevole villaggio sulla costa meridionale dell’Albania. Nonostante l’Italia sia rinomata per le sue coste, nessuna località nostrana è tra le prime dieci destinazioni emergenti.

1. Ksamil, Albania: la più cercata fra le destinazioni balneari

Al primo posto, Ksamil è un pittoresco villaggio costiero nell’Albania meridionale. Le ricerche per “spiagge dell’Albania” sono aumentate del 430% da dicembre, evidenziando l’interesse crescente per le sue acque cristalline e le isole vicine, facilmente raggiungibili in pedalò.

2. Budva, Montenegro

Seconda in classifica, Budva è una città costiera del Montenegro nota per le sue spiagge sabbiose e la vivace vita notturna. Il suo centro storico medievale e le acque turchesi attirano turisti in cerca di cultura e relax.

3. Paros, Grecia

Al terzo posto, Paros è un’isola delle Cicladi in Grecia, celebre per le sue spiagge dorate e i tradizionali villaggi bianchi. La combinazione di bellezze naturali e cultura greca autentica la rende una meta ambita.

4. Puerto Escondido, Messico

Quarta posizione per Puerto Escondido, una città sulla costa pacifica del Messico. Conosciuta per le sue spiagge ideali per il surf e l’atmosfera rilassata, è un paradiso per gli amanti del mare e degli sport acquatici.

5. Goa, India

Quinta in classifica, Goa è uno stato dell’India occidentale famoso per le sue spiagge estese, l’architettura coloniale portoghese e la scena festaiola. Un mix di cultura, storia e bellezze naturali.

6. Taghazout, Marocco

Al sesto posto, Taghazout è un villaggio di pescatori sulla costa atlantica del Marocco. Rinomato per le sue onde perfette per il surf e l’atmosfera bohemien, attira surfisti e viaggiatori in cerca di tranquillità.

7. El Nido, Filippine

Settima posizione per El Nido, un comune sull’isola di Palawan nelle Filippine. Famoso per le sue acque turchesi, le formazioni calcaree e le spiagge incontaminate, è un vero paradiso tropicale.

8. Spiaggia di Waikiki, Hawaii

All’ottavo posto, la spiaggia di Waikiki a Honolulu, Hawaii, è celebre per le sue acque calme, ideali per il nuoto e il surf, e per la vista mozzafiato sul Diamond Head. Una destinazione iconica che combina bellezze naturali e servizi di alta qualità.

9. Seven Mile Beach, Giamaica

Nona in classifica, Seven Mile Beach a Negril, Giamaica, è una lunga distesa di sabbia bianca bagnata da acque cristalline. Conosciuta per la sua atmosfera rilassata e i tramonti spettacolari, è il luogo ideale per chi cerca relax e bellezza naturale.

10. Spiaggia di Folkestone, Regno Unito

Chiude la classifica al decimo posto la spiaggia di Folkestone nel Regno Unito. Questa località balneare offre una combinazione di spiagge, gallerie di arte contemporanea e una rigenerata area portuale, rendendola una meta emergente per i viaggiatori in cerca di nuove esperienze.

Leggi anche Quali sono le spiagge più belle d’Italia