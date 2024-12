Il 2025 è alle porte e quale modo migliore c’è per andargli incontro se non sognando a occhi aperti? Per esempio, potresti già immaginare i fantastici viaggi che farai, e magari cominciare a progettarli. Se non hai un luogo del cuore da visitare, gli esperti di Lonely Planet, la guida di viaggi più famosa del mondo, hanno stilato il Best in Travel 2025, un elenco di destinazioni incredibili divise in dieci Stati, dieci città e dieci regioni. Ognuna ha qualcosa di unico. Ecco le mete da non perdere.

In Camerun, immersa nella natura

Nel 2025 il Camerun festeggia un anniversario importante: 65 anni dalla sua indipendenza. Se scegli di recarti qui, sappi che verrai completamente travolta dalle emozioni. Il Paese offre diverse possibilità di viaggio: dalle spiagge scure alla montagna più alta dell’Africa occidentale, fino a vaste aree incontaminate, spiagge deserte e foreste pluviali. L’ideale per chi ama stare a contatto con la natura.

Progetti eco in Lituania

Il prossimo anno la capitale della Lituania, Vilnius, sarà Capitale Verde d’Europa 2025. Tanto vale andare a scoprirla. Ti stupirà: il Paese è diventato un centro di Millennial eco-creativi. Vivace da un punto di vista culturale, ricco di storia e tradizioni, il Paese offre anche un contatto diretto con la natura, grazie ai suoi boschi di pini, ai laghi e alle dune di sabbia sul Mar Baltico.

Best in travel 2025: il mare delle Fiji

L’arcipelago delle Fiji comprende oltre 330 isole circondate da acque turchesi, barriere coralline e spiagge meravigliose. La popolazione è orgogliosa della propria patria e ama condividerne la bellezza e la cultura con i visitatori. All’arrivo ti sentirai salutare con la parola “Bula”, il loro modo di salutare.

Treni ad alta velocità nel Laos

Se finora avevi escluso dalle tue destinazioni il sud-est asiatico per via della fama di treni lenti e vecchi, sappi che il Laos ha una rete ferroviaria internazionale ad alta velocità che collega gli altopiani con lo Yunnan, nel sud-ovest della Cina. I treni sono confortevoli, i biglietti costano poco, il clima è sub-tropicale e i luoghi da visitare lungo il percorso non si contano.

Kazakistan, il fascino della “via della seta”

Mai sognato di rivivere il fascino della “via della seta”? Il Kazakistan è la meta perfetta. Le steppe che circondano le città sono vastissime, ma puoi iniziare la tua esplorazione dalla cosmopolita Almaty, e magari visitare i centri spaziali sovietici e le antiche città dei commerci.

Best in travel 2025: i giaguari del Paraguay

Se decidi di volare in Sud America, considera di andare in Paraguay, specie se ami l’avventura. Potrai inoltrarti nella foresta del Chaco popolata da giaguari e formichieri giganti e ammirare meravigliose cascate. E poi perderti dentro Asunción, la capitale dalle affascinanti architetture.

Il Carnevale di Trinidad e le prelibatezze di Tobago

La Repubblica di Trinidad e Tobago è famosa per il suo mare e le spiagge assolate. Ma è anche un mosaico di storia e tradizione, e divertimenti sfrenati. Situata all’estremità meridionale dei Caraibi, ti inotizzerà con i ritmi della musica soca durante il Carnevale di Trinidad e conquisterà il tuo palato con le sue prelibatezze.

Antichi relitti a Vanuatu

L’arcipelago di Vanuatu comprende 83 isole ed è la nazione con il maggior numero di lingue pro-capite al mondo. L’ideale per scoprire antichi relitti e rituali e ammirare lo spettacolo del suo vulcano, che ammalia i visitatori.

Best in travel 2025: Slovacchia da scoprire

Per lungo tempo la Slovacchia è stata considerata un luogo di passaggio durante i viaggi verso altre destinazioni europee. Ma dopo il restauro dei monumenti storici e una serie di investimenti orientati all’ecoturismo, è pronta per accoglierti tra le sue alte montagne e città d’arte.

Degustare vini in Armenia

È la nazione cristiana più antica del mondo, ha una civiltà millenaria e un enorme potenziale per il futuro. Di solito, chi sceglie l’Armenia vuole visitare i suoi magnifici monasteri, ma in realtà il Paese offre molto di più. Per esempio, splendide escursioni. Prova il nuovissimo Armenian National Trail. Oppure parti per una serie di degustazioni vinicole alla scoperta delle antiche tradizioni armene legate al vino.

Best in travel 2025: 10 città da non perdere

Se nel 2025 programmi di fare un po’ di weekend alla scoperta di capitali o città europee o di altri luoghi del mondo, secondo la guida Best in Travel di Lonely Planet non puoi perderti dieci destinazioni. A cominciare dalla “Parigi in miniatura, Tolosa, in Francia, con le sue gallerie d’arte contemporanea in edifici industriali riconvertiti e le sue vie piene di locali. Puoi anche scoprire l’emozione di fare una missione sulla Luna.

Anche Puducherry, nell’India del Sud, richiama i visitatori con la sua architettura francese e i suoi templi, chiese e centri spirituali. Ha anche bellissime spiagge sabbiose erose dal mare. Se, invece, vuoi rimanere in Europa, Bansko, in Bulgaria, è una rinomata destinazione sciistica e un punto di riferimento per i lavoratori a distanza, che vivono qui tutto l’anno.

Dalla Thailandia a Genova

Chi ama la cucina può partecipare a meravigliosi tour culinari a Chiang Mai, nel nord della Thailandia. Chi, invece, adora le città portuali non deve andare troppo lontano: Genova è un mondo da scoprire anche grazie a nuove iniziative come il Waterfront di Levante, un progetto residenziale e commerciale a impatto zero diretto da Renzo Piano.

Da Pittsburgh al Canada

Gli amanti di Andy Warhol non possono perdersi una capatina a Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Usa, situata alla confluenza di tre fiumi e considerata una enclave di diverse etnie. Vanta una scena gastronomica super trendy e costi accessibili. Se, invece, ami le luci al neon vola a Osaka, la terza città più grande del Giappone, un ex porto commerciale famosa per essere diventata un polo artistico all’avanguardia. La vita notturna è vivacissima e nel 2025 ospiterà l’Expo.

Tra le altre città che vale la pena visitare: Cuturiba, in Brasile, una metropoli progressista nello stato di Paraná, e Palma, in Spagna, con la sua gastronomia e le collezioni d’arte. Ma anche Edmonton, la quinta città più grande del Canada.

Leggi anche Viaggi aerei, dal 2026 il volo più lungo del mondo

Leggi anche La dolce vita Orient Express, il lusso viaggia su rotaia