Truffe in viaggio dietro l’angolo: come evitarle

S econdo un sondaggio condotto da McAfee un viaggiatore su tre è stato truffato almeno una volta. Ecco 10 consigli per evitare di essere raggirati prima e durante il viaggio

Dai turisti che si presentano al loro Airbnb per scoprire che la struttura non esiste all’acquisto di un biglietto aereo che svanisce giusto prima del check-in. Nel 2022, la Federal Trade Commission (FTC) statunitense ha ricevuto più di 55.330 segnalazioni di viaggiatori truffati, mentre un sondaggio condotto dalla società di software di sicurezza informatica McAfee ha rilevato che un viaggiatore su tre è stato raggirato o conosce qualcuno che lo è stato (e un terzo delle persone imbrogliate ha perso mille o più dollari ancor prima che la vacanza iniziasse). Che si sia già in viaggio o che si stia prenotando un volo o un hotel, ecco 10 consigli utili di esperti di sicurezza informatica e frodi di viaggio su come proteggersi.

Campanello d’allarme se ti senti sotto pressione

Sebbene esistano molti tipi di truffe, quasi tutte hanno una caratteristica in comune: fanno sentire la vittima come se ci fosse qualcosa da fare con la massima urgenza possibile, rischiando, ad esempio, di perdere la prenotazione. “I truffatori cercano di sfruttare le tue emozioni, o cercano di farti reagire rapidamente. È molto improbabile che tu riceva un messaggio da un hotel che dice che, se non fai qualcosa nei prossimi 30 o 60 minuti perderai la prenotazione” spiega Oliver Devane, ricercatore presso McAfee Labs ed esperto nell’individuazione di truffe informatiche nel turismo. “Il campanello d’allarme dovrebbe suonare se ti viene chiesto di fare qualcosa in fretta“.

Quasi tutto può essere falsificato

Molte e-mail di phishing sono professionali e potrebbero non presentare alcun segno rivelatore. “Alcuni anni fa la mia banca ha inviato un messaggio che diceva: ‘Quando ti invieremo un’e-mail, includeremo sempre il tuo nome, ed è così che saprai che è autentico’”, racconta Isabel Wagner, professore associato di sicurezza informatica presso l’Università svizzera di Basilea.

Oggi, tutto può essere falsificato, dicono gli esperti. Non solo includere il nome del destinatario, ma anche indirizzarlo a una pagina web che sembra identica all’attività legittima.

Attenzione ai collegamenti e agli allegati

Mai scaricare un allegato da un’e-mail che si spaccia per un’attività commerciale e mai inviare denaro perché un’e-mail lo richiede. Il fatto che queste e-mail possano essere così convincenti, dicono gli esperti, è il motivo per cui dovresti semplicemente evitare determinate azioni, indipendentemente da quanto legittimo sembri il messaggio. “Se arriva un’e-mail che chiede soldi, non fidarti mai“, ha detto Wagner.

Dubbi? Contatta direttamente l’azienda o la piattaforma di terze parti

Se ritieni che ci sia un motivo reale per cui potresti dover pagare per un hotel o un servizio che hai prenotato, chiama direttamente la fonte e utilizza un numero di telefono dal suo sito Web istituzionale online, non quello presente sulla mail che intima il pagamento. Se il messaggio è arrivato tramite un servizio di prenotazione di terze parti, dovresti andare a quel servizio di prenotazione e contattare direttamente il loro servizio clienti per scoprire se è legittimo.

Occhio ai clic sugli annunci online

Grazie alla velocità e alla granularità della raccolta dei dati online, non appena inizi a cercare una vacanza, è probabile che vengano visualizzati annunci pubblicitari online correlati. Ma alcuni potrebbero essere fraudolenti. Quelli più convincenti potrebbero addirittura indirizzarti a un sito che assomiglia a un motore di prenotazione di terze parti di cui hai già sentito parlare, ma che in realtà è falso.

“Controlla sempre la legittimità di qualsiasi azienda pubblicizzata e, quando effettui le tue ricerche online, considera l’utilizzo di una rete privata virtuale (VPN), che crittografa i dati inviati tra il tuo dispositivo e il router e un browser che blocca il tracciamento degli annunci. Se utilizzi un software di sicurezza, assicurati di utilizzare un browser supportato da quel software” ha aggiunto Devane.

Per il viaggio utilizza solo siti di prenotazione di terze parti affidabili

Se intendi utilizzare un aggregatore o un sito di prenotazione di terze parti (piuttosto che prenotare direttamente con un hotel o una compagnia aerea), gli esperti dicono che è più sicuro utilizzare grandi aziende di cui potresti aver sentito parlare, pur seguendo tutte gli altri suggerimenti per la sicurezza delineati qui.

E se non ricordi l’indirizzo web esatto del sito di prenotazione di terze parti e devi inserirlo in un motore di ricerca, assicurati di non fare clic sugli annunci che emergono dalla ricerca; invece, fai clic sul risultato della ricerca organica stessa.

Cerca recensioni

Numerosi viaggiatori sono stati ingannati con falsi annunci di appartamenti in affitto. E anche quando non utilizzi un sito di prenotazione di terze parti, è possibile essere truffati: i truffatori possono, ad esempio, prenderti di mira con annunci falsi per un hotel che non esiste. Un aspetto da verificare è se la struttura dispone di recensioni e, ancora, se sei stato targettizzato con un annuncio per un’azienda, per assicurarti che esista effettivamente su siti di recensioni di terze parti come TripAdvisor e Booking.com.

Mai pagare con bonifico bancario

Le normative sulla protezione dei consumatori generalmente garantiscono da transazioni fraudolente nel caso di utilizzo di carta di credito o di debito. In altre parole, dovreste essere in grado di recuperare i vostri soldi. La stessa garanzia non c’è in caso di bonifici bancari o pagamenti con altri metodi, come criptovaluta o buoni regalo.

Non abbassare la guardia una volta in viaggio

È facile rilassarsi una volta arrivato a destinazione o addirittura in viaggio verso la tua destinazione. Dopotutto, cosa potrebbe andare storto a quel punto? Gli esperti di sicurezza informatica raccomandano comunque prudenza

In particolare, le reti Wi-Fi aperte rappresentano un modo comune utilizzato dagli hacker per acquisire dati personali o installare malware sul tuo dispositivo. Un sondaggio ha rilevato che quattro persone su 10 hanno visto le proprie informazioni personali compromesse durante l’utilizzo del Wi-Fi pubblico.

L’utilizzo di una rete aperta in un aeroporto, dove potresti accedere a informazioni sensibili come i dettagli del passaporto, può essere particolarmente problematico: è lì che la maggior parte degli intervistati ha visto le proprie informazioni compromesse, ma nessuna rete è sicura al 100%. Se utilizzi una rete Wi-Fi pubblica, assicurati che si tratti di una rete protetta con tecnologia di crittografia, dicono gli esperti, e considera l’utilizzo di una VPN.

Anche le reti Wi-Fi private, come quelle degli hotel o degli appartamenti in affitto, possono essere utilizzate per scopi fraudolenti, afferma Devane. Ecco perché meglio usare sempre una VPN.

Dovresti inoltre utilizzare solo i tuoi caricabatterie per i tuoi dispositivi e collegarli direttamente alle prese, evitando stazioni di ricarica pubbliche o caricabatterie forniti da chiunque altro, come i proprietari di appartamenti. All’inizio dell’anno, l’FBI ha persino emesso un avviso avvertendo che le stazioni di ricarica venivano utilizzate dagli hacker per introdurre malware e software di monitoraggio – chiamato “Juice Jacking” – sui dispositivi.

Considera l’idea di servirti di un agente di viaggio

Un modo per evitare fastidi e preoccupazioni? Servirsi di una persona che effettui le prenotazioni per te. Sebbene gli agenti di viaggio possano sembrare superati, il settore è in crescita – in gran parte, a quanto pare, a causa dei turisti che desiderano un po’ più di protezione, soprattutto dopo tutti gli intoppi di viaggio della pandemia.