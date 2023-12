Viaggiatrice solitaria? Le 5 mete che fanno al caso tuo

L uoghi sicuri e ancora non raggiunti dal turismo di massa perfetti per chi ama trascorrere i giorni di vacanza tra relax e riflessioni

Se per molti la vacanza è considerata un momento per stare in famiglia o con gli amici, per altri è l’occasione perfetta per trascorrere dei giorni da soli. Negli ultimi anni sono infatti aumentati i cosiddetti viaggiatori solitari: persone che amano girare il mondo per conto proprio. Ma quali sono le mete giuste per le viaggiatrici? Lo ha svelato il sito “Viaggi News”.

Bhutan, il Paese a numero chiuso

Il Bhutan è una meta molto ambita per viaggiatrici solitarie. Il governo ha inserito un ingresso a numero chiuso, quindi solo un numero limitato di stranieri può accedere nel Paese durante l’anno, il che rende questo territorio molto ambito e protetto dal turismo di massa. La caratteristica del Bhutan è quella di essere ricoperta per il 70% da foreste, protette dai buddisti, aspetto che crea un’atmosfera di relax e positività.

Le spiagge bianche della Cambogia

Il secondo posto perfetto per viaggiatrici solitarie è la Cambogia, in particolar modo Battambang. È una una località ricca di antichissimi e imponenti templi e di spiagge bianche da sogno. Il tutto incorniciato da una natura selvaggia e incontaminata, caratterizzata perlopiù dalla giungla.

Le isole Orcad, in Scozia

Al terzo posto della lista stilata da Viaggi News ci sono le isole Orcad, in Scozia. Si tratta di ben 70 isole, raggruppate in un grande arcipelago. Di queste, solo 20 sono abitate e da pochissime persone. Su queste isole è possibile acquistare prodotti di artigianato, passeggiare tra strade antichissime e persino visitare un villaggio primitivo dell’epoca neolitica, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Le isole Lofoten, in Norvegia

Ancora più a Nord ad attendere le viaggiatrici solitarie ci sono le isole Lofoten, in Norvegia. Ciò che sorprende maggiormente di questa meta è la sua atmosfera fiabesca. Qui in alcuni periodi dell’anno il Sole non tramonta mai, quindi il cielo può brillare di luce anche a mezzanotte.

Le isole Similan, in Thailandia

All’ultimo posto ancora delle isole. Si tratta delle Similan, in Thailandia. Sono un luogo ideale per una vacanza nel mese di dicembre, poiché le temperature si alzano e l’acqua diventa molto limpida.