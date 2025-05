Chi non ha mai condiviso un selfie o una foto da sogno sui social, magari con hashtag #vacanze, #travel o addirittura #wanderlust? Oggi postare uno scatto mozzafiato può essere piuttosto caro, soprattutto se si sceglie di farlo da uno dei luoghi più iconici del pianeta. Heepsy, piattaforma di marketing dedicata agli influencer, ha stilato la classifica delle destinazioni più care al mondo dove fare una foto turistica. L’analisi si è basata sui prezzi dei biglietti d’ingresso di ogni attrazione, gli orari di apertura, le regole sui permessi fotografici e la popolarità online. Ecco i luoghi dove il panorama… costa di più.

1. Burj Khalifa, Dubai: i selfie più cari sono qui

Con i suoi 828 metri, il Burj Khalifa di Dubai – il grattacielo più alto del mondo – domina anche la classifica di Heepsy. Per un selfie dal 148° piano servono ben 108 dollari, la cifra richiesta per accedere a questa suggestiva terrazza panoramica. Un’opzione più economica? Salire al 124° e al 125° piano costa “solo” 48 dollari.

2. Monte Kilimanjaro, Tanzania

Il secondo posto spetta al Kilimanjaro, il monte più alto di tutta l’Africa con i suoi 5.895 metri: il biglietto d’ingresso al parco nazionale costa 70 dollari.

3. Torre Eiffel, Parigi

Icona per eccellenza della Ville Lumière, salire fino in cima alla Torre Eiffel richiede un esborso di 36 dollari. Per chi vuole risparmiare, il secondo piano a 23 euro offre comunque un panorama incantevole e comunque instagrammabile.

4. Big Ben, Londra

Visitare l’Elizabeth Tower di Londra costa 46 dollari con il tour ufficiale. Ma per un selfie col Big Ben, basta affacciarsi gratuitamente dal Westminster Bridge…

5. Isole Galapagos, Ecuador

Il paradiso dell’ecosistema arriva al quinto posto. La necessità di preservare le Galapagos rende l’accesso controllato a queste isole comprensibilmente costoso.

6. Sagrada Familia, Barcellona

La famosa basilica impone un biglietto d’ingresso che parte da 26 euro, anche se è stata annunciata una “piazza selfie” dedicata: un nuovo spazio di 6200 m² tra la facciata della Natività e la piazza Gaudí per scattare fotografie in tutta tranquillità senza ostacolare i residenti.

7. Grand Canyon, Arizona

Vedere il Grand Canyon – la sconfinata gola naturale scavata dal fiume Colorado nell’area nord ovest dell’Arizona – costa 20 dollari a persona (35 dollari per la macchina). Durante alcune date speciali l’ingresso tuttavia è gratuito.

Selfie italiani nella top 35: Colosseo ed Etna

Nella top 35 di Heepsy figurano anche due siti turistici italiani noti in tutto il mondo: Il Colosseo e l’Etna, che occupano rispettivamente il 20esimo e il 21esimo posto in classifica. Per visitare il monumento simbolo di Roma ci vogliono 25 euro, mentre il prezzo a/r in funivia per salire sul vulcano che domina Catania è di 52 euro.

Selfie a caro prezzo: la top 35 completa dei panorami più cari

Burj Khalifa, Emirati Arabi Uniti Monte Kilimangiaro, Tanzania Torre Eiffel, Francia Big Ben, Inghilterra Isole Galapagos, Ecuador Sagrada Familia, Spagna Il Grand Canyon, Stati Uniti Machu Picchu, Perù La Reggia di Versailles, Francia Parco forestale nazionale di Zhangjiajie, Cina Teatro dell’Opera di Sydney, Australia Taj Mahal, India Piramidi di Giza, Egitto Angkor Wat, Vietnam Golden Gate Bridge, Stati Uniti Vulcano Haleakala, Stati Uniti Monte Fuji, Giappone Petra, Giordania Parco Nazionale Torres del Paine, Cile Il Colosseo, Italia Monte Etna, Italia Parco nazionale di Banff, Canada Salar de Iyuni, Bolivia Cascate di Iguacu, Brasile L’Acropoli, Grecia Stonehenge, Inghilterra Chichen Itza, Messico Cascate Vittoria, Zambia Cristo Redentore, Brasile L’Alhambra, Spagna Baia di Ha Long, Vietnam Parco nazionale dei vulcani delle Hawaii, Stati Uniti Valle Sacra, Perù Antelope Canyon, Stati Uniti Tempio del Dente, Sri Lanka