Non è la Sagrada Familia di Barcellona e neppure l’Alhambra di Granada, ma la Cattedrale Mezquita di Cordoba la meta turistica più apprezzata di Spagna. Lo rivelano le recensioni degli utenti registrate su TripAdvisor. L’Andalusia, con le sue testimonianze storiche e le riposanti campagne solcate dal Guadalquivir, è sicuramente un meta da considerare fra le imperdibili per il 2025.

Spagna, la Cattedrale di Cordoba batte tutti

L’agenzia di viaggi britannica Iglu Cruises ha analizzato decine di migliaia di recensioni sui principali monumenti spagnoli pubblicate su TripAdvisor e la Cattedrale Mezquita di Cordoba vanta il punteggio di gran lunga più alto. Su circa 30.000 recensioni totali, il sito andaluso ha totalizzato un punteggio di 5 stelle nell’86,3% delle recensioni. Questo apprezzamento rende la Grande moschea di Cordova, oggi Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione, non solo il monumento con la valutazione più alta in Spagna, ma anche in Europa.

la Cattedrale di Cordoba patrimonio dell’UNESCO

Fra architettura e islamica e cristiana, la cattedrale Mezquita è stata inserita nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO nel 1984. Perfetta espressione di convivenza interreligiosa, è considerata l’opera più importante dell’architettura islamica nel mondo occidentale, attirando ogni anno circa 2 milioni di visitatori.

Splendido connubio fra arte islamica e cristiana

La Mezquita (in spagnolo “Grande Moschea), fu costruita dall’emiro Abderrahman I nell’anno 785 sui resti di un’antica chiesa visigota. Nell’anno 1523, dopo la reconquista cristiana, la moschea fu convertita in cattedrale e dedicata a Maria Assunta. L’interno presenta un labirinto di colonne di incomparabile bellezza, con archi doppi e archi a ferro di cavallo. Stupendo anche il cortile interno, noto come il Patio de los Naranjos.

Testimonianza della presenza islamica in Spagna

Assieme all’Alhambra di Granada, l’Alcázar di Siviglia, la Aljafería di Saragozza e la Giralda di Siviglia, la Cattedrale Mezquita di Cordoba è la più prestigiosa testimonianza della presenza islamica in Spagna dall’VIII secolo al XIII secolo.

