L’atterraggio è spesso il momento più emozionanti di un volo, si inizia a scoprire il luogo verso il quale siamo diretti, il profilo di una costa, il patchwork delle campagne coltivate, le mille luci di una metropoli. In certi casi il panorama dall’aereo è davvero mozzafiato e sedere nel posto vicino al finestrino si rivela un vero privilegio.

L’atterraggio più adrenalinico? Lo rivela l’eye tracking

La compagnia di assicurazioni di viaggio AllClear ha condotto una ricerca globale basata sull’eye tracking per scoprire quali aeroporti offrono le viste più memorabili durante l’atterraggio. Analizzando i tempi e l’intensità degli sguardi dei partecipanti, è stata stilata la top 10 degli scali che regalano gli scorci più spettacolari del mondo: eccoli.

1. Lord Howe Island – Australia: l’atterraggio top nel mondo

Al primo posto troviamo l’aeroporto di Lord Howe Island, con una vista talmente incantevole da tenere incollati gli occhi per 2,64 secondi in media. Situata al largo della costa australiana, quest’isola Patrimonio dell’Umanità UNESCO è raggiungibile solo in aereo, e può accogliere al massimo 400 visitatori alla volta. Come sottolinea la ricerca di AllClear, l’atterraggio qui è raro, esclusivo e spettacolare: la pista è una delle più corte d’Australia ed è circondata da paesaggi incontaminati. Con un punteggio totale di 85/100 questo l’aeroporto con l’atterraggio più bello del mondo.

2. Queenstown – Nuova Zelanda: secondo atterraggio più spettacolare

Circondato da alte vette e dalle acque del lago Wakatipu, l’aeroporto di Queenstown regala una discesa da togliere il fiato. I piloti devono sottoporsi a un addestramento specifico per atterrare in sicurezza, ma i passeggeri vengono ricompensati da un panorama unico. Secondo i dati raccolti da AllClear, questo scalo ha ottenuto un punteggio di 79 su 100.

3. Madeira – Portogallo: terzo atterraggio a pari merito

Scogliere a picco sull’oceano, vette verdi e il blu intenso dell’Atlantico: l’aeroporto intitolato a Cristiano Ronaldo è un vero spettacolo. L’approccio alla pista è impegnativo ma offre viste straordinarie, tanto che le immagini hanno registrato uno dei tempi di fissazione più lunghi della ricerca (2,53 secondi). Atterrare a Madeira è l’inizio perfetto per scoprire questo meraviglioso paradiso naturale.

3. Contea di Pitkin – Stati Uniti: terzo atterraggio a pari merito

Destinazione perfetta per chi sogna Aspen e le sue piste innevate, l’aeroporto della contea di Pitkin offre un arrivo tra le vette delle Montagne Rocciose. La rotta è unica, obbligata dai picchi circostanti, ma l’atterraggio è fra i più suggestivi degli Stati Uniti. Il punteggio totale è di 77 su 100.

5. Rio de Janeiro-Santos Dumont – Brasile

Cristo Redentore, Pan di Zucchero, Copacabana: tutto questo si può ammirare già dal cielo atterrando a Rio. È stato l’aeroporto che ha catturato più rapidamente l’attenzione dei partecipanti allo studio (0,69 secondi), secondo AllClear. Le acque della baia di Guanabara incorniciano la città e regalano un benvenuto tra i più affascinanti del mondo.

5. Londra City – Regno Unito

L’aeroporto di Londra City garantisce un atterraggio suggestivo (punteggio totale di 76 su 100) con lo skyline che si svela in tutta la sua grandezza con vista sullo Shard, il Tamigi, la O2 Arena, il Tower Bridge e il London Eye.

7. Innsbruck – Austria

Avvolto dalle Alpi tirolesi, l’aeroporto di Innsbruck è una meraviglia in ogni stagione. D’inverno si ammira un tappeto di neve immacolato, d’estate tramonti dorati che illuminano le cime. L’esperienza visiva è emozionante: un arrivo poetico nel cuore dell’Europa.

8. Paro – Bhutan

Il Bhutan accoglie con paesaggi mistici e silenziosi, perfetti per chi cerca spiritualità e bellezza. L’aeroporto di Paro, incorniciato dalle cime himalayane, ha un punteggio di 72 su 100.

9. Juancho E. Yrausquin – Caraibi Olandesi

Con soli 400 metri di lunghezza, questa è la pista più corta al mondo (solo 400 metri). Ma il brivido dell’atterraggio viene mitigato da una vista incredibile: scogliere a picco, il turchese dell’oceano e le colline verdeggianti rendono lo scalo una vera perla caraibica.

10. Daniel K. Inouye – Hawaii, USA

Volare sull’oceano con l’impressione di atterrare direttamente in acqua: è questa la magia dell’aeroporto di Honolulu. Il panorama sul Pacifico apre ufficialmente le porte al paradiso hawaiano, regalando un’anteprima perfetta della vacanza.

10. Lukla – Nepal

Lukla è la porta verso l’Everest. Il panorama, dominato dalle cime dell’Himalaya, è tra i più iconici al mondo. La pista di atterraggio – che ha ottenuto un punteggio di 68 su 100 – regala viste sulle montagne più alte del mondo, tra cui l’Everest, il Lhotse e il Nuptse.

