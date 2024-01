Destinazioni turistiche di tendenza: la top 10 secondo TikTok

L 'operatore turistico Travel Republic ha analizzato il volume di ricerca e i dati del popolare social network per identificare le destinazioni più ricercate al mondo

IL 2024 è appena cominciato e le vacanze di Natale da poco terminate, ma non è mai troppo presto per pensare al prossimo viaggio. E TikTok ci aiuta a scegliere le destinazioni perfette in base alle ultime tendenze. L’operatore turistico Travel Republic ha infatti analizzato il volume di ricerca e i dati del popolare social network per identificare le mete più ricercate al mondo. Ecco la classifica delle prime dieci.

La meta più di tendenza

Al primo posto c’è una meta a sorpresa. Si tratta di Benidorm, comune spagnolo situato in Costa Blanca, nella comunità autonoma Valenzana, in provincia di Alicante. Conosciuta come la “New York del Mediterraneo“, è la città con più grattacieli per abitanti del mondo, nonché la seconda città con più grattacieli per metro quadro, seconda solo alla Grande Mela. Un utente di TikTok ne ha elogiato il centro storico, descrivendolo come “un posto bellissimo con un’atmosfera vibrante”. Un commento su TripAdvisor recita: “Playa de Levante è una spiaggia assolutamente bellissima che merita una visita”. Il periodo migliore per visitare Benidorm è luglio e agosto, quando il clima è più caldo e le piogge scarsissime.

Zanzibar meglio delle Maldive

Al secondo posto c’è Zanzibar, meta che sembra aver superato le Maldive per numero di richieste, probabilmente anche per un prezzo più basso. Con le sue acque azzurre, le spiagge mozzafiato e gli scenari tropicali, di certo non sorprende che l’arcipelago della Tanzania al largo delle coste dell’Africa orientale sia un successo. Al terzo posto della classifica troviamo la Grecia, sempre di moda per la bellezza del mare, della natura e delle possibilità che offre sia per le famiglie, per le coppie e anche per chi è in cerca di divertimento.

Fuori dal podio

Fuori dal podio troviamo Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il Messico, che ha registrato una delle maggiori crescite di prenotazioni dal 2019, e Marmaris, in Turchia, che lo scorso anno è stata soprannominata una delle “destinazioni con il miglior rapporto qualità-prezzo” per i viaggiatori del Regno Unito.

Altre destinazioni della Top10

A chiudere la Top10 delle mete più di tendenza troviamo la Germania, l’Albania, la Florida e Cipro. In particolare l’Albania è diventata una delle destinazioni europee emergenti per gli intenditori, attirando un record di cinque milioni di turisti l’anno scorso. Numerosi eventi e festival in tutto il Paese promettono yoga di giorno e balli di notte, per coloro che cercano il paradiso con un budget limitato.