TikTok sta influenzando sempre di più il modo in cui i viaggiatori scelgono le loro destinazioni, e l’Italia non fa eccezione. Un nuovo studio condotto da Pompeii Tickets & Tours ha rivelato le città italiane più amate sulla piattaforma, basandosi sui dati del TikTok Creative Center. Lo studio ha analizzato il numero di post creati per ciascuna destinazione utilizzando gli hashtag associati, stilando una classifica delle mete più popolari.

Napoli conquista il podio con 4 milioni di post

Napoli si è posizionata al primo posto come destinazione italiana più popolare su TikTok, con ben 4 milioni di post. Tra i luoghi più documentati nei video spiccano il quartiere Chiaia, noto per lo shopping di lusso, Piazza del Plebiscito e il maestoso Palazzo Reale. Il fascino autentico della città, con la sua vibrante atmosfera e le sue ricchezze culturali, sembra catturare perfettamente l’interesse degli utenti di TikTok, diventando per moltissimi di loro il viaggio in Italia più appetibile.

Milano seconda fra le città italiane più amate dai tiktoker

Al secondo posto della classifica si trova Milano, con 2 milioni di post. La capitale della moda italiana attira utenti da tutto il mondo, Alcune delle attrazioni più documentate su TikTok sono il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II e il monumento a Leonardo da Vinci.

Terzo gradino del podio di TikTok per Roma

Roma si posiziona al terzo posto con 974.000 post con l’hashtag associato: i video spesso includono consigli di viaggio sulle attrazioni principali, come la Scalinata di Piazza di Spagna, il Pantheon e il Colosseo.

Il fascino di Palermo su TikTok

Palermo si classifica al quarto posto con 901.600 post creati. Fontana Pretoria, Quattro Canti e Palazzo dei Normanni sono tutti luoghi popolari presenti nei video.

Oltre 600mila post di TikTok per Bari

Quinta piazza per Bari che registra 688.800 post. I contenuti più popolari su TiTok includono Bari Vecchia, la Basilica di San Nicola e la pittoresca Strada delle Orecchiette.

Teatro Romano e Mercato del pesce: i must di Catania

Anche Catania si distingue, con 613.000 post su TikTok, grazie ad attrazioni come la Cattedrale di Catania, il Teatro Romano e il vivace Mercato del pesce, tutti spesso immortalati nei video presenti sulla piattaforma.

TikTok regala la settima posizione a Venezia

Venezia, al settimo posto con 462.000 post, continua a incantare con i suoi canali e monumenti. Le attrazioni più comunemente menzionate sono la Libreria AcquAlta, il Campanile e la Basilica di San Marco.

Il Duomo e Palazzo Vecchio fra i più gettonati a Firenze

Firenze si attesta all’ottavo posto con 417.000 post totali su TikTok. Le attrazioni più gettonate sulla piattaforma sono il Duomo di Firenze, Palazzo Vecchio e la Fontana del Nettuno.

I luoghi più iconici di Bologna sulla piattaforma Bologna si assicura il nono posto in classifica, con 314.400 post TikTok creati. Luoghi come la Piccola Venezia, Due Torri e Piazza Maggiore sono ampiamente presenti sulla piattaforma. Verona chiude la top ten

Chiude la top ten Verona, con 226.000 post su TikTok. La città dell’amore, famosa per l’Arena, la Casa di Giulietta e Piazza delle Erbe, continua a conquistare i cuori dei viaggiatori digitali, offrendo scorci romantici e scenari pittoreschi che sembrano usciti da una cartolina.

L’impatto di TikTok sul turismo nelle città italiane

Secondo Magdalena Petrusic, esperta di viaggi di Pompeii Tickets & Tours, «la posizione di Napoli come città italiana più popolare su TikTok evidenzia il suo fascino e la sua influenza tra i viaggiatori globali e i creatori di social media. Questo studio non solo sottolinea il ruolo significativo di TikTok nel plasmare le tendenze di viaggio, ma fornisce anche approfondimenti sull’attrattiva più ampia delle principali destinazioni italiane». «Comprendere queste tendenze aiuta sia i viaggiatori che gli influencer a prendere decisioni consapevoli, rivelando le città che catturano davvero la bellezza del Paese e offrono un’esperienza vibrante e condivisibile».