Secondo il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, l’Italia è la seconda meta preferita dai turisti europei per le vacanze nel mese di agosto.

Italia medaglia d’argento tra le destinazioni europee

Il Bel Paese, preceduto solo dal Portogallo e seguito sul gradino più basso del podio dalla Spagna, si piazza al secondo posto tra i Paesi più ricercati per trascorrere queste vacanze grazie all’ottimo clima e le tante spiagge, il patrimonio culturale, le tradizioni e le feste popolari. Tra gli altri fattori da non sottovalutare la ricchissima offerta enogastronomica, i buoni alberghi e le infrastrutture, ma soprattutto i prezzi più bassi rispetto ad altri Paesi.

Le città italiane preferite dai turisti stranieri

Analizzando regolarmente le ricerche sui voli effettuate attraverso il suo motore di ricerca, Jetcost.it non solo snocciola i dati relativi ai Paesi pià ambiti, ma anche quelli delle città con più richiesta. A sorpresa, per il mese di agosto 2024 Milano risulta la meta italiana preferita dai viaggiatori britannici, la seconda di spagnoli, olandesi e portoghesi, la quarta per i francesi e la sesta per i tedeschi. Roma è invece la città più richiesta dai viaggiatori francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi, e la seconda da tedeschi e britannici.

Isole Canarie il top per i turisti italiani

Per i turisti italiani le destinazioni più desiderate per trascorrere questi giorni di riposo e svago sono, insieme ad altre città del Bel Paese, le Isole Canarie, e le grandi capitali europee. Tenerife si piazza al primo posto, Catania al secondo, Palermo al quarto, Barcellona al quinto, Palma di Maiorca al sesto, Olbia all’ottavo, Corfù al nono, Ibiza al decimo, Creta (11), Parigi (12), Malta (13), Cagliari (14), Lisbona (15), Istanbul (16), Fuerteventura (17), Napoli (19), Atene (20), Mykonos (21), Londra (22), Amsterdam (23), Lamezia Terme (24) e Las Palmas de Gran Canaria (25). Quelli che hanno scelto destinazioni a lungo raggio hanno optato invece per New York (3), Sharm El Sheikh (7) e Bangkok (18).

Voglia di vacanze, ricerche record

“Quest’anno gli europei – ha commentato il direttore marketing di Jetcost, Ignazio Ciarmoli – sono più desiderosi di vacanze che mai, producendo ricerche record nella storia, superando quelle dello scorso anno. Milano è ancora una delle principali destinazioni turistiche del mondo, grazie ai buoni prezzi che offre rispetto ad altre città, la sua ricchezza culturale, le sue usanze e feste popolari, la ricchissima gastronomia e i suoi ottimi alberghi continuano a attrarre un gran numero di turisti che decidono di trascorrere qui qualche giorno di riposo nell’agosto 2024“.