Ogni anno Time Out, rivista di riferimento per i viaggiatori dal 1968, intervista migliaia di persone – residenti ed esperti del settore – per valutare la qualità della vita nelle principali città del globo e stilare una classifica della più desiderabili in cui abitare. Fra le prima 50 città elencate della testata britannica, non compare nessuna città italiana.

Fra vivibilità e attrattività turistica, ecco le città che occupano i primi 10 posti della hit 2025.

1. Città del Capo, Sudafrica: in vetta alla hit di «Time Out»

Città del Capo è una destinazione unica al mondo, dove la bellezza naturale incontra una cultura vibrante e inclusiva. La città si distingue per le sue spettacolari spiagge Bandiera Blu, come Clifton e Camps Bay, che offrono panorami mozzafiato sull’oceano e sulle montagne circostanti. L’iconica Table Mountain, considerata una delle nuove 7 meraviglie della natura, è un richiamo imperdibile per gli amanti dell’avventura. La città vanta una scena culturale e artistica fiorente, dai musei d’avanguardia come lo Zeitz MOCAA ai quartieri storici pieni di charme come Bo-Kaap. Con vini di fama mondiale e una cucina creativa, la città è una destinazione ideale per chi cerca esperienze autentiche e indimenticabili.

2. Bangkok, Thailandia

Bangkok, capitale della “Terra dei sorrisi”, rappresenta un caleidoscopio di cultura, tradizione e modernità. Selezionata da Time Out per la sua vivace energia e il suo spirito accogliente, Bangkok è famosa per i templi storici come il Wat Arun e il Grand Palace, che incantano con la loro architettura mozzafiato. I mercati galleggianti e le strade animate offrono esperienze culinarie uniche, dal celebre street food ai raffinati ristoranti stellati Michelin. Ekkamai è stato nominato uno dei quartieri più cool al mondo da Time Out. Inoltre, Bangkok sta rapidamente diventando un esempio di modernità sostenibile, con un sistema di trasporto pubblico in espansione e nuovi parchi urbani che bilanciano il caos metropolitano. Con una vita notturna pulsante e un’atmosfera che combina tradizione e innovazione, Bangkok è una città che cattura il cuore di chiunque.

3. New York, Stati Uniti

New York è la città dove tutto è possibile, un crocevia di culture, idee e creatività. Time Out la celebra come una metropoli che non smette mai di evolversi. Dai quartieri iconici come Manhattan e Brooklyn, ognuno con la sua personalità unica, alla scena artistica senza pari che spazia dai musei come il MoMA agli spettacoli di Broadway, la Grande Mela è un motore inesauribile di innovazione. La città offre anche una cucina che riflette la sua diversità culturale, con ristoranti che spaziano dalla cucina etnica più autentica alle creazioni culinarie all’avanguardia. New York non è solo una destinazione turistica, ma un luogo dove ogni angolo racconta una storia e ogni giorno è un’opportunità per vivere qualcosa di straordinario. Grazie a una scena artistica e culturale di livello mondiale, NYC è risultata per Time Out la città più emozionante del pianeta, con il 78 percento dei newyorkesi (la cifra più alta della lista) che la descrive come tale.

4. Melbourne, Australia

Melbourne, capitale culturale dell’Australia, è una città che unisce innovazione e vivibilità. Time Out l’ha scelta per la sua capacità di reinventarsi continuamente. La città è famosa per i suoi festival di livello mondiale, dai Melbourne International Arts Festival ai vivaci eventi culinari che celebrano una gastronomia multiculturale. Melbourne è anche una città verde, con parchi ben curati e un’attenzione crescente alla sostenibilità, come dimostrano le nuove piste ciclabili e gli investimenti nei trasporti pubblici. Con l’apertura del Metro Tunnel prevista per il 2025, la città offrirà una connettività ancora migliore, rendendo più facile esplorare i suoi quartieri unici e ricchi di fascino. La National Gallery of Victoria presenta quest’anno la più grande retrospettiva delle opere di Yayoi Kusama mai vista in Australia.

5. Londra, Regno Unito

Londra, una città iconica per eccellenza, continua a essere un punto di riferimento globale per cultura e creatività. Time Out l’ha inclusa tra le migliori città per il 2025 grazie alla sua capacità di evolversi senza perdere la sua essenza. Dai musei di fama mondiale come il British Museum e la Tate Modern ai mercati gastronomici come Borough Market, Londra è una città che offre esperienze per ogni tipo di visitatore. Nel 2025 aprirà il V&A East Storehouse che ospiterà il David Bowie Centre: un’opportunità per ammirare una selezione a rotazione di 80.000 oggetti dall’archivio personale della rock star. I nuovi locali notturni e le iniziative per rendere la città più accessibile e inclusiva la rendono un luogo ideale sia per i residenti che per i turisti.

6. New Orleans, Stati Uniti

New Orleans, spesso definita “The Big Easy”, è una città che vive e respira cultura, dova la scena musicale dal vivo è ineguagliabile. Selezionata per la sua atmosfera unica e inimitabile, questa città è il cuore pulsante della musica jazz e un crogiolo di tradizioni culinarie creole e cajun. Le celebrazioni come il Mardi Gras e il Jazz Fest attirano milioni di visitatori ogni anno, ma è il calore dei suoi abitanti a rendere New Orleans davvero speciale. Fra le attrazioni imperdibili della città, il Backstreet Cultural Museum, il New Orleans African American Museum, il Le Musée de fpc e il Museum of the Southern Jewish Experience. Con un’architettura affascinante, dallo storico French Quarter alle eleganti dimore di Garden District, la città è un mix perfetto di storia, arte e divertimento.

7. Città del Messico, Messico

Città del Messico è una metropoli vibrante che fonde passato e futuro in modo straordinario. Time Out l’ha inclusa per la sua straordinaria offerta culturale, dai siti archeologici come il Templo Mayor ai musei di fama mondiale come il Museo Frida Kahlo e il Museo Soumaya, che custodisce una collezione straordinaria di quasi 70.000 opere d’arte. “In tutta la città – segnala Time Out – si possono trovare offerte culturali gratuite con eventi come la Design Week, il Jazz Festival Polanco e il Mextropli“. La scena gastronomica è un’altra ragione per visitare la città, con ristoranti che combinano tradizione e innovazione. Città del Messico è anche un centro di eventi e festival che celebrano la sua ricca eredità culturale, rendendola una destinazione imperdibile per chi cerca un’immersione autentica nella vita latinoamericana.

8. Porto, Portogallo

Porto, affettuosamente chiamata la “Città invincibile”, è una gemma del Portogallo settentrionale. Selezionata per il suo fascino autentico e il calore dei suoi abitanti, Porto offre una combinazione perfetta di storia e modernità. Il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è un labirinto di stradine acciottolate e affascinanti edifici storici. Porto è anche rinomata per il suo vino omonimo, con numerose cantine lungo il fiume Douro che offrono degustazioni indimenticabili. Time Out ha premiato Porto anche per la sua scena gastronomica in crescita, con ristoranti innovativi e mercati come il Time Out Market Porto che celebrano il meglio della cucina locale.

9. Shanghai, Cina

Shanghai, una delle città più dinamiche del mondo, rappresenta il futuro dell’urbanizzazione. Time Out ha scelto la metropoli cinese per la sua capacità di bilanciare modernità e tradizione. Dai grattacieli futuristici del distretto di Pudong ai giardini storici come lo Yu Garden, Shanghai è una città di contrasti affascinanti. E’ anche all’avanguardia nella sostenibilità, con iniziative per migliorare la qualità dell’aria e ampliare gli spazi verdi. La sua scena culturale è altrettanto impressionante, con gallerie d’arte contemporanea che attirano talenti da tutto il mondo. “La sua scena notturna – scrive Time Out – ha ottenuto la valutazione complessiva più alta dalla gente del posto e l’80 percento degli intervistati a Shanghai ha affermato che è facile incontrare persone e fare amicizia nella loro città”.

10. Copenaghen, Danimarca

Copenaghen è un modello di sostenibilità e qualità della vita. Time Out ha selezionato la capitale danese per il suo approccio innovativo alla progettazione urbana, con piste ciclabili che attraversano ogni angolo della città e un impegno costante per la riduzione delle emissioni. Copenaghen è anche famosa per la sua cucina, con ristoranti di fama mondiale come Noma che definiscono nuovi standard nell’alta gastronomia. I quartieri come Vesterbro e Nørrebro offrono un mix di cultura, moda e vita notturna.

L’elenco delle migliori 50 città del 2025 secondo «Time Out»

Città del Capo Bangkok New York Melbourne Londra New Orleans Mexico City Porto Shanghai Copenhagen Chicago Lisbona Edimburgo Hong Kong Sydney Amsterdam Barcellona Siviglia Parigi Medellin Hanoi Madrid Berlino Dubai Singapore Rio de Janeiro Pechino Chiang Mai Jakarta Vienna Tokyo Marrakech Perth Brighton Praga Glasgow Brisbane Marsiglia Budapest Los Angeles Lagos Seoul Valencia Montreal Bilbao Abu Dhabi Belfast Bristol Mumbai Varsavia

