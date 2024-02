National Geographic: le 20 avventure più cool per il 2024

U n safari a cavallo in Kenya, un viaggio a "caccia" di orsi giganti in Alaska o un trekking lungo il sentiero del tè dello Sri Lanka. Ecco le esperienze che potresti regalarti nei prossimi mesi

Quali sono i luoghi del pianeta dove vivere le avventure più glamour e elettrizzanti del 2024? Come ogni anno, il National Geographic lo ha chiesto ai suoi fotografi, giornalisti ed esploratori e ha pubblicato la lista delle 20 avventure di viaggio “più cool”. Si tratta di esperienze che spaziano dai safari a cavallo in Kenya all’antiquariato nella Hudson Valley. Ecco le mete più entusiasmanti.

Le avventure da fare negli Stati Uniti

L’elenco di quest’anno presenta una miriade di avventure ambientate negli Stati Uniti. Forse il più notevole è l’osservazione degli orsi giganti Kodiak nel Parco Nazionale di Katmai, in Alaska, che ospita la più grande concentrazione di questa specie al mondo.

“Per me, vedere un singolo orso bruno in natura è significativo, perché è un segno che il paesaggio è abbastanza sano da sostenerlo”, ha spiegato la fotografa dell’Alaska, Acacia Johnson, che collabora spesso con il National Geographic.

Altri punti salienti includono un viaggio attraverso il New Mexico sulla Route 66, la ricerca di oggetti d’antiquariato nella Hudson Valley e l’osservazione dell’eclissi solare totale dell’8 aprile nel Niagara Falls State Park.

National Geographic: dove andare in Africa

Fare un safari in jeep in Kenya è ormai un cliché. Fortunatamente, NatGeo ha escogitato un altro modo, più tradizionale, di vedere l’orgoglio dell’Africa: andare a cavallo.

“Sebbene i safari a cavallo siano nati in Kenya negli Anni Settanta, sono perfetti per il crescente numero di viaggiatori di oggi alla ricerca di incontri più coinvolgenti e sostenibili con la fauna selvatica”, scrive il National Geographic. “Presso i 32mila acri della Borana Conservancy, due scuderie ospitano purosangue ed ex pony da polo per cavalieri di tutti i livelli di abilità”.

Non ti senti a tuo agio in sella? I viaggiatori possono ancora godersi l’area a piedi oppure visitare in auto il Parco Nazionale del Tassili n’Ajjer in Algeria – il più grande dell’Africa – che ospita un “paese delle meraviglie geologiche di torri di arenaria, archi e affioramenti scolpiti”.

In Europa: la maratona di Parigi

Non è facile evitare le trappole per turisti in Europa, una delle regioni più visitate della Terra. Fortunatamente, NatGeo ha escogitato un modo per gli eurotripper di uscire dai sentieri battuti: correre una maratona olimpica a Parigi.

Proprio così, per la prima volta il pubblico è invitato a correre la propria gara di 26,2 miglia durante l’Olimpiade estiva del 2024 nella Ville Lumière.

National Geographic, le avventure in Asia

L’Asia è troppo vasta e diversificata per essere incapsulata in un elenco online. Tuttavia, il National Geographic è riuscito a selezionare alcune delle gemme meglio nascoste del continente. Tra le esperienze suggerite c’è l’ascolto di musica dal vivo a Kyoto, in Giappone.

Ma anche un tour gastronomico in Thailandia e il trekking lungo il sentiero del tè dello Sri Lanka. “Partendo appena fuori Kandy, il sentiero segue i binari del XIX secolo su cui operai e carri trainati da cavalli trasportavano le foglie appena colte”, scrive NatGeo. “Gli escursionisti attraversano città collinari e piantagioni di tè e possono fermarsi per seguire un corso di cucina o assaporare una tazza di tè aromatico di Ceylon.”

Cosa fare in America del Sud

Per quanto riguarda il Sud America, il National Geographic ha selezionato un buffet di avventure all’aria aperta che farebbero arrossire l’esploratore britannico Percy Fawcett. C’è di tutto: dall’escursione su un vulcano a Panama alla crociera sul possente fiume Magdalena in Colombia, che “scorre per quasi mille miglia dalle Ande ai Caraibi”.

Elenco completo delle esperienze consigliate:

Safari a cavallo in Kenya

Correre una maratona olimpica a Parigi

Tour dei siti UNESCO con lo sci in Georgia

Osservazione degli orsi nel Parco Nazionale di Katmai, Alaska

Ascoltare la musica dal vivo a Kyoto, in Giappone

Navigare sul fiume Magdalena in Colombia

Guidare lungo la Route 66 nel Nuovo Messico

Esplorare l’antica arte rupestre in Algeria

Immergersi con gli squali balena al largo dell’Australia

Fare un’escursione su un vulcano a Panama

Assistere all’eclissi solare totale alle Cascate del Niagara

Trekking su un ghiacciaio in Cile

Esplorare i siti archeologici di Minorca

Percorrere i classici binari in Scozia

Trovare il sapore autentico a Isan, Thailandia

Esplorare il sentiero del tè in Sri Lanka

Salto in galleria a San Paolo, Brasile

Fare rafting sulle rapide in West Virginia

Andare a caccia di antiquariato nella valle dell’Hudson

Dormire sull’acqua sull’isola di Tofino, nella Columbia Britannica