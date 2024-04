Paura di volare? Ecco le destinazioni che puoi raggiungere in nave

I n Italia la paura di volare colpisce una persona su tre. Ma l'ansia di prendere l'aereo non deve impedirti di viaggiare. Puoi sempre scegliere la nave

Il tuo sogno è girare il mondo, ma la paura di volare ti blocca. Non sei l’unica: secondo i dati Doxa, in Italia questa fobia colpisce una persona su due. A causa dell’ansia che ti assale alla sola idea di prendere un aereo, limiti le scelte dei tuoi viaggi alle sole mete nazionali. Ma hai mai pensato a viaggiare in nave?

Molte località, anche lontane, possono essere raggiunte attraverso affascinanti viaggi a bordo di una nave. Potresti attraversare l’oceano, visitare città dall’altro lato del mondo, e magari portarti dietro la macchina, così da non doverne prendere una in affitto una volta giunta alla meta.

I viaggi in nave sono in aumento

Forse non è un caso se i viaggi via mare sono in aumento in tutto il mondo. C’è persino chi decide di vivere per un anno o più su una nave da crociera. Secondo l’agenzia di viaggi online Omio, solo nell’ultimo mese sono state effettuate 2,6 milioni di ricerche di “traghetti”. Ma quali destinazioni si possono raggiungere via mare?

Paura di volare? Prendi un traghetto per la Croazia

Un tragitto interessante è sicuramente quello che dal posto di Ancona porta in Croazia, a Spalato. Dura dalle otto alle dodici ore, si viaggia soprattutto di notte. Il che significa partire di sera, prendere il proprio posto in una cabina con lettino e arrivare a destinazione il giorno dopo a un orario ragionevole per iniziare la vacanza. Le compagnie che lavorano su questa rotta sono diverse e il costo del viaggio può variare da 24 a 552 euro, a seconda del numero di passeggeri e anche del fatto che si decida di viaggiare a piedi o in macchina.

Una volta arrivata a destinazione, potrai goderti le bellezze di Spalato. Passeggiare sul lungomare, fermarti a mangiare nei numerosi ristorantini locali a basso costo, prendere il sole sulla spiaggia e fare il bagno. Oppure visitare la bellissima città vecchia.

Il fascino della Grecia via mare

Un’altra destinazione che potresti raggiungere via nave è la Grecia. Dai maggiori porti adriatici italiani – Ancona, Bari, Brindisi e Venezia – ogni giorno partono le navi dirette a Igoumenitsa e Patrasso. Una voltà lì si può noleggiare una macchina e raggiungere velocemente Atene. Da qui si possono raggiungere le isole greche come Mykonos, in meno di tre ore di viaggio. E poi Santorini o Naxos. Chi non ama i posti affollati può scegliere di recarsi, sempre via mare, a Rodi o su alcune delle isole meno conosciute, come Chalki o Tilos. Da esplorare.

Paura di volare? In nave fino in Marocco

Un’altra tratta interessante è quella che da Gibilterra porta a Tangeri, in Marocco. Il viaggio dura un’ora e mezza e costa solo 25 euro se si prenota in anticipo.

Per arrivare Gibilterra, però, bisogna guidare per circa 19 ore partendo da Milano. Magari si può approfittare del lungo viaggio per fare lunghe pause e visitare le località lungo il tragitto. Anche dalla Spagna partono i traghetti per il Marocco, da Algeciras o da Tarifa.

Una volta a Tangeri si possono esplorare la Grotta di Ercole, dove avrebbe riposato l’eroe, e il faro di Cap Spartel, costruito 160 anni fa. Oppure si può prendere un treno e visitare Fez e Marrakesh.