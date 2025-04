Se hai in programma un viaggio a Londra o in qualunque altra città del Regno Unito, magari sulle tracce di Bridget Jones, c’è un importante novità che devi sapere. Dal 2 aprile infatti per i turisti provenienti da Paesi dell’Unione Europea, quindi anche dall’Italia, è necessario un visto Eta a pagamento, proprio come il modello Esta già in vigore per l’ingresso negli Usa. Già dall’8 gennaio 2025 il documento è diventato obbligatorio per i cittadini provenienti da Paesi che non fanno parte della Ue.

Che cos’è l’Eta?

L’Electronic Travel Authorisation è il visto elettronico a pagamento che ti sarà necessario per il tuo viaggio nel Regno Unito. È un permesso di ingresso e transito sul territorio britannico per turisti, che consente un soggiorno massimo di 6 mesi alla volta nell’arco di due anni. L’introduzione dell’Eta è una conseguenza diretta della Brexit, con lo scopo di rafforzare la sicurezza entro i confini e regolare gli ingressi nel Paese, semplificando allo stesso tempo i controlli di sicurezza.

Tutto sull’Eta

Ottenere l’Eta è una procedura piuttosto semplice e non troppo costosa. Richiederlo è indispensabile per poter vivere la tua vacanza nel Regno Unito. Se sei in partenza ma ne sei sprovvista rimedia al più presto, altrimenti non ti sarà consentito l’accesso nel Paese.

Quanto costa

L’Eta non ha un costo proibitivo. La cifra fissata per ottenerlo è di 10 sterline, equivalenti a poco meno di 12 euro.

Quanto dura

L’Eta ha una durata di due anni, durante i quali potrai viaggiare quante volte vuoi nel Regno Unito. Alla scadenza potrai richiederne uno nuovo. Se il passaporto con cui hai effettuato la richiesta dovesse scadere prima del termine dei due anni, dovrai lo stesso richiedere un nuovo documento di accesso al Paese.

Cosa si può fare (e cosa no) con l’Eta

Una volta ottenuto l’Eta potrai soggiornare nel Regno Unito per un massimo di 6 mesi per scopi turistici, per visitare familiari o amici o per motivi di affari o studio a breve termine. Non potrai svolgere lavori, né retribuiti né non retribuiti, per un’azienda del Regno Unito o come lavoratore autonomo a meno che tu non faccia un lavoro creativo (ad esempio musicista o attore) per il quale c’è uno specifico visto. Non potrai fare richiesta di fondi pubblici oppure vivere nel Regno Unito sommando visite successive e ravvicinate. Anche se hai intenzione di sposarti o contrarre unione civile dovrai chiedere un visto apposito.

Come si richiede l’Eta

Quella che consente di ottenere l’Eta è una procedura piuttosto semplice che si può fare tramite l’app gratuita Uk Eta o compilando un modulo online. Se devi solamente transitare in aeroporto perché il tuo volo prevede uno scalo in una città britannica, ma non devi attraversare i controlli di sicurezza, non sarà necessario richiedere il documento. Per presentare la domanda ti serve avere il passaporto in corso di validità con cui viaggerai, un casella di posta elettronica, una carta di credito o debito oppure Apple Pay o Google Pay. Ti verrà richiesto di scattare una foto del passaporto e del tuo viso e di riempire una serie di campi rispondendo ad alcune domande relative alle tue generalità, alla tua professione e ad eventuali precedenti penali. Avrai una risposta entro tre giorni lavorativi e a quel punto potrai partire per la tua vacanza nel Regno Unito.

Leggi anche Viaggi, il posto più sicuro dove tenere il passaporto

Leggi anche Nuove regole su passaporto e carte d’identità: cosa cambia