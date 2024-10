Archiviate le vacanze estive, l’autunno è il momento ideale per esplorare alcune delle città più affascinanti d’Europa approfittando di prezzi più bassi e un clima non ancora proibitivo. Un nuovo studio di Compare The Market, noto sito britannico di comparazione prezzi, ha stilato una hit delle 15 città europee più economiche da visitare in questa stagione, analizzando i costi medi di Airbnb, pasti e trasporti pubblici. Ecco la classifica, ispirazione per pianificare una vacanza low cost verso destinazioni sempre piacevoli suggestive.

1 – Istanbul, crocevia tra Europa e Asia

In cima alla classifica delle città più abbordabili questo autunno troviamo Istanbul, metropoli che unisce due continenti e infinite meraviglie. Con un prezzo medio di 68 sterline a notte per un alloggio Airbnb e pasti a partire da sole 7,31 sterline, Istanbul è una meta imperdibile per chi cerca un mix di storia, cultura e convenienza. Non puoi perderti la Basilica di Santa Sofia e la Moschea Blu, mentre una visita al Gran Bazar ti offrirà un’esperienza unica di shopping e colori. Rilassati infine in un tradizionale hammam turco, per una conclusione perfetta della tua giornata.

2 – Varsavia fra tradizione e modernità

Al secondo posto troviamo Varsavia, la capitale polacca, che offre una perfetta combinazione di fascino storico e modernità. Con un costo medio di Airbnb pari a 65 sterline a notte, puoi immergerti nella storia visitando il Castello Reale o esplorando il quartiere Praga. La Città Vecchia, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, è un vero gioiello architettonico, e il Palazzo della Cultura ti sorprenderà con la sua imponenza.

3 – Budapest, perla sul Danubio

Budapest conquista il terzo posto della hit di Compare The Market con i suoi prezzi contenuti e un’offerta culturale ricchissima. Una cena tipica costa in media 8,73 sterline, e le opportunità di esplorare sono infinite. Il Parlamento ungherese, il Castello di Buda e i famosi bagni termali di Széchenyi sono solo alcune delle attrazioni imperdibili. Una crociera sul Danubio, al tramonto, completa la magia di questa città affacciata sul fiume.

4 – Cracovia, la città storica della Polonia

Cracovia, l’antica capitale della Polonia, si piazza al quarto posto delle città più abbordabili in questo periodo. Con il suo centro storico medievale e il magnifico Castello del Wawel, offre una full immersion nella storia. La Piazza del Mercato, una delle più grandi d’Europa, è l’anima pulsante della città, mentre la visita alla Fabbrica di Schindler e al quartiere ebraico di Kazimierz ti regaleranno un tuffo nella cultura ebraica.

5 – La magia fiabesca di Praga

Praga, al quinto posto, incanta con la sua bellezza da fiaba. Il Castello di Praga domina la città, mentre una passeggiata sul Ponte Carlo ti farà scoprire scorci mozzafiato. Il Quartiere Ebraico e la Piazza della Città Vecchia, con il famoso orologio astronomico, sono tappe obbligate per chi visita l’incantevole capitale ceca.

6 – Candia, l’anima di Creta

Candia, capoluogo di Creta, è una città perfetta per chi ama la storia. Visita il Palazzo di Cnosso, il cuore della civiltà minoica, e passeggia per il pittoresco porto veneziano. Non perdere il Museo Archeologico di Creta, che custodisce reperti affascinanti dell’antichità.

7- Porto, non solo città del vino

Porto, al settimo posto, è la meta ideale per chi ama il buon vino. La Ribeira, il quartiere più caratteristico della città, ti conquisterà con il suo fascino, mentre la Torre dos Clérigos offre una vista panoramica impareggiabile. Assaggia un bicchiere di Porto in una delle tante cantine lungo il fiume Douro.

8 – Atene, Acropoli e movida

Atene è un vero e proprio paradiso per gli appassionati di storia. Visita l’Acropoli e il Partenone, il Tempio di Zeus e l’Agorà, dove la storia prende vita. Il quartiere di Plaka, con le sue taverne e i negozi tipici, è il luogo perfetto per concludere la tua giornata.

9 – Tallinn, città dal fascino medievale

La capitale dell’Estonia, Tallinn, è una perla baltica dal fascino medievale. Il suo centro storico, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ti farà sentire come in un’altra epoca. Da non perdere la Cattedrale di Aleksandr Nevskij e il Castello di Toompea.

10 – Madrid, grande arte e vitalità

Madrid, con il suo mix di arte, cultura e divertimento, è un’altra ottima scelta per una vacanza autunnale. Visita il Museo del Prado e il Palazzo Reale, esplora il Parco del Retiro e goditi la vivace atmosfera della città. La movida serale si concentra nel quartiere di Chueca, Plaza Mayor è perfetta per una pausa rilassante.

11 – Il calore andaluso di Siviglia

Siviglia è sinonimo di flamenco e storia. La cattedrale gotica e la Giralda sono simboli della città, mentre l’Alcázar ti incanterà con la sua architettura moresca. Il quartiere Triana è ideale per immergerti nella cultura locale e ammirare i vivaci spettacoli di flamenco.

12 – Lione, città fra cultura e gastronomia

Lione è il paradiso per gli amanti del buon cibo. Visita il Vieux Lyon, il quartiere storico patrimonio UNESCO, e fermati in un bouchon per gustare la cucina tradizionale lionese. La Basilica di Notre-Dame de Fourvière offre una vista spettacolare sulla città.

13 – I mille volti di Lisbona

Lisbona, con le sue colline e tram storici, affascina ogni visitatore. Il Castello di São Jorge regala panorami mozzafiato, mentre il quartiere di Alfama, con i suoi vicoli pittoreschi, è un viaggio nel tempo. Non dimenticare di visitare la Torre di Belém, simbolo dell’epoca delle esplorazioni.

14 – L’eleganza imperiale di Vienna

Vienna, città di eleganza e cultura, è famosa per il Palazzo di Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo. La Cattedrale di Santo Stefano è un’altra icona imperdibile, così come i caffè storici della città, perfetti per una pausa gustando la celebre Sachertorte.

15 – Parigi, città romantica per eccellenza

Chiudiamo con Parigi, la città per eccellenza dell’amore e dell’arte. La Torre Eiffel, il Louvre, e Notre-Dame sono solo alcuni dei simboli che fanno di Parigi una città intramontabile. Concludi la tua giornata con una romantica crociera sulla Senna.

