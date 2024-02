Volare, ecco perché Finnair ha iniziato a pesare i passeggeri

L a compagnia aerea Finnair sta registrando il peso dei passeggeri a livello volontario, insieme ai loro bagagli: l'iniziativa fa parte di un programma rivolto alla sicurezza dei velivoli

La Finnair, presso l’aeroporto di Helsinki, ha iniziato a pesare i passeggeri che volontariamente danno il loro consenso. L’obiettivo è consentire alla compagnia aerea finlandese di affinare le stime del peso dei velivoli prima del decollo. Le persone vengono pesate al gate di partenza insieme ai loro bagagli a mano.

Passeggeri pesati anonimamente al gate di partenza

Tutto avviene anonimamente e soltanto il membro dello staff presso il gate può visualizzare il peso. Nel database verranno registrati solo l’età, il sesso e la classe di viaggio delle persone. La compagnia aerea si è detta positivamente sorpresa dal numero dei volontari che hanno dato il consenso all’iniziativa, che prevede di pesare 1.200 passeggeri nel corso della stagione invernale e un numero ancora maggiore in quella estiva. Finnair sta raccogliendo dati sia per la stagione invernale che per quella estiva, poiché i passeggeri tendono a indossare indumenti più pesanti durante i freddi inverni finlandesi. Le letture invernali verranno completate a febbraio, quelle estive tra aprile e maggio.

Un’iniziativa rivolta alla sicurezza dei velivoli

Päivyt Tallqvist, portavoce di Finnair, ha dichiarato che la compagnia aerea sta raccogliendo dati sul peso medio dei passeggeri e del loro bagaglio a mano “allo scopo di bilanciare l’aeromobile e calcolare le prestazioni necessarie per il funzionamento sicuro dei voli“.

Il peso massimo dell’aereo per un decollo sicuro

Le compagnie aeree calcolano il peso degli aerei – il peso dei passeggeri a bordo così come dei bagagli, del catering e dei serbatoi d’acqua – prima di ogni decollo. Il peso e l’assetto di un aereo possono influenzare la posizione in cui possono sedersi i passeggeri e, in alcuni casi, anche il numero di passeggeri ammessi a bordo e la quantità di bagagli che possono essere trasportati nella stiva. Ogni aereo ha un peso massimo stabilito per un decollo sicuro.

Come si ricava il peso medio dei passeggeri

“Mentre le compagnie aeree conoscono il peso di tutti gli altri aspetti, il peso dei clienti e del loro bagaglio a mano viene calcolato utilizzando i pesi medi confermati dall’Autorità per l’aviazione civile”, ha affermato Tallqvist. Le compagnie aeree generalmente utilizzano il peso medio dei passeggeri fornito dall’Autorità europea per la sicurezza aerea, ma possono anche utilizzare il proprio, approvato dalle autorità. Finnair utilizza le proprie misurazioni dal 2018, ma queste devono essere aggiornate ogni cinque anni. Korea Air ha condotto il proprio programma di pesatura nel 2023, mentre anche Air New Zealand ha condotto un sondaggio sul peso l’anno scorso. Finnair calcolerà un peso medio in base alle misurazioni effettuate e invierà i dati all’Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni per la verifica. I pesi verranno utilizzati per i calcoli di caricamento dal 2025 al 30.