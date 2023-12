Aerei, quello che ai passeggeri non viene detto

D alle coperte non lavate al buco nel finestrino: un'esperta di viaggi svela tutti i segreti delle compagnie aeree

Quando si sale a bordo di un aereo si pensa solo alla destinazione da raggiungere. Ma ci sono molte cose che converrebbe sapere prima di affrontare un volo e che le compagnie aeree non dicono. Un’esperta di viaggi, che nella sua vita ha preso oltre 300 aerei, ha svelato questi segreti. Dal posto più sicuro alla mancanza di igiene, ecco cosa devono sapere i passeggeri prima di imbarcarsi.

Sporcizia in volo

In ‘aereo ci sono spazi decisamente sporchi. Secondo Megan, youtuber esperta di viaggi, sono tasche e fibbie dei sedili oltre ai tavolini. Inoltre è fortemente sconsigliato camminare sul velivolo solo con i calzini. Questo perché i corridoi possono ospitare germi portati dal pavimento del bagno.

Le coperte e i cuscini

Sempre a proposito di pulizia, anche coperte e cuscini sarebbero da evitare. Trovarli veramente puliti è possibile solo durante il primo volo del mattino. Poi, ha avvertito Megan, vengono riutilizzati senza essere lavati.

I posti più sicuri degli aerei

Sul fronte sicurezza l’esperta di viaggi ha svelato quali sono i posti più sicuri di un aereo. Si tratta di quelli “al centro dell’ultima fila nella parte posteriore dell’aereo”. Questi hanno i “più alti tassi di sopravvivenza in caso di incidente”. Tuttavia, ha sottolineato, non sono sempre i più comodi, poiché spesso non possono essere reclinati e sono vicini ai bagni.

Il buco nel finestrino

A molti passeggeri sarà capitato di notare un piccolo buco nella parte inferiore del finestrino. Ma a cosa serve? È sempre Megan a raccontarlo. “E’ qualcosa di cui le compagnie aeree non parlano, ma svolge un ruolo importante nel mantenerci al sicuro e a nostro agio durante il volo”, ha spiegato. Il piccolo buco si chiama “foro di spurgo” ed è “fondamentale per regolare la pressione della cabina per mantenere forte il finestrino e impedirne l’appannamento”.

Il giubbotto di salvataggio

Dare per scontato di avere un giubbotto di salvataggio sotto al proprio sedile è sbagliato. Appena si sale a bordo sarebbe opportuno controllare di averne uno a disposizione in caso di emergenza. Se così non fosse, è bene farlo presente al personale. Sembrerebbe, infatti, che molti passeggeri abbiano l’abitudine di rubare i giubbotti di salvataggio.

Il segreto dei bagni degli aerei

Infine, Megan ha svelato il segreto dei bagni. Le toilette dell’aereo possono essere aperte dall’esterno in caso di necessità. Questa possibilità è molto utile nel caso, ad esempio, un passeggero si senta male.