Dei siciliani, Pirandello diceva che non possono che crescere un po’ più soli soli, «isole nell’isola, come la loro terra circondata da un mare immenso e geloso». Nato a Palermo, ma milanese d’adozione, Alessandro Enriquez – con le sue opere colorate e calorose – mette ogni giorno alla prova questa affermazione. Della Sicilia e del suo mare, infatti, porta nel cuore il romanticismo, e ovunque si muova diffonde messaggi di solidarietà, pace e amore per la vita. Per l’estate 2024, lo stilista parte alla conquista della Liguria.

Alessandro Enriquez arriva in Liguria

Non è la prima volta che si approccia a questa terra, dove già aveva portato i suoi colori con un pop-up presso Spinnaker ad Alassio. Questa volta dà vita a due progetti diversi e in pieno stile Enriquez. Dal suo mare al Tirreno, immenso e meraviglioso, porta un’esplosione di vita prima a La Spezia e poi nell’incantevole Golfo dei Poeti, contornato da colli e alture che si affacciano sul mare, uno dei luoghi più magici di tutta Italia.

La scelta di investire nella bellezza in città come La Spezia e Lerici è arrivata naturalmente, dopo che lo stilista ne è rimasto ammaliato. E quando si sente questo amore, non si può far altro che celebrarlo. «L’Italia è un patrimonio che va visitato, esaltato e raccontato ed io scelgo di farlo attraverso la mia collezione, i miei disegni e messaggi», racconta Alessandro. «Con piacere coinvolgo un bellissimo store che parla di moda come Niba e un ristorante capace di raccontare il sentimento dell’amore come la marinella».

Enriquez in Liguria: il pop-up presso lo Store Niba

Sofia Dong alla presentazione del pop-up di Niba

Protagonista del pop-up presso lo Store Niba a La Spezia sarà la nuova collezione Autunno Inverno, ispirata al tema della pace e ai suoi fiori, con uno spazio ad hoc ricco di elementi del brand legati al mondo del design e con delle vetrine interamente vestite Enriquez sulla via principale del Prione dell’elegante città ligure.

La collezione in mostra al pop-up store Niba

«Vivo la collezione come un racconto magico, poetico che sa d’Italia e d’amore», racconta lo stilista. «La Liguria, come la Sicilia, è una terra di affetti che ho imparato ad amare anni fa. Sono nato al mare e tornarci per me ha sempre un grande significato».

Alessandro Enriquez al pop-up Niba

L’ambiente è studiato per i clienti finali e si colora con le grafiche del brand, raccontando un mondo fantastico e una visione onirica ispirata ai fiori portafortuna –«perché di fortuna c’è sempre bisogno», com’è solito ripetere Enriquez. D’altronde, anche la buona sorte altro non è che un simbolo di pace, messaggio al centro della campagna che Alessandro ha presentato e lanciato durante la scorsa MFW di Febbraio, PACE CI PIACE. Viene reiterata in questo nuovo appuntamento estivo per ricordarne l’importanza, core del brand Enriquez e dei valori di Alessandro.

la marinella si tinge di Enriquez

Il Seaside Bistrot la marinella di Lerici si tinge di Enriquez

A conclusione dell’esperienza ligure, Alessandro Enriquez sbarca dunque al Golfo dei Poeti, in particolare presso il Bistrot di mare la marinella, che per l’occasione si veste d’amore con una personalizzazione che durerà tutto il mese di Agosto. Riservato e fronte mare, la marinella è un rifugio di calma e tranquillità, dove la lentezza diventa virtù e il tempo scorre dolcemente.

Enriquez celebra il suo arrivo in Liguria a la marinella

Il bistrot nasce da un’idea di tre fratelli liguri-lombardi e con ogni piatto celebra la qualità delle materie prime artigianali italiane. Il menù tipico è basato su ingredienti scelti con cura che richiamano alla mente la semplicità e l’eleganza degli anni ’60 e della Liguria di un tempo, la qualità dei prodotti è al centro di un’esperienza culinaria unica nel suo genere. A la marinella si crede fortemente nella sostenibilità come nuovo modo di fare impresa: l’unico che permette all’Italia di coniugare etica e savoir faire.

Colori e sapori d’amore

la marinella in stile Enriquez

La collaborazione con Alessandro personalizza il bistrot unendo i suoi disegni e le sue stampe originali, cifre stilistiche del brand, sia sulla parte decor (con la collaborazione con i ceramisti di Caltagirone per una mise en place coloratissima ed elementi di design disegnati ad hoc), che con un menù d’amour, accompagnato dai vini siciliani delle cantine Fazio.

Un esempio della proposta di Enriquez al menù de la marinella

Il menù di Enriquez è il punto d’incontro tra la proprietà e lo stilista: una proposta gastronomica mediterranea che racchiude in sé l’amore per l’Italia e per la stagione più bella. Paccheri freschi al pesto di Salicornia con crudo di gamberi al profumo dei capperi di Pantelleria, raviolo al nero di seppia con cuore di cozze ripiene, un ulteriore pesto secondo l’antica ricetta Dettoni realizzato con il mastro pestaio di Pesto Fiore, o ancora la granita di fichi al marsala con crumble di pistacchi di Bronte… Questi sono solo alcuni dei piatti che incantano il pubblico amante del “bel Paese”, dalla Liguria alla Sicilia, che solo Enriquez poteva tradurre in un racconto culinario fresco, gioioso e gustoso.

Dalla moda alla cucina, si sa, l’ingrediente più importante è sempre l’amore, e qui ce n’è da vendere.