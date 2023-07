Ami il rosa e il giallo? Scopri la moda dei diamanti fancy

T ra brillanti e luccichii, i diamanti fancy sono elegantissimi e glamour: conosci tutte le caratteristiche dei diamanti gialli e rosa?

Se vuoi dare un po’ di colore al tuo look, senza eccedere né rinunciare a fascino e raffinatezza, perché non sfoggiare diamanti fancy? Se ami il rosa e il giallo, sono proprio quello che ci vuole. Accanto alle versioni più tradizionali, chic, sobrie e di fine bellezza, puoi optare per diamanti colorati e altrettanto preziosi: ecco tutto quello che devi sapere.

Cosa sono i diamanti fancy

Un diamante è per sempre, ma quale scegliere? Oltre a quello incolore, elegantissimo e dal fascino senza tempo, impazza la moda dei diamanti fancy. Si tratta di diamanti con un colore naturale, la cui domanda non accenna a diminuire (ma sono i più rari sul mercato). Ad alimentare la loro popolarità ci hanno pensato persino le celebrities. Chi dimentica, per esempio, il diamante rosa da 6,1 carati che Ben Affleck regalò alla sua amata Jennifer Lopez? È bastato un regalo tra i divi di Hollywood e i commercianti di diamanti worldwide hanno registrato un boom di richieste proprio per i diamanti rosa. Sarà un caso? Difficile crederci…

I diamanti fancy sono particolarmente rari e, per questo motivo, hanno un costo al carato molto alto, tant’è che un diamante colorato con buona gradazione di colore ha un valore maggiore rispetto a uno bianco di pari forma e caratura. Attenzione però a distinguere i diamanti fancy “veri”… Ebbene sì, perché oggi esistono trattamenti ad alte temperature e alta pressione con cui trasformare diamanti naturali in tutti i colori dell’arcobaleno. Ecco allora che persino le pietre non particolarmente belle d’un tratto si trasformano in diamanti rosa. Ovviamente, non tutti possono permettersi un diamante colorato naturale, ma è più semplice accedere a una pietra trattata.

I diamanti fancy possono essere usati non solo per illuminare il tuo polso, creare orecchini dal fascino travolgente o comporre collier incantevoli. Persino i nastri possono diventare gioielli preziosi e farti splendere, regalandoti un bagliore sorprendente sia abbinandoli all’acconciatura sia trasformandoli in un accessorio per la cintura o il cappello. E perché non posarli sul décoleté? Sono accessori di rara bellezza in grado di esaltare tutta la tua femminilità. Nascono dalle sapienti mani di artigiani, si aggiudicano un posto nelle boutique più rinomate e sono oggetti di alta gioielleria. Le cascate di diamanti si abbinano spesso a smeraldi, rubini e zaffiri e sono perfetti per la serata di gala che aspettavi da sempre. Sfoggiali in occasione della cena romantica di cui sei in trepidante attesa o all’evento più prestigioso al quale sei stata invitata.

Come un fiore meraviglioso: tutte le caratteristiche del diamante rosa

Femminile e grazioso, il diamante rosa piace non solo a Jennifer Lopez. È un gioiello da sogno, una delle “versioni” più inestimabili ed eleganti del tradizionale diamante bianco. Ma cosa si nasconde dietro a una gradazione così dolce e delicata?

La maggior parte dei diamanti rosa proviene dalla miniera di Argyle, in Australia, nonostante continuino a rappresentare solo una piccolissima percentuale dell’intera produzione. A determinarne la sfumatura è un fenomeno naturale, legato all’elevata pressione che insiste sul minerale di base, il carbonio. Ciò provoca un contorcimento del reticolo cristallino, in grado così di rifrangere la luce e generare alla vista il colore rosa. Il complesso processo di genesi del diamante rosa lo rende particolarmente raro, ancora di più rispetto a quello giallo. Inevitabilmente, il suo costo non è propriamente alla portata di tutti. Non solo: più la saturazione e il tono sono vividi, più il diamante rosa acquisirà valore.

Denominato anche “fancy pink”, la cristalloterapia gli riconosce poteri curativi – privi però di una base scientifica – in particolare verso i disturbi psichici e nervosi. La sua nuance, inoltre, è correlata alla maternità e simboleggia intuito, pace interiore e legami affettivi, ma aiuterebbe persino ad affrontare con più serenità le difficoltà che ciascuno incontra lungo il proprio cammino di vita.

Tutti i segreti del diamante giallo

È una gemma rarissima e incantevole: il diamante giallo donerà un tocco di colore e grinta in più al tuo stile, esaltando tutta la tua classe. Sei pronta a lasciare un segno? Con un diamante giallo al dito di sicuro non ti dimenticheranno facilmente…

Tra i fancy, con sfumature colorate più o meno intense, rientra proprio il diamante giallo, che è luminoso e spicca per la sua originalità. Chiamato anche “fancy yellow”, deve la sua colorazione a particelle di azoto che assorbono le lunghezze d’onda luminose blu e restituiscono quelle gialle. Proprio come per gli altri diamanti colorati, anche in tal caso più è intensa la sfumatura della pietra più aumenterà il suo valore. I diamanti gialli grezzi arrivano soprattutto da Brasile, Africa meridionale, Australia e talvolta anche dalla Russia. Persino il cinema non resiste al loro fascino: agli occhi più attenti non sarà di certo passato inosservato il diamante giallo di Tiffany indossato da Gal Gadot nel film “Assassinio sul Nilo”.

Ma non è tutto: ai diamanti gialli sarebbero riconosciute alcune specifiche proprietà… È la cristalloterapia ad associare precisi significati alle pietre naturali, sebbene non abbia nulla a che fare con la scienza. Ecco allora che il diamante giallo viene associato a valori come la forza, l’autenticità e la prosperità. Se il tuo lui ti sorprende con un meraviglioso diamante giallo, magari incastonato nell’anello dei tuoi sogni, sappi che è di buon auspicio, soprattutto se si tratta di un fidanzamento ufficiale. Il giallo, inoltre, è il colore del sole e, per questo motivo, infonde energia e positività, oltre a stimolare la creatività. Cosa aspetti a sfoggiarlo?