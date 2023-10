È la collaborazione creativa più attesa della stagione, quella tra il colosso svedese H&M e la maison francese Rabanne. Annunciata con un party esclusivo a Parigi, la collab promette sensualità, stravaganza e scintillio

La collezione Rabanne H&M comprende abbigliamento femminile, maschile e accessori, oltre a oggetti di home decor. Il lancio avverrà il 9 novembre 2023 in punti vendita selezionati H&M e online su Hm.com.

L’annuncio della collaborazione tra H&M e Rabanne

Trasparenze, paillettes specchiate, cinture metalliche e strass. E poi ricami dorati, stivali da cowboy argentati, orecchini pendenti e copricapi in rete sfrangiata. La collezione Rabanne H&M unisce sensualità queer e audace stravaganza, dando vita a capi seducenti, cool e sfavillanti. «Qual è il luogo migliore per svelare una collezione fatta per divertirsi se non in un’iconica discoteca?», ha detto Ann-Sofie Johansson, Head of design e Creative Advisor di H&M. Il leggendario nightclub parigino Silencio è la location perfetta per ospitare la nuova luccicante capsule collection, nata dalla collaborazione tra il colosso dell’abbigliamento svedese e il pioniere della moda francese.

Il party esclusivo a Parigi

Il 2 ottobre il Silencio di Parigi ha ospitato un party esclusivo, che ha preso avvio dalla performance della pop star svedese Robyn. Un parterre di ospiti speciali ha potuto scoprire in anteprima la collezione di H&M e Rabanne. Special guest della serata la cantautrice e attrice Cher, assieme a celebri volti del cinema e del jet set internazionale come Elle Fanning, Irina Shayk, Iris Law, Alton Mason, Jared Leto, Damson Idris, Ashley Graham e Tina Kunakey, che hanno tutti indossato i capi della nuova collezione Rabanne H&M. Tra gli ospiti intervenuti, anche Amina Muaddi, Tyga, Rianne Van Rompaey, Alexander Edwards, Jade Rabarivelo, Rafael Pavarotti e Issa Perica.

Ashley Graham, Irina Shayk e Elle Fanning

H&M e Rabanne: versatilità e gioia

«Rabanne è sempre stato un marchio gioioso e questo evento ha catturato perfettamente l’energia che si ritrova anche nella collezione Rabanne H&M. Voglio che le persone si sentano libere quando indossano i nostri capi, è stato bello vedere gli ospiti divertirsi e abbracciare lo spirito edonistico della collezione», ha detto Julien Dossena, Creative Director di Rabanne. «È stata una gioia rivelare la collaborazione Rabanne H&M a Parigi, con i nostri ospiti che hanno potuto scoprire il potenziale di questa collezione versatile», ha invece aggiunto Ann-Sofie Johansson, Head of design e Creative Advisor di H&M. A noi, intanto, non resta che gustare qualche anticipazione e impostare il countdown.

I look delle celeb

Elle Fanning

Cher

Irina Shayk

Jared Leto

Iris Law

Ashley Graham

Alton Mason e Neelam Gill