L e collaborazioni nel mondo della moda sono ormai un appuntamento fisso. E anche la prossima stagione si prospetta ricca di sorprese. Ecco tutte le novità

La moda, si sa, deve evolvere continuamente. Per farci sognare deve sempre correre più veloce di noi e ormai questa è un’impresa ai limiti del possibile: negli ultimi anni i brand hanno visto nelle collaborazioni moda l’occasione per reinventarsi. Il fenomeno delle fashion collabs è letteralmente scoppiato, anche se non sempre dando i risultati sperati, ed è quasi impossibile trovare marchi che non abbiano mai lanciato progetti condivisi.

La nuova moda tra collaborazioni e contaminazioni

Il segreto che la moda sembra aver riscoperto è uno dei mantra più antichi del mondo: l’unione fa la forza. Così, accostando mondi diversi per farsi guardare con occhi diversi, alcune collaborazioni recenti sono già entrate nella storia. Prima fra tutte Louis Vuitton x Supreme, che deve al genio di Virgil Abloh il rilancio del brand grazie all’unione con l’universo streetwear.

Già nel 2004 Karl Lagerfeld aveva compreso le potenzialità del lavoro di squadra tra lusso e fashion più popolare, lanciando la sua Karl Largerfeld x H&M. Nella campagna pubblicitaria che ne anticipava il lancio, una folla circondava l’eclettico stilista tedesco, chiedendo insistentemente: “Karl, Karl, ma davvero?”. È questa sorpresa mista a incredulità a dare impulso ai brand che sono sempre più alla ricerca di nuove formule di collaborazione, a volte anche inimmaginabili, come quelle tra brand di lusso. Da ricordare la Gucci x Balenciaga di Alessandro Michele o la Fendi x Versace (“Fendace”): due collaborazioni interne a uno stesso mondo, che hanno saputo presentare capi iconici con sguardi nuovi, contaminandosi o “hackerandosi” a vicenda.

Collaborazioni nella moda: è tutto marketing?

La critica di molti amanti della moda è che non sempre i risultati di queste collaborazioni mantengono le promesse e lasciano il segno, ma piuttosto finiscono per rivelare un marketing sfacciato. Sicuramente le vendite premiano, ma se a distanza di anni ancora ricordiamo sognanti certi capi, vuol dire che ancora una volta la moda ha saputo come entrare nelle nostre vite.

Anche per la prossima stagione sono previste nuove collaborazioni che rilanciano modelli iconici, ci aiutano a ripensare i nostri brand preferiti e, immancabilmente, ci sorprendono. Dalle interazioni tra brand storici e giovani creativi fino alle collezioni che uniscono moda e personalità del momento: questi mesi freddi non faranno mancare nulla. Oggi chi può indovinare quale di queste interazioni cambierà le regole per il fashion system di domani? Non resta che provare a indovinare.

AGL x Kristen McMenamy

Courtesy of AGL x Kristen Mcmenamy

La collaborazione nasce dall’interazione tra il brand artigianale AGL e Kristen Mcmenamy, la top model dai tratti androgeni che ha incarnato il grunge sulle passerelle degli anni ’90. A partire dalla coppia di iconiche strutture AGL sono nati 8 stili limited edition: decolleté con accessori a forma di fiore, decori a catena. Accanto a colori classici come il nero e il bianco ottico, questa collezione è caratterizzata dall’incontro tra il viola – misterioso e fantastico – e tocchi d’oro e d’argento che creano giochi di luce.

Clarks Original x Daniëlle Cathari

Courtesy of: Clarks Original x Daniëlle Cathari

La stilista olandese Daniëlle Cathari, famosa per la sua vivace femminilità e per l’interpretazione sovversiva di modelli classici, si unisce con lo storico Clarks Original per rivisitare gli iconici modelli Wallabees. La campagna mostra le 7 nuove nuances accostate a capi del guardaroba della giovane designer che ne evidenziano la versatilità. Qualunque sia il tuo stile, non puoi farne a meno: stanno bene proprio su tutto.

Collaborazioni moda: Adidas x Shuting Qiu

Courtesy of: Adidas x Shuting Qiu

Adidas e la designer cinese Shuting Qiu lanciano un’edizione limitata che mira ad esplorare le diverse espressioni della bellezza femminile. Si ispira al verde dei campi da calcio e celebra la Women’s World Cup. La collezione unisce moda e sport con 11 capi d’abbigliamento adatti a donne dallo stile di vita attivo e versatile.

Roger Federer by JW Anderson

Courtesy of: UNIQLO UK

La divinità del tennis Roger Federer, già ambassador di UNIQLO, lancia una collaborazione con lo stilista JW Anderson unendo il suo stile classico alle reinterpretazioni sportive e colorate dello stilista britannico. L’obiettivo è quello di creare una linea comoda per l’attività fisica ed elegante per la vita quotidiana: il risultato è una collezione lifewear perfetta per tutti. I capi saranno disponibili a partire da lunedì 4 settembre sullo store online e da martedì 5 settembre in negozio.

Skechers e Snoop Dogg

Courtesy of Skechers

L’icona dell’hip hop Snoop Dogg si prepara a influenzare anche il mondo della moda dando inizio ad una collaborazione pluriennale con Skechers. La collezione coniuga il comfort innovativo del brand di scarpe con la visione unica del design di Snoop Dogg in una gamma di sneakers versatili e street-ready che si adattano a qualsiasi stile di vita. La prima OG e Remix Capsule di modelli è disponibile anche in Italia sul sito ufficiale skechers.it e nel flagship store a Roma. Nelle prossime settimane è previsto il lancio di altre due collezioni in edizione limitata.

Collaborazioni moda: Colorful Standard x Eastpack

Colorful Standard x Eastpak

Al centro di questa collaborazione sportiva e colorata c’è la sostenibilità: zaini e borse sono realizzate in 100% poliestere riciclato, un materiale versatile e dalla lunga durata. I colori più iconici di Colorful Standard si uniscono ai prodotti più amati di Eastpack: come si fa a sceglierne solo uno? La collezione è disponibile in negozi selezionati e nei negozi Colorful Standard, online su eastpak.com e colorfulstandard.com.