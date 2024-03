L e campagne moda primavera\estate ci fanno sognare anche nel 2024. Con l'inizio dell'anno, i brand si preparano a raccontarci storie emozionanti e uniche: scopri le nostre preferite qui

Con l’inizio del nuovo anno il mondo della moda si prepara a dettare le tendenze per le stagioni più calde. Prima di emozionarci con le sfilate della Fashion Week, possiamo cominciare a sognare un 2024 magico con le campagne moda che i brand cominciano a condividere con noi in questo periodo. Qui abbiamo selezionato alcune delle nostre preferite, con cui sogniamo un’estate tutta da sfilare.

Un gioiello, mille storie: la campagna di UNOAERRE

UNOAERRE Press

Una donna, un’ascensore, un gioiello che le dà personalità e la rende unica. La campagna di UNOAERRE, Un gioiello, mille storie, racconta di chi siamo quando nessuno ci guarda, come tutte le nostre sfumature che si mostrano nei momenti in cui siamo più spontanee.

È centrale l’ascensore, iconico simbolo di spazio intimo e al tempo stesso in movimento, in cambiamento continuo. Un irrequieto, inesorabile saliscendi di emozioni: i vari momenti della giornata, le varie fasi della vita. C’è un gioiello per ogni emozione: UNOAERRE ci invita a scoprirli tutti.

La Dolce Vita: Bianca Balti è il volto del 2024 di Sisley

Minimalismo funzionale, allure anni ‘90 e animo rock: la quintessenza di Sisley torna con una nuova campagna che racconta la scoperta dei sensi. La Dolce Vita vede una donna in carriera abbandonarsi a divertimento e passione con un gruppo di amici improvvisato e la Roma eterna sullo sfondo. I protagonisti son due bellezze uniche: quella inconfondibile di Bianca Balti e quella mediterranea di Giacomo Cavalli.

La fotografia è stata affidata nuovamente a Pierre-Ange Carlotti, incaricato di catturare la sensualità dei protagonisti e la collezione SS24 con lo stile rough e spontaneo che contraddistingue il suo lavoro. La linea sarà disponibile a partire dal 14 febbraio.

Sogniamo Los Angeles con la campagna di 7 For All Mankind

7 For All Mankind Press

Forever LA, Forever Mankind è una lettera d’amore alla vibrante e variegata città di Los Angeles, luogo di nascita di 7 For All Mankind. Un omaggio alla città dei sogni e all’industria del denim, girata in tre location differenti che caratterizzano lo splendido scenario di Los Angeles: Los Feliz, il Wright Ranch e Westward Beach a Malibu.

Tra i must have della nuova collezione spiccano due nuovi modelli: il denim Willow, denim di spicco dalla nuova vestibilità a palazzo drammaticamente esagerata, e il modello Ryan, un capo da uomo dalla vestibilità rilassata, una rivisitazione contemporanea dello straight leg. La collezione primavera/estate 2024 di 7 For All Mankind sarà disponibile dal 13 Febbraio.

Cinema Club: la campagna di Zalando e Aspesi

La nuova campagna Cinema Club reinterpreta l'”Età dell’oro” della cultura cinematografica per i giovani millennial: in una lettera d’amore al cinema italiano, combina la visione estetica unica del passato con quella contemporanea attraverso immagini e contenuti video che catturano l’essenza di giovani dallo spirito libero.

Trae ispirazione dall’iconico patrimonio della moda di Aspesi e dal moderno approccio ai consumatori del lusso di Zalando, è realizzata in Italia e presenta 16 articoli unici che propongono una nuova interpretazione dello stile dell’utilità. Fondendo il DNA di entrambi i marchi, la capsule comprende capi iconici della casa di moda in nylon e cotone, inventa camicie e t-shirt di genere neutro insieme a pezzi sofisticati tra cui il bomber e i pantaloni cargo.

La collezione sarà disponibile in accesso anticipato per i clienti VIP dal 19 febbraio 2024 e il 21 febbraio 2024 seguirà l’accesso generalizzato ai negozi Zalando e via Aspesi. Sarà celebrata durante la settimana della moda di Milano con un esclusivo evento stampa. Per l’occasione, i negozi Aspesi disporranno di un visual merchandising dedicato.

La campagna Underwater di Etnia Barcelona

Etnia Barcelona Press

Avete mai sognato di immergervi nelle profondità inesplorate dell’oceano, dove nemmeno i raggi del sole osano penetrare? Etnia Barcelona ci emoziona con la nuova campagna Underwater, che ci porta in un universo surreale e ipnotico abitato da esseri mistici, flora e fauna affascinanti, il tutto immerso nel silenzio dei fondali.

Per realizzare Underwater, il marchio ha utilizzato l’intelligenza artificiale: il risultato non è un’immagine fredda e robotica, ma un mondo in cui la tecnologia si fonde con la natura per creare un ambiente magico ed armonioso, rispettando ogni dettaglio. È così che il brand ci invita non solo ad immaginarci immersi nella natura, ma a ripensare la nostra convivenza con la tecnologia per dare vita ad un mondo sorprendente.

La campagna presenta i 22 nuovi modelli (18 da vista e 4 da sole) con variazioni di colore: ispirati al mondo subacqueo, combinano una palette di tonalità traslucide con colori solidi ispirati alla flora e alla fauna marina. La collezione è già disponibile presso ottici selezionati, sul sito (etniabarcelona.com) e presso il Flagship store.

Victoria De Angelis nella campagna Emporio Armani Underwear

PH: Giampaolo Sgura

Il brand underwear di Emportio Armani è da sempre simbolo di libertà e spirito libero: non poteva che essere la straordinaria Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, a diventare la face della campagna primavera/estate 2024.

Magnetica presenza scenica e stile unico, Victoria non ha bisogno di presentazioni: le bastano poche mosse per trasmettere forza, energia e consapevolezza.

Italian moments: la campagna di Furla

Furla Press

Le attrici italiane Gaia Girace e Lodovica Martino sono i volti di Italian Moments, la nuova campagna Primavera/Estate 2024 di Furla. Insieme, personificano la donna che si ritaglia un momento di pace in una vita frenetica. Alla scoperta di un equilibrio come piacevole stato d’animo. La campagna racconta le protagoniste con un linguaggio cinematografico: Gaia e Ludovica sprigionano un’aura rilassata in perfetta sintonia con la bellezza dei paesaggi italiani sullo sfondo.

La campagna annuncia il debutto delle nuove Furla Nuvola e Furla Gerla. Nuvola è una borsa dall’animo leggero, delicato. È impreziosita dal nuovo hardware “Arcosfera”, mentre Gerla è composta da morbide strisce in nappa che si annodano e intrecciano fra loro. Fra gli accessori più amati, spiccano anche il secchiello Furla Giove e Furla Flow, che arriva nella versione mini-zaino e a mano. La collezione sarà disponibile a partire dal 5 febbraio su Furla.com, in tutti i negozi Furla e presso la rete globale dei partner.

Campagne moda 2024: Elodie per Zalando

Zalando Press

Ogni palco è un grande palco: affrontalo con il tuo stile. È questo il titolo della campagna pubblicitaria di Zalando, che per l’occasione collabora con Elodie, la diva pop del momento. La campagna pubblicitaria invita a riflettere su quei momenti della vita ci si sente insicuri, per dimostrare poi come la scelta di look che facciano sentire a proprio agio sia il segreto per gestire con successo qualsiasi situazione.

Focus della campagna pubblicitaria è il parallelismo tra due storie: da un lato Elodie che si prepara per salire sul palco, dall’altra un ragazzo “normale” che si accinge ad affrontare la discussione della sua tesi. Sono due situazioni completamente diverse, ma in entrambi i casi l’ansia lascia spazio alla sicurezza grazie alle giuste scelte di stile. Così Zalando vuole mettere in risalto il proprio vasto assortimento di articoli premium e Designer: la campagna sarà trasmessa da febbraio a maggio su tutti i canali tv e le radio.

Il labirinto cromatico di Colmar

Colmar Press

Mentre la primavera dipinge il mondo di colori vivaci, Colmar ci accompagna attraverso un labirinto urbano alla scoperta di forme surreali dalle molteplici sfumature. Un luogo dove perdersi nei pensieri personali e dove fantasticare.

La collezione Chromatic Labyrints comprende giacche imbottite e sfoderate e morbide felpe colorate.

Campagne moda 2024: B The Change di Davines

La certificazione B Corp è una delle più difficili da ottenere: riunisce brand e aziende con l’obiettivo di fare la differenza. Davines fa parte di questo movimento dal 2016 e con la sua nuova campagna mira a condividere le storie di diverse altre B Corp con i propri clienti, per incoraggiarli ad attuare scelte sostenibili nel fare acquisti.

Così, in occasione del Global B-Corp Month (marzo), Davines lancia l’annuale B The Change: nel 2024 la protagonista sarà The Good Idea, la quale ha creato un omaggio in esclusiva per i clienti dei saloni Davines. Dall’1 al 31 marzo, acquistando shampoo + conditioner di una delle famiglie Essential Haircare e la LOVE/body lotion (55€) si riceverà in regalo una lunch box in alluminio stampata con l’esclusivo design Davines e un messaggio positivo. Utile e adatta sia al lavoro che al tempo libero, consente di evitare i contenitori usa e getta.

Create your unexpected: la campagna di & Other Stories

Con una protagonista d’eccezione, la top model, artista e sostenitrice umanitaria Alek Wek, la nuova campagna di & Other Stories è un inno di libertà. L’invito a svincolarsi dalle imposizioni della società e superare i propri limiti. Il primo drop della collezione è stato lanciato lo scorso 22 febbraio, mentre il prossimo sarà disponibile in negozi selezionati e sul sito (www.stories.com) dal 15 marzo.