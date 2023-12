G lamour, magia, dettagli scintillanti: la moda delle Feste è tutto questo, ma non solo. Tra campagne e capsule da sogno, piccoli brand e maison dal successo internazionale ci guidano allo scoperta delle proprie proposte. Con un'attenzione - anche e soprattutto - all'etica e la solidarietà

Pronta a sognare? Le campagne moda per il Natale 2023 sono fonte di estasi e meraviglia, magia allo stato puro. Doni da sogno, cadeau che ameremmo trovare sotto l’albero, look per brillare tutta la notte. Qui ti presentiamo le più belle, per incantarti a occhi aperti. Senza dimenticare però lo spirito fondante del Natale: la solidarietà. Scopriamole subito.

Natale 2023: Gucci celebra l’arte del regalo

Dopo il debutto con la sua prima collezione per Gucci lo scorso settembre, il direttore creativo Sabato De Sarno scrive una nuova pagina nella storia della maison fiorentina. Scattate da Anthony Seklaoui, le foto della campagna Gucci Gift vogliono essere un omaggio all’idea di famiglia: l’atmosfera è festosa, ogni attimo è carico di gioia, amore e meraviglia.

Courtesy Gucci

Centrale nella campagna sono ovviamente i prodotti Gucci, che si fanno lussuosi portavoce dello storytelling scelto. Realizzati nel distintivo tessuto GG – il monogramma iconico della maison, – borse da viaggio e accessori della collezione Gucci Valigeria diventano perfette idee di regalo per il Natale, tra trolley rigidi, beauty case, borsoni di varie forme e dimensioni. Non mancano anche le calzature, giacche, capi in denim e articoli in seta. Anche il Morsetto, che caratterizza il mocassino più emblematico della griffe (e non solo) arricchisce la narrazione della campagna.

Courtesy Gucci

Louis Vuitton, un’immersione nel magico universo delle festività

Il Natale secondo Louis Vuitton? Un’immersione totale nel magico universo delle festività, possibile attraverso le straordinarie creazioni senza tempo della maison francese. La campagna propone una selezione di prodotti esclusivi in cui le borse Louis Vuitton più emblematiche – Coussin, Twist, GO14 e Capucines – sono impreziosite da catene dorate e perle lucenti. Protagonisti anche i foulard, accessori imprescindibili del guardaroba femminile: spiccano i meravigliosi carré Up And Away in seta pregiata. L’arte del viaggio è invece celebrata da una selezione di valigie sofisticate, come il Trolley Horizon e la Keepall Bandoulière.

Courtesy Louis Vuitton

Protagonisti della campagna Louis Vuitton dedicata al Natale 2023 sono anche i gioielli Blossom, perfetti per scintillare durante le feste: anelli, bracciali, orecchini e pendenti richiamano il profilo grafico dell’iconico fiore del Monogram. Tra gli orologi Louis Vuitton troviamo infine il modello Tambour, un gioiello da polso che trascende il concetto di stagionalità reinventandosi di volta in volta con dettagli raffinati.

Courtesy Louis Vuitton

Etro presenta la collezione Gifts of Joy

Si chiama Gifts of Joy ed è la collezione con cui Etro celebra il Natale 2023. Ispirata all’atmosfera eccentrica degli anni Settanta, la campagna è intrisa di motivi estrosi – tartan, stampe grafiche e cromatiche, disegni di medaglioni e jacquard con scomposizioni geometriche – alternati a un’estetica massimalista in cui riecheggia il contrasto tra grunge e approccio sartoriale, tipici dello spirito della maison. Caratterizzati da elementi iconici come il paisley e il pegaso, gli accessori in pelle sono protagonisti e tra questi spiccano le nuove borse Saturno ed Essential Folder, impreziosite con applicazioni di micro-borchie multicolor. Piccoli esclusivi cadeaux natalizi sono invece i maxi-gioielli e i charms in miniatura.

Courtesy Etro

La campagna Holiday di Etro segna anche il debutto della nuova collezione Etro Eyewear (precedentemente anticipata in passerella durante le sfilate moda uomo e donna a Milano) ed Etro Kids, dedicata ai bambini. Ultimo, ma non per importanza, è il panettone Etro creato in collaborazione con Aimo e Nadia, del ristorante due stelle Michelin Il Luogo Aimo e Nadia a Milano.

Courtesy Etro

Courtesy Etro

Versace celebra il Natale con la star K-pop Hyunjin

Nominato Global Brand Ambassador della maison all’inizio di quest’anno, Hyunjin – il poliedrico membro della boy group K-pop Stray Kids – è il protagonista della campagna Versace Holiday. “Versace rappresenta alla perfezione lo spirito delle feste: è emozionante, divertente, ti fa sentire bene – racconta Hyunjin. – È esattamente così che mi sono sentito nello scattare questa campagna con la mia Versace Family. Grazie Donatella, sei la migliore!”. Parole che si riflettono attraverso le immagini scattate da Angelo Pennetta, una celebrazione festosa piena di carattere, eleganza e divertimento. “Con questa campagna natalizia ho voluto celebrare la gioia che contraddistingue il periodo festivo, circondati dai nostri cari – spiega Donatella Versace. – Sono entusiasta che Hyunjin sia entrato a far parte della Versace Family. Adoro la sua energia e lo spirito gioioso di queste immagini”.

Courtesy Versace

Negli scatti di campagna, la star presenta le Athena tote bag con l’iconica stampa Barocco Versace in una veste nuova che, pur conservandone l’identità, viene ora declinata in nuovi e morbidi colori tono su tono. Non meno importante è la presenza del Barocco in tutta la collezione Holiday: lo sfarzo della stampa cattura perfettamente lo spirito della stagione delle feste secondo Versace, trovando spazio in collezione insieme a intricati inserti in pizzo sugli abiti da sera in raso enver, i jacquard nella maglieria, nella sartoria e nei capispalla e i denim Versace stampati al laser.

Courtesy Versace

Ami: una capsule e una speciale Mystery Box

La maison parigina Ami celebra il Natale 2023 con il lancio di un’esclusiva capsule collection, oltre a una Mystery Box digitale in edizione limitata. Guanti, sciarpe, cappellini, berretti, borse e piccola pelletteria sono gli accessori Ami che caratterizzano la capsule insieme a capi prêt-à-porter come i piumini argentati e le giacche a vento. Il simbolo distintivo della maison viene riproposto sui capi in alpaca Ami de Coeur con una speciale lavorazione a maglia in filo d’argento.

Courtesy Ami

Innovativo è inoltre il lancio della speciale Mystery Box firmata Ami: ciascuna box vuole essere uno scrigno del tesoro che offre accesso a vantaggi esclusivi, come contenuti digitali selezionati da utilizzare sull’e-commerce del brand e due vendite private online – previste a marzo e a settembre 2024 – riservate esclusivamente a chi si accaparrerà una Mystery Box. Disponibili su amiparis.com, le Mystery Box sono state prodotte in edizione limitata: ne esistono solo 999 pezzi, omaggio al numero fortunato del direttore creativo Alexandre Mattiussi, e saranno disponibili esclusivamente fino al 24 dicembre al prezzo di 250 euro. Con ciascuna, anche un regalo speciale: un pezzo iconico AMI, la possibilità di vincere due inviti alla sfilata AMI di gennaio 2024 a Parigi, una sessione di shopping in una boutique della griffe o un incontro esclusivo con Alexandre Mattiussi. I vincitori verranno annunciati il 25 dicembre.

Courtesy Ami

Miomojo: l’esempio di “un atto d’amore”

Il brand di borse vegane Miomojo celebra il Natale con la campagna An Act of Love (tradotto, “un atto d’amore”): un invito a partecipare a un movimento di gentilezza e compassione verso il nostro Pianeta e tutte le creature che lo abitano. Fondato nel 2012 da Claudia Pievani, il brand di accessori moda cruelty-free si impegna da sempre nel sostegno a Organizzazioni Internazionali per la Protezione degli Animali, quali: Animals Asia Foundation, FOUR PAWS International, Mercy for Animals e PETA Germania. Collabora inoltre con santuari indipendenti come Capra Libera Tutti. Quest’anno, il supporto va alla Fondazione Save the Dogs and Other Animals, organizzazione italiana fondata proprio da Sara Turetta che opera in Romania a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.

Courtesy Miomojo

Nel design degli accessori, l’eleganza è centrale: risaltano infatti le silhouette minimali dei modelli più iconici, come la borsa Tecla S nelle nuove varianti natalizie e le tote bag Alma. In vista delle Feste, “l’atto d’amore” di Miomojo trova spazio nella perfetta coniugazione di etica ed estetica. Gli accessori Miomojo sono infatti realizzati con materiali riciclati e upcycled, oltre a una speciale selezione di fonti innovative di derivazione organica provenienti da cactus, mele, ananas ed altri con un alto contenuto bio-based, da bio-polioli originati da coltivazioni di cereali no-food e OGM-free, con un basso impatto ambientale.

Courtesy Miomojo

Natale 2023: la pallina solidale di Malo

Malo celebra le Feste e il Natale 2023 all’insegna della maglieria: maglie morbidissime al tatto, mantelle bianche a trecce, cappotti double in lana e cashmere in bianco e rosso combinano stile e artigianalità. Regali perfetti per stupire chi amiamo, ma anche idee validissime per i look delle Feste. Li contraddistingue la vestibilità che, nel rispetto dei valori del brand, si presenta morbida e accogliente: una vera coccola per gli occhi e chi ne indossa i capi. Senza omettere l’eccellente know-how con cui artigiani esperti portano alla vita ogni singolo pezzo.

Courtesy Malo

Non solo maglieria. Con delle speciali palline di Natale, Malo sostiene ANLAIDS: l’associazione – impegnata dal 1985, anno della sua fondazione – è attiva nella prevenzione dell’infezione da HIV e nella sensibilizzazione alla corretta informazione, nel sostegno alla ricerca, nella tutela dei diritti delle persone affette e nella lotta allo stigma. Le palline di Natale personalizzate Malo per Anlaids, in vetro soffiato bianco con eleganti decori nell’iconico “azzurro Malo” sono un’idea regalo unica e solidale, simbolo di un prezioso gesto di solidarietà (sono disponibili in tutte le boutique Malo e online sull’e-commerce del brand).

Courtesy Malo

Ba&sh, un guardaroba perfetto per i party serali

Tempo di festeggiamenti in stile ba&sh: con la campagna 9pm pensata per celebrare le Feste, il brand ci invita a brindare al nuovo anno con un guardaroba perfetto per i party serali. Le proposte ci trasportano con l’immaginazione al celebre Studio 54 di New York, il famoso disco club sull 54esima strada, o in un club londinese degli anni Novanta. I capi di sartoria si caricano così di glamour e sensualità: i minidress si indossano con stivali tempestati di strass, velluto viola e trame metalliche arricchisono la narrazione di una femminilità sensuale e decisa.

Courtesy ba&sh

Anche la guida ai regali di ba&sh è ricca di idee per il cadeau perfetto: dai gioielli alle cinture, dalla pelletteria pregiata alle scarpe di tendenza, il brand offre delle proposte attente all’aspetto ambientale, realizzate in concerie certificate dal Leather Working Group. Allo stesso modo, la maglieria è composta principalmente da cashmere e lana riciclati. Per un Natale glamour ma anche etico.

Courtesy ba&sh