H abemus classifica definitiva: 10 must-have della moda 2023 - molti dei quali dal costo proibitivo - che negli ultimi tre mesi sono diventati virali in rete. Cercati, desiderati e bramati. Scopriamoli subito

Tendenze moda 2023: che cos’è il Lyst Index?

È vero, c’è che dice che è solo un algoritmo a parlare, ma il Lyst Index – la classifica trimestrale dei marchi di lusso e dei prodotti moda più desiderati e cercati in rete – è diventato un appuntamento fisso tra addetti ai lavori e non solo, per osservare le tendenze di mercato. Un mercato del quale tutte facciamo parte, lungi da noi stare a classificarci o meno tra le cosiddette luxury consumers. Lo insegna anche una celebre scena nel film Il Diavolo veste Prada, quando la direttrice di Runway Miranda Pristely, interpretata da Meryl Streep, spiega alla sua assistente Andrea come nasce e come muore una tendenza (tutto a partire da quel fatidico colore ceruleo: “Quell’azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro”, commenta la direttrice della rivista). Ad ogni modo, se in passerella una tendenza nasce, è poi per merito della risonanza su giornali e (soprattutto) social media che un prodotto continua il suo ciclo vivale, aggiudicandosi o meno picchi di viralità. I 10 prodotti moda 2023 più desiderati e cercati in rete nel secondo trimestre di quest’anno hanno raggiunto un tale picco di viralità da far parlare di sé. Non resta che scoprirli.

I 10 must-have più desiderati e cercati in rete

La classifica è stata redatta da Lyst, piattaforma utilizzata da oltre 200 milioni di persone ogni anno per cercare, scoprire e acquistare prodotti da marchi e negozi. La formula alla base di The Lyst Index tiene conto del comportamento degli acquirenti di Lyst, comprese le ricerche all’interno e all’esterno della piattaforma, le visualizzazioni dei prodotti e le vendite.

1. La canottiera Loewe

Sulla canottiera bianca noi ci avevamo scommesso, decretandola già in primavera una tendenza moda indiscussa. Dal report di Lyst salta fuori che è la casa di moda spagnola Loewe ad aggiudicarsi il primato: il tank top Anagram di Loewe è stato indossato anche da Kylie Jenner, scalando la classifica dei prodotti più desiderati e cercati in rete negli ultimi tre mesi del 2023.

Canottiera in cotone, Loewe (€320)

2. Le sneakers Onitsuka Tiger

Seconde in classifica sono le sneakers Mexico 66 di Onitsuka Tiger: un classico da corsa e non solo, che nel 1968 fu scelto dalla Nazionale giapponese per i Giochi Olimpici di Città del Messico. Indossate anche dalle top model Bella Hadid e Kaia Gerber, queste sneakers hanno generato 113 milioni di visualizzazioni su TikTok, diventando le preferite della generazione Z.

Sneakers Mexico 66, Onitsuka Tiger (€130)

3. Gli occhiali da sole Versace

Gli occhiali da sole Versace, nello specifico il modello Maxi Medusa Biggie, deve il suo successo così virale anche a Dua Lipa, la popstar che ha realizzato una capsule estiva – chiamata La Vacanza – con la casa di moda italiana. Si ispirano alla cultura hip-hop degli anni ’90, e l’iconico dettaglio Medusa spicca sulle stecche in acetato.

Occhiali da sole Medusa Biggie, Versace (€250)

4. La borsa di paglia Loewe

Ebbene sì, la casa di moda Loewe trionfa in classifica con non uno bensì due prodotti. C’è di più: Loewe è stato anche il brand più cercato in rete in questo secondo trimestre del 2023, seguito da Prada, Versace, Miu Miu, Bottega Veneta, Valentino, Saint Laurent, Moncler, Gucci e Dior (questi sono i primi 10 in ordine di gradimento). La famosa borsa a spalla in foglie di palma intrecciata è diventata una vera it-bag.

Borsa in foglie di palma e pelle, Loewe (€480)

5. Le sneakers New Balance x Aimé Leon Dore

Vero, questa versione della sneaker New Balance realizzata in collaborazione con il brand newyorkese Aimé Leon Dore costa molto più delle classiche. Un investimento di ben €563 al quale però possiamo ovviare preferendo, semplicemente, un paio di sneakers New Balance a prova di budget (se ne trovano di bellissime anche sotto i €100).

Sneakers, New Balance x Aimé Leon Dore, su Farfetch (€563)

6. I jorts in denim di Agolde

I jorts – un mix di jeans e shorts, con la silhouette dei bermuda – conquista la sesta posizione. Focus sul brand: Agolde è tra i marchi moda preferiti di Hailey Bieber, Gigi Hadid e A$AP Rocky (il marito di Rihanna!).

Jorts di jeans, Agolde, su MyTheresa (€250)

7. Le ballerine in rete di Alaïa

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di “quiet luxury”: bene, le ballerine in pelle e tessuto a rete di Alaïa ne sono un primo esempio (perché in classifica ne vedrete anche altri). Questo modello specifico si ispira alla cultura giapponese ed interpreta con minimalismo l’eleganza femminile più versatile.

Ballerine basse in rete, Alaïa (€650)

8. I sandali infradito di The Row

Parli di “quiet luxury” ed ecco che spunta The Row, il marchio fondato dalle sorelle Mary-Kate Olsen e Ashley Olsen. Gli infradito Ginza in pelle ne sono un altro esempio (di successo), classificatosi ottavo.

Infradito in pelle, The Row, su Matches (€920)

9. La borsa a spalla di Longchamp

La borsa a spalla di Longchamp è portatrice di sole belle notizie: ha un prezzo democratico, perché costa €120, ed è un accessorio imprescindibile anche nel guardaroba di Jennifer Lopez, Kate Middleton e Kendall Jenner. Nell’ultimo trimestre 2023, le ricerche in rete sono aumentate del 56%.

Borsa a spalla in tela riciclata, Longchamp (€120)

10. Il berretto da baseball di Loro Piana

Dulcis in fundo, un accessorio che sancisce la concezione del lusso per eccellenza. Il berretto da baseball è un accessorio di tendenza e senza tempo, che il marchio Loro Piana ha realizzato in cashmere con trattamento impermeabile. Un vero lusso, alla cifra (tutt’altro che modica) di €490.

Cappellino in cashmere impermeabile, Loro Piana (€490)