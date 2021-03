S cegliere e acquistare la giusta lingerie è il primo step per mettere le basi per un look che non ti tradirà mai. Dove acquistarlo? Online ovviamente.

Lingerie: istruzioni per l’uso. Tutte siamo passate dai completi scoordinati, un po’ rovinati e decisamente demodè ma, forse, è arrivato il momento di sederti davanti a un pc, a uno smartphone o a un tablet e iniziare a individuare i completini intimi da comprare online.

Comoda, sexy, per tutti i giorni o dedicata alle occasioni più speciali: individuare l’intimo giusto per ogni donna è possibile e qui sei nel posto giusto per trovare i must have per il tuo nuovo armadio partendo proprio dalle basi.

Camicia da notte in satin

La camicia da notte in satin è un evergreen del nightwear al femminile. Delicata sulla pelle e sensuale allo stesso tempo, questo modello, con un elegante inserto in pizzo di una tonalità più chiara sul retro, è il perfetto tocco glamour che manca alla tua collezione di lingerie.

Reggiseno in pizzo macramè

Ogni buon reggiseno deve avere poche ma semplici caratteristiche che lo rendono confortevole e piacevole da indossare. Come il modello con ferretto, tessuto di pizzo macramé, spalline regolabili e coppe senza imbottitura. Un modello senza tempo da avere nel cassetto.

Baby doll

Rosso come la passione, quella per la lingerie. Questo babydoll morbido e scivolato sul corpo è perfetto per chi ha voglia di un pezzo speciale da indossare nelle occasioni speciali e non. Il plus sono i dettagli sul retro: spalline regolabili e intrecci delicati.

Completino intimo con bralette

Comoda e glamour: la bralette è il reggiseno perfetto per chi ama la comodità di modelli senza ferretti e sostenitivi anche per chi porta una terza o una quarta di reggiseno. Il completo, poi, si arricchisce di uno slip a vita alta in pizzo: comodo e avvolgente.

Lingerie sportiva

In ogni cassetto dei completini intimi che si rispettino, non può e non deve mancare un combinato dall’allure sportiva. Questo modello in cotone, di Tommy Hilfiger, potrà essere indossato per ore e ore senza problemi. Comodo sotto l’homewear, ma anche sotto un completo sportivo.

Reggiseno senza ferretto

Chi ama i reggiseni comodi, specialmente le più prosperose, apprezzerà sicuramente questo modello senza ferretto. Le coppe forniscono comunque sostegno e morbidezza grazie al tessuto mano pesca.

Completo in pizzo

I motivi del pizzo possono essere davvero tantissimi, ma quello floreale è sicuramente il più elegante e delicato. Questo completo intimo composto da reggiseno con ferretto e push up e slip, dovrai assolutamente aggiungerlo alla tua collezione di lingerie. Sceglilo in verde scuro per aggiungere colore ai tuoi look, anche sotto i vestiti.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.