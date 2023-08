D alle sfilate moda autunno-inverno 2023/2024 arriva un prospetto completo sulle gonne di tendenza della prossima stagione: lunghezze, tessuti, texture. Ecco quali indosseremo e come

Sono un vero must-have nel guardaroba femminile: le gonne esprimono fascino, sensualità, sofisticatezza, grinta, carattere. Certo, tutto dipende dallo styling e dal look in cui le contestualizziamo, ma il loro potere espressivo è davvero innegabile. Per non farci trovare impreparate dai diktat della prossima stagione, abbiamo selezionato per te 5 gonne che indosseremo il prossimo autunno. L’ispirazione su come abbinarle arriva dalle passerelle del prêt-à–porter, e non ti resta che scoprirle subito.

Gonne a pieghe

Bentornata, tendenza plissè. La tecnica che nacque grazie all’inventiva dell’artista e stilista Mariano Fortuny sarà protagonista della stagione che verrà. Le sfilate moda autunno-inverno 2023/2024 portano in passerella gonne a pieghe nelle lunghezze midi, proprio come visto da Hermès dove la direttrice creativa Nadège Vanhee-Cybulski le propone in look total red. La gonna plissè dalla finitura luminosa trova così spazio sotto maglie in palette e sopra stivali in camoscio tono su tono. Look monocromatici anche da Dior: Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison francese, riesplora il cosiddetto New Look di Monsieur Dior, segnando ed enfatizzando il punto vita attraverso blazer sciancrati da abbinare proprio alle iconiche gonne – a ruota e a pieghe – di cui fu predecessore il fondatore della griffe.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Hermès autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dior autunno-inverno 2023/2024.

Gonne in pelle

Spazio alla tendenza pelle: a fine estate, quasi non vedremo l’ora di poter dare loro nuovamente sfoggio. Prendiamo ispirazione dal look in passerella da Philosophy di Lorenzo Serafini, dove l’effetto Matrix è garantito: il look total leather si costruisce con ampie gonne di pelle e bluse abbinate. Troppo per un look da giorno? Tieni la gonna, via la blusa: sostituisci quest’ultima con una camicia bianca o con una maglia dolcevita in maglia leggera. Anche il marchio GCDS propone gonne di pelle, stavolta a tubino e lunghissime fino al suolo. Sono sceniche, indossale con maglie coloratissime a contrasto.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Philosophy di Lorenzo Serafini autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. GCDS autunno-inverno 2023/2024.

Gonne di paillettes

Meritiamo di brillare, splendere, luccicare! Ecco perché tra le tendenze proposte dalle sfilate moda autunno-inverno 2023/2024 non può che esserci anche la gonna di paillettes. Giambattista Valli le sperimenta sulle maxi lunghezze, abbinandole a top coloratissimi che fanno da accento cromatico: l’idea ci piace e la terremo presente per i futuri look con gonne nere, con l’eventuale aggiunta – se necessaria, trattandosi di prime giornate autunnali – di un blazer o una giacca. Gonne di paillettes anche in sfilata da Luisa Spagnoli: il look che ci ha rubato il cuore è un’esplosione di colore ed energia all’insegna del giallo e dell’oro.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giambattista Valli autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli autunno-inverno 2023/2024.

In maglia a coste

La gonna in maglia a coste è minimal, quintessenza della semplicità. Ed è proprio per questo che è incredibilmente sofisticata. Lo sa bene Miuccia Prada, che la propone in passerella da Miu Miu con giacche oversize dello stesso colore e slingback a contrasto. Un look da cui prendere senz’altro ispirazione per quando avremo voglia di vestirci in modo effortless chic. Anche Tod’s propone lo stesso concetto per la moda autunno-inverno 2023/2024: l’ormai ex direttore creativo Walter Chiapponi ci invita a indossarla nella lunghezza midi, con blusa cromaticamente abbinata.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tod’s autunno-inverno 2023/2024.

Le gonne in velluto

Ebbene sì, proprio come per la tendenza pelle anche il velluto fa ritorno insieme alla moda autunnale. Morbido al tatto, ha un certo je ne sais quoi che conferisce innegabile fascino ai look: vedere per credere la gonna di velluto secondo Max Mara, coordinata a giacche en pendant e anfibi (prendiamo nota, l’ispirazione è servita). E per i look da sera? Lunghe gonne di velluto si fanno strada sotto blazer di paillettes a contrasto nella visione creativa di Badgly Mischka, la casa di moda newyorkese.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Max Mara autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Badgly Mischka autunno-inverno 2023/2024.