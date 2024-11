Tu chiamala magia. Quale? Quella che Convivio 2024, l’evento di charity tra i più noti al mondo, ha appena compiuto. Grazie alla partecipazione di oltre 400.000 persone, la 16° edizione – che si è tenuta alla Fabbrica del Vapore di Milano, dal 6 all’11 novembre – è riuscita a raccogliere ben 1.800.000 euro che da qui ai prossimi due anni, Anlaids Lombardia ETS investirà in progetti scientifici, didattici e di aiuto alle persone, per il benessere di tutti.

Si tratta di un grande traguardo che il Gala Dinner conclusivo del 13 novembre non poteva che celebrare. Così la serata condotta da Diego Passoni, che ha visto anche la cantante Clara esibirsi, ha riunito oltre 700 ospiti, tra aziende e singoli donatori. E il tema dell’evento a chiusura di Convivio 2024 è stata proprio la magia: quella che si realizza quando si uniscono le forze per il bene di tutti.

Il Gala Dinner di Convivio 2024. Courtesy of Press Office

Che cos’è Convivio?

Convivio è un evento di beneficienza patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Milano e supportato da Vogue Italia. Ma la sua storia è ormai trentennale: era il 1992 quando Gianni Versace ideò questa iniziativa con l’obiettivo di raccogliere fondi in maniera concreta e positiva in favore di Anlaids Lombardia ETS, che, fondata nel 1985, è la prima associazione italiana impegnata contro la diffusione del virus HIV, di AIDS, delle infezioni sessualmente trasmissibili e delle nuove infezioni virali. E a lui, sin dalla prima edizione, si unirono Giorgio Armani, Valentino Garavani e Gianfranco Ferré. Questi stilisti di fama internazionale iniziarono a mettere a disposizione gratuitamente i loro prodotti di alta qualità che nell’ambito della Mostra Mercato di Convivio potevano essere acquistati dai visitatori a prezzi vantaggiosi.

Nel corso degli anni, sono sempre di più i marchi che prendono parte all’iniziativa e così Convivio continua a crescere grazie all’impegno di istituzioni, aziende e brand, all’amicizia di molte persone del mondo della moda, della cultura, dello spettacolo, della creatività, degli oltre 500 volontari e, soprattutto, grazie alla partecipazione del pubblico in presenza.

La Mostra Mercato di Convivio 2024. Courtesy of Press Office

Francesca Ragazzi e Cristina Parodi. Courtesy of Press Office

Convivio 2024, lo shopping a favore di Anlaids che previene le infezioni

La Mostra Mercato è il motore di Convivio: è il punto d’incontro dove il pubblico concretizza la beneficenza fatta dalle aziende grazie alle donazioni di prodotti in favore di Anlaids Sezione Lombardia ETS. Ma la moda non è la sola protagonista. Infatti Convivio 2024, a cui ha preso parte anche l’artista Pietro Terzini, autore delle grafiche dell’evento, ha acceso i riflettori anche sulle aree di casa/design, accessori, beauty, kids, gioielli, vintage e servizi.

Come l’edizione del 2022, anche quella appena conclusa è stata sold out con circa 100.000 prodotti venduti. Un successo testimoniato anche da Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia:

«È stato emozionante vedere così tanta partecipazione in questi giorni. Convivio, come Vogue, è una voce di gioia, ottimismo, resilienza, che siamo fieri di sostenere dalla sua nascita. Una manifestazione che è entrata nel cuore dei milanesi, e non solo, grazie a Franca Sozzani e ai tanti brand generosi che da sempre la sostengono».

Alle sue parole fanno eco quelle di Andrea Gori, Presidente Anlaids Lombardia ETS: